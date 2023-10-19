Россия осудила вето США на проект резолюции СБ ООН по Палестине и Израилю

МИД России указал на чудовищные последствия вето США на проект резолюции СБ ООН по Палестине и Израилю

Tекст: Антон Антонов

МИД России заявил, что СБ ООН не удалось «направить столь востребованный и срочный сигнал в пользу прекращения кровопролития» из-за позиции США. Ведомство считает, что «последствия такого шага чудовищны», учитывая угрозу распространения конфронтации за границы региона, сообщается на сайте МИДа.

Министерство указало, что ракетного удара по больничному комплексу «Аль-Ахли» могло не произойти, если бы СБ ООН также принял российский проект по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа. Подчеркивается, что промедление ведет к новым смертям, а также страданиям мирных жителей, «ставших пленниками заблокированного анклава».

МИД считает, что США «до всего этого, очевидно, нет дела», Вашингтон отказывается признавать, что «право на самооборону не означает лицензию на неизбирательное массовое возмездие». МИД указал, что «именно провальная политика США на палестино-израильском направлении спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение». США взяли под контроль «все усилия» по урегулированию данной проблемы, но лишь «методично «хоронили» мирный процесс и законные чаяния палестинцев на собственное государство, обещанное им еще в 1947 году».

Напомним, 18 октября проект резолюции СБ ООН поддержали Албания, Бразилия, Габон, Гана, Китай, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Франция, Эквадор и Япония. Россия и Великобритания воздержались, США применили право вето.

Кроме того, Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.