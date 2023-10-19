  • Новость часаСМИ: США могут направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    17 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    2 комментария
    19 октября 2023, 23:40

    Россия осудила вето США на проект резолюции СБ ООН по Палестине и Израилю

    МИД России указал на чудовищные последствия вето США на проект резолюции СБ ООН по Палестине и Израилю

    Tекст: Антон Антонов

    Российский МИД, комментируя использование США права вето в отношении проекта резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, заявил, что последствия такого шага чудовищны.

    МИД России заявил, что СБ ООН не удалось «направить столь востребованный и срочный сигнал в пользу прекращения кровопролития» из-за позиции США. Ведомство считает, что «последствия такого шага чудовищны», учитывая угрозу распространения конфронтации за границы региона, сообщается на сайте МИДа.

    Министерство указало, что ракетного удара по больничному комплексу «Аль-Ахли» могло не произойти, если бы СБ ООН также принял российский проект по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа. Подчеркивается, что промедление ведет к новым смертям, а также страданиям мирных жителей, «ставших пленниками заблокированного анклава».

    МИД считает, что США «до всего этого, очевидно, нет дела», Вашингтон отказывается признавать, что «право на самооборону не означает лицензию на неизбирательное массовое возмездие». МИД указал, что «именно провальная политика США на палестино-израильском направлении спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение». США взяли под контроль «все усилия» по урегулированию данной проблемы, но лишь «методично «хоронили» мирный процесс и законные чаяния палестинцев на собственное государство, обещанное им еще в 1947 году».

    Напомним, 18 октября проект резолюции СБ ООН поддержали Албания, Бразилия, Габон, Гана, Китай, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Франция, Эквадор и Япония. Россия и Великобритания воздержались, США применили право вето.

    Кроме того, Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    19 октября 2023, 02:03
    Иностранные делегации отвернулись от посла США в Комитете ООН по правам человека

    Во время выступления посла США на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегаты отвернулись

    Иностранные делегации отвернулись от посла США в Комитете ООН по правам человека
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Во время выступления посла США Мишель Тейлор на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегации в знак протеста встали со своих мест и отвернулись.

    На видеозаписи, опубликованной журналистом Сулейманом Ахмедом в соцсети X (ранее называлась Twitter, заблокирована в России), видно, что речь Тейлор отказалась слушать почти половина зала.

    «Большое количество участников повернулись спиной к послу США в Комитете ООН по правам человека Мишель Тейлор», – написал журналист. Он выразил уверенность, что «США теряют уважение во всем мире».

    Накануне протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США.

    Коментарии (35)
    19 октября 2023, 08:39
    Такер Карлсон: США обречены на проигрыш на Ближнем Востоке

    Американский журналист Карлсон: США проиграют в войне на Ближнем Востоке

    Такер Карлсон: США обречены на проигрыш на Ближнем Востоке
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Ближнем Востоке закончится поражением США, если в нем будут участвовать Россия, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Турция, страны Персидского залива, заявил бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон.

    Журналист высказал мнение на своей странице в X (бывший Twitter, ограничен в России), что американская армия сейчас слабее, чем 50 лет назад, и США обречены на проигрыш в мировой войне, но Джо Байден этого не понимает, пишет «Газета.Ru».

    Карлсон также считает, что большинство стран не поддержат США, ставки значительно выше, чем полагают многие американцы.

    Ранее во время выступления посла США на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегаты отвернулись.

    Между тем организация Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»), заявила, что в антивоенных протестах в Вашингтоне приняли участие 10 тыс. человек, 500 из них арестованы.

    Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

    Коментарии (9)
    19 октября 2023, 10:59
    Американский беспилотник подал сигнал тревоги над Черным морем

    Shot: Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk после разведки над Черным морем подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма, пишут СМИ.

    БПЛА RQ-4B Global Hawk внезапно «потерял связь» и взял курс в сторону одной из баз НАТО после разведки возле Крыма, причины такого поведения американского беспилотника неизвестны, передает Ura.ru пишет Telegram-канал Shot.

    Накануне президент Владимир Путин сообщил, что Россия начинает постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отметил президент, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем.

    Коментарии (23)
    19 октября 2023, 10:13
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО

    Forbes: Ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки

    Tекст: Вера Басилая

    Поставленные вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить защищенные российские танки, в том числе из-за срока годности, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.

    Публицист отметил, что ATACMS не могут сделать многих вещей, например, уничтожить наиболее защищенные боевые машины. По его словам, при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас, который составляет часть ракеты, не обладает достаточной мощностью для серьезного повреждения танка, передает РИА «Новости».

    Экс также указала, что Украине были поставлены близкие к истечению их «срока годности» ракеты, что тоже влияет на их качество.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

    Коментарии (29)
    19 октября 2023, 18:44
    Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская авиация ударила по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана, сообщила пресс-служба армии Израиля.

    Удар наносился по отряду «вооруженных террористов», которые «угрожали безопасности» израильских военных, проводящих наземную операцию в лагере, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Отмечается, что в результате удара были убиты «несколько террористов».

    В пресс-службе добавили, что удар наносили в рамках проводимого в лагере рейда, военные задерживают подозреваемых, пытаются разрушить инфраструктуру «террористов» и конфисковать у них оружие.

    Задержаны не менее 10 подозреваемых, уничтожены боеприпасы. В ходе рейда произошла перестрелка с людьми, которые бросали в израильских военных взрывные устройства.

    Ранее боевое крыло ХАМАС объявило об ожесточенных боях с израильскими военными в лагере беженцев Нур-Шамс.

    Коментарии (15)
    18 октября 2023, 23:59
    Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США

    Полиция Капитолия заявила о проникновении протестующих против боевых действий в секторе Газа в здание Конгресса США

    Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Участники акции протеста против боевых действий в секторе Газа проникли в здание Конгресса США, сообщила полиция Капитолия.

    Полиция Капитолия сообщила в соцсети X (ранее называлась Twitter, заблокирована в России), что проводятся задержания в Ротонде Кэннона (здание, в котором расположены несколько комитетов Палаты представителей Конгресса США), передает ТАСС.

    Правоохранители также сообщили об арестах в холле здания офиса Палаты представителей по соседству с Капитолием, троим задержанным предъявлены обвинения в нападении на полицейских при исполнении, передает РИА «Новости».

    Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что внутри зданий Конгресса демонстрации запрещены.

    Накануне в разных странах прошли ночные акции протеста против боевых действий в Газе. На этом фоне в Москве усилили охрану посольства Израиля.

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    19 октября 2023, 11:40
    Израиль назвал число удерживаемых в секторе Газа заложников

    ЦАХАЛ: В секторе Газа удерживают не менее 203 заложников, с 7 октября погибли 306 израильских солдат

    Израиль назвал число удерживаемых в секторе Газа заложников
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 203, количество погибших после нападения ХАМАС израильских военнослужащих составляет не менее 306 солдат.

    Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает ТАСС.

    Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ХАМАС должно отпустить заложников без предварительных условий, и назвал «бесчеловечным» террор со стороны палестинского движения, а также указал на право Израиля защищаться.

    Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что всех гражданских заложников отпустят в случае прекращения огня.

    В понедельник представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся около 250 пленных. Он также сообщил, что 22 заложника погибли в результате израильских ударов. Днем позже посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заложниками блокады сектора Газы стали около 1 тыс. граждан России и членов их семей.

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    19 октября 2023, 14:09
    Возросло число погибших в Израиле россиян

    Посольство России: Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19 человек

    Возросло число погибших в Израиле россиян
    @ Tsafrir Abayov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество россиян, погибших на территории Израиля с начала эскалации палестино-израильского конфликта, достигло 19 человек, еще семь числятся в списках пропавших без вести.

    Как сообщила пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова, по состоянию на 12.00 19 октября 19 граждан России, имевших также гражданство Израиля, числятся погибшими, передает ТАСС. Еще семь россиян, согласно заявлениям, полученным от родственников, считаются без вести пропавшими.

    Ранее появились данные о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян.

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    19 октября 2023, 12:34
    Американист: США потеряли моральное право говорить о правах человека в ООН

    Американист Васильев: США утратили лидерство в области прав человека

    Американист: США потеряли моральное право говорить о правах человека в ООН
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    США теряют свои позиции не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Вашингтон выбрал свой путь и теперь не имеет права всерьез говорить о правах человека, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее иностранные делегации отвернулись во время выступления посла США в Комитете ООН по правам человека.

    «США сейчас теряют влияние во всем мире, в том числе и на Ближнем Восток. Их место занимают другие страны. Штаты слишком долго были гегемоном, который указывал другим странам, что им делать. Естественно это способствовало росту антиамериканизма», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Однако самая главная причина снижения влияния Вашингтона кроется в нем самом. После прихода к власти Трампа все негативные вещи, которые говорились про него, стали выходить за пределы США. И критику президента другие страны стали переносить на сами Штаты, что отрицательно сказалось на образе американцев в мире», – подчеркнул эксперт.

    «После избрания нового президента ситуация не поменялась. Американский лидер – визитная карточка США. А Байден предстает перед всем миром дряхлым стариком. Усугубляется ситуация продолжающимися скандалами в среде высшего руководства Штатов, а также дисфункцией части государственных органов, например, Конгресса», – акцентирует собеседник.

    «Многие иностранные делегации отвернулись во время выступления посла США из-за политики Белого дома на Ближнем Востоке. Вашингтон в прошлом однозначно поддерживал Израиль. Да, в последнее время американцы пытались наладить контакты с другими странами региона и урегулировать тлеющие конфликты. Однако старые обиды никуда не делись», – отмечает он.

    «В целом же США сейчас не могут говорить о своем лидерстве в области прав человека. Они в целом не могут говорить о правах человека. Вашингтон поставил во главу угла политические свободы и демократию. Однако многие представители мирового сообщества предпочитают социально-экономические ценности. Для них важнее, например, бесплатная медицина и образование, чего не скажешь об Америке», – резюмировал Васильев.

    Напомним, во время выступления посла США Мишель Тейлор на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегации в знак протеста встали со своих мест и отвернулись.

    На видеозаписи, опубликованной журналистом Сулейманом Ахмедом в соцсети X (ранее называлась Twitter, заблокирована в России), видно, что речь Тейлор отказалась слушать почти половина зала. «Большое количество участников повернулись спиной к послу США в Комитете ООН по правам человека Мишель Тейлор», – написал журналист. Он выразил уверенность, что «США теряют уважение во всем мире».

    Ранее участники акции протеста против боевых действий в секторе Газа проникли в здание Конгресса США, сообщила полиция Капитолия. Правоохранители также сообщили об арестах в холле здания офиса Палаты представителей, расположенном по соседству. Трем задержанным предъявлены обвинения в нападении на стражей порядка при исполнении.

    Всего демонстрация в поддержку Палестины собрала на Капитолийском холме в Вашингтоне 10 тыс. человек. Демонстранты у Конгресса США требовали прежде всего прекращения огня в секторе Газа, а также скандировали лозунг «Свободу Палестине!»

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    19 октября 2023, 15:21
    США предупредили Иран о возможном применении силы на Ближнем Востоке

    Bloomberg: США предупредили Иран о возможном применении силы на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты предупредили Иран через третьи страны о возможном применении силы на Ближнем Востоке в случае вмешательства движения «Хезболла» в палестино-израильский конфликт, сообщило агентство Bloomberg.

    Источник сообщил, что в администрации Джо Байдена утверждают, что направили корабли в Восточное Средиземноморье, чтобы предостеречь союзников Ирана, особенно Ливан, от вмешательства в палестино-израильский конфликт, передает ТАСС.

    Отставной генерал США Фрэнк Маккензи уточнил, что Иран сдерживает именно дополнительное присутствие американских военных в регионе.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби сообщил, что второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море.

    В воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

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    19 октября 2023, 07:53
    В Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена на Ближнем Востоке

    Журналист ван Денски: Отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной «пощечиной» президенту США Байдену

    В Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена на Ближнем Востоке
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной «пощечиной» президенту США Джо Байдену, завила журналист издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски.

    Журналист заявила в своем Youtube-канале, что «вояж» Байдена на Ближний Восток оказался провальным, поскольку король Иордании Абдалла отказался встречаться с Байденом. Обозреватель отметила, что «это тот самый король, который сказал, что он не примет ни одного беженца из Газы», передает РИА «Новости».

    Ван Денски также отметила, что отказался встречаться с Байденом и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, что она назвала «второй пощечиной».

    Журналист выразила недоумение, планировала ли американская администрация этот визит «для публичного унижения». По мнению обозревателя, уже во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который ждал приема у саудовского принца Мухаммеда бен Салмана восемь часов, было ясно, «что это будет провалом».

    Накануне Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане по ситуации в секторе Газа с участием президента США Джо Байдена, а также лидеров Египта и Палестины. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

    Коментарии (2)
    19 октября 2023, 16:59
    Израиль получил первую партию бронетехники из США вместо поврежденной
    Израиль получил первую партию бронетехники из США вместо поврежденной
    @ mod.gov.il

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Минобороны Израиля сообщили о получении первой партией бронетехники из США, предназначенной для армии государства взамен поврежденной в ходе боев.

    «Боевые машины передаются ЦАХАЛ взамен поврежденных во время военных действий», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что Израиль намерен провести в секторе Газа «Операцию «Железные мечи», которая будет невиданной по свирепости.

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    19 октября 2023, 11:29
    Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару

    Al Mayadeen: Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару

    Tекст: Ольга Никитина

    На территории американской военной базы Эт-Танф на сирийской территории разорвались две ракеты, сообщили СМИ.

    Источники телеканала Al Mayadeen рассказали, что ракеты упали вблизи газового поля Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает ТАСС.

    О пострадавших не сообщается. Кто мог нанести удар, пока неизвестно.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как рушится влияние США на Ближнем Востоке.

    Коментарии (5)
    19 октября 2023, 06:53
    В Британии предупредили США о необходимости пожертвовать Европой ради Украины

    Политолог Ливен: Продолжение поддержки Украины может поставить США перед необходимостью пожертвовать Западной Европой

    Tекст: Антон Никитин

    Продолжение поддержки Украины может поставить США перед необходимостью пожертвовать Западной Европой и трансатлантическими интересами, выразил мнение политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен.

    Политолог заявил в своей статье для Responsible Statecraft, что существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины. По мнению Ливена, это была бы одна из худших сделок за всю историю США. Профессор подчеркнул, что именно Западная и Центральная Европа, а не Украина, остаются зоной жизненно важных интересов США на протяжении более ста лет, передает РИА «Новости».

    По словам аналитика, американцы склонны радоваться окончательному «подчинению» Европы, которое стало возможным благодаря украинскому конфликту. Однако, по мнению Ливена, такая эйфория не позволяет Вашингтону замечать вызванные военными действиями угрозы, связанные с экономической стагнацией, бесконтрольной миграцией и политическим экстремизмом в европейских странах.

    «На экономическом процветании и либеральной демократии в Европе держится мощь Америки в мире», – считает аналитик.

    Именно обеспечение и сохранение экономического и политического благополучия Европы, по словам Ливена, является жизненно важным интересом США, без учета которого «мощь Америки» будет серьезно подорвана. Осознавая подобный риск, а также огромные потери Украины и провал ее контрнаступления, Вашингтону необходимо приложить все усилия для скорейшего достижения мира, заключил эксперт.

    Ранее французский генерал присудил победу в украинском конфликте России.

    Коментарии (4)
    19 октября 2023, 11:50
    Политолог: Антивоенные протесты на Западе будут радикализироваться

    Политолог Ткаченко: Власти западных стран будут жестко подавлять антивоенные митинги

    Политолог: Антивоенные протесты на Западе будут радикализироваться
    @ Amanda Andrade-Rhoades/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Активность пропалестинских движений в западных странах будет продолжаться вплоть до окончания конфликта Израиля и ХАМАС. При этом протесты будут иметь большой потенциал к радикализации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее участники акции против боевых действий в Газе проникли в здание Конгресса США.

    «В настоящий момент протестное движение, сформировавшееся в связи с конфликтом Израиля и ХАМАС, наиболее ярко выражено в западных и мусульманских странах. На мой взгляд, ситуация с недовольством на Ближнем Востоке будет постепенно стихать, так как в регионе нет единого отношения к ситуации», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Более интересная ситуация складывается в западных странах. Антивоенное движение здесь всегда было сильно. Население достаточно остро реагировало на любые военные конфликты конца прошлого столетия. В этом плане украинский кризис кажется аномалией: в 2022 году значимых протестных мероприятий не было вовсе, но сейчас положение дел меняется», – подчеркивает собеседник.

    «Происходящее в секторе Газа вызвало сильный отклик у европейского населения. Нельзя забывать и про демографический фактор – в таких странах, как Франция и Германия, очень большой процент мусульманского населения. В этом плане конфликт на Ближнем Востоке по-особенному откликается у местного общества», – считает эксперт.

    «От протестов не защищена ни одна страна западного мира, за исключением, пожалуй, Восточной Европы, где антивоенные настроения выливаются в электоральное недовольство. Мы уже видели это в Польше и Словакии. Более того, тема противостояния Израиля и ХАМАС местным обществам не особо близка – сказывается отсутствие серьезного количества мусульман, проживающих в этих странах», – отмечает политолог.

    «При этом нельзя недооценивать возможность радикализации текущих протестных движений. Мы уже видели, как несогласные с политикой США ворвались в Капитолий, а в Европе и вовсе приближается новая волна терактов. Случай в Брюсселе может стать отправной точкой к более громким инцидентам», – уточняет собеседник.

    «Местные власти будут реагировать жестко. За последние 20 лет у руководства западных стран полностью изменилось отношение к демонстрантам. Силовое подавление митингов в ЕС и США вошло в привычку. Учитывая, что протестный потенциал остается достаточно высоким, длительность сложившейся ситуации может оказаться достаточно серьезной – вплоть до окончания ближневосточного кризиса», – резюмирует Ткаченко.

    Ранее участники акции протеста против боевых действий в Газе проникли в здание Конгресса США. Об этом сообщила полиция Капитолия. Задержания проводились в Ротонде Кэннона (здание, в котором расположены несколько комитетов Палаты представителей). Кроме того, состоялись аресты и в холле офиса законодательного органа Штатов.

    Троим участникам движения были предъявлены обвинения в нападении на полицейских при исполнении. Правоохранительные органы также обратились к гражданам, напомнив, что демонстрации внутри Конгресса запрещены. Кроме того, силовые структуры сумели оттеснить активистов от одного из зданий, оказавшихся под давлением протестующих.

    Известно, что демонстрацию организовала организация Jewish voice for peace (Еврейский голос за мир). Согласно информации объединения, в антивоенном мероприятии приняли участие 10 тыс. человек. Отмечается, что 500 евреев были задержаны полицией.

    Протестные движения набирают силу и в других странах западного мира. Так, в Германии, несмотря на запрет немецких властей, на улицы Берлина вышли пропалестинские активисты. Об этом сообщает телеканал N-TV. Отмечается, что демонстранты поджигали пиротехнику, забрасывали полицейских камнями и бутылками.

    Начальник полиции столицы ФРГ Барбара Словик подчеркивает, что в северной части района Нойкельн сложилась напряженная ситуация. Она отметила, что правоохранительные органы города готовы принимать необходимые меры, а на местах дежурства уже присутствуют сотрудники с водометами.

    Между тем в Афинах полиция применила слезоточивый газ против колонны демонстрантов, приблизившейся к посольству Израиля. Кроме того, в рамках подавления движения использовались и светошумовые гранаты. После этого протестующие остановились, однако тысячи людей продолжают находиться у дипведомства еврейского государства.

    Не утихает недовольство и в мусульманских государствах. Так, после удара по больнице в Газе демонстрации начались во многих городах Турции. В Стамбуле полиция перекрыла улицу, где расположено посольство Израиля. Десятки протестующих также пытались прорваться к дипведомству в Иордании.

    Ранее германский политолог Александр Рар рассказал о рисках радикализации антивоенных движений в Европе.

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