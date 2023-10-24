Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.5 комментариев
Стало известно содержание резолюции России по Ближнему Востоку
Россия призвала в новом проекте резолюции по Ближнему Востоку к немедленному прекращению огня
Новый российский проект резолюции по Ближнему Востоку призывает к немедленному прекращению огня и к отмене приказа жителям сектора Газа о перемещении на юг региона, следует из текста резолюции.
В документе говорится, что Россия призывает к немедленному, прочному гуманитарному прекращению огня, который будет соблюдаться всеми сторонами, передает ТАСС.
Кроме того, Россия настоятельно призывает к непрерывному и беспрепятственному предоставлению гражданским лицам товаров первой необходимости, включая электроэнергию, воду, топливо, продовольствие и медикаменты.
В проекте содержится призыв к созданию гуманитарных коридоров, чтобы обеспечить «быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ ко всем пострадавшим районам сектора Газа».
Из сообщения следует, что Россия также призывает к немедленной отмене приказа гражданским лицам и персоналу ООН эвакуироваться и переселиться на юг Газы.
В новом проекте резолюции РФ говорится, что Москва отвергает и осуждает атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль и захват заложников. Также в документе содержится требование немедленного освобождения всех насильно удерживаемых лиц.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не станет поддерживать проект резолюции США по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа, поскольку там нет призыва к прекращению огня.
Кроме того, МИД России осудил вето США в отношении проекта резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, подчеркнув, что последствия такого шага чудовищны.