  • В Госдуме подготовили проект закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Марионетка Украина стала опасной своим хозяевам

    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    4 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Возить гуманитарку в зону СВО проще, чем кажется

    Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Российские деньги потянулись на Родину

    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

    5 комментариев
    12 октября 2023, 14:15

    В Госдуме подготовили проект закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ

    Профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

    В Госдуме подготовили проект закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщили в нижней палате российского парламента.

    Как ожидается, законопроект могут рассмотреть в первом чтении 17 октября, передает РИА «Новости».

    10 октября сообщалось, что комитет по международным делам Госдумы начал разработку механизма отзыва ратификации ДВЗЯИ.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности.

    11 октября 2023, 15:07
    Танки Т-90М начали серийно оснащать козырьками для защиты от дронов-камикадзе
    Танки Т-90М начали серийно оснащать козырьками для защиты от дронов-камикадзе
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех начал штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе.

    На видео отправки в войска очередных машин запечатлен танк Т-90М «Прорыв» с установленной в заводских условиях штатной конструкцией, представляющей из себя козырек из металлических профилей над башней, передает ТАСС.

    Ранее подобную защиту бойцы на фронте устанавливали самостоятельно, теперь новые танки будут оснащаться ей на заводе. В Ростехе отметили, что конструкция хорошо защищает машины и экипажи от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что «Уралвагонзавод» поставила Минобороны партию танков Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с допзащитой.

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    12 октября 2023, 10:58
    Дочка российско-украинских эмигрантов героически погибла в бою на юге Израиля
    Дочка российско-украинских эмигрантов героически погибла в бою на юге Израиля
    @ @DavidHStern

    Tекст: Ольга Никитина

    Лейтенант Армии обороны Израиля Алина Правосудова, 23-летняя дочь русско-украинских эмигрантов Ольги и Михаила, трагически погибла в субботу в бою с боевиками группировки ХАМАС на базе Урим СИГИНТ (примерно в 30 км от Беэр-Шевы на юге страны).

    О смерти Алины Правосудовой семья узнала только спустя два дня. «Армия обороны Израиля с сожалением сообщает вам, что ваша дочь пала в бою», – сообщили представители ЦАХАЛ родителям девушки, которые проживают в «скромном старом здании в районе Кирьят-Элиэзер в Хайфе», пишет израильская газета The Jerusalem Post.

    В статье говорится, что Алина, которую друзья ласково называли «Рыжей», родилась в Израиле и «преуспела во всех начинаниях»: в учебе и балете. Кроме того, девушка занималась боевыми искусствами в школе айкидо, принадлежавшей ее бабушке и дедушке, в Хайфе.

    Несколько лет назад девушка начала работать в MDA – израильской медицинской службе «Маген Давид Адом» («Красный щит Давида»), которая оказывает неотложную помощь и занимается медициной катастроф. Поступила на службу в ЦАХАЛ.

    В прошлую субботу, 7 октября, Правосудова была дежурным офицером, следившим за окончанием шаббата. Как рассказали изданию друзья девушки, когда террористы проникли на базу, она вступила с ними в ожесточенный бой, в котором ей не удалось выжить. Сообщается, что своими действиями она спасла жизни коллег-женщин, некоторые из которых все еще находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы.

    Кроме родителей и бабушки с дедушкой, у Алины Правосудовой остался 15-летний брат.

    Ранее стало известно, что уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, который служил в израильской армии, погиб в ходе боев в Израиле.

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    11 октября 2023, 17:05
    Авиаэксперт назвал замену легким транспортникам Ан-72 и Ан-26
    Авиаэксперт назвал замену легким транспортникам Ан-72 и Ан-26
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В классе легких самолетов нужен современный, более технологичный, более экономичный, с большими возможностями самолет, и Ил-112В – отличная замена, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, рассуждая о «найденном решении» по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26.

    Министр обороны России Сергей Шойгу по итогам посещения авиастроительного завода «Авиастар» (входит в ПАО «Ил») в Ульяновске рассказал, что в стране найдено решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26. При этом он уточнил, что предстоит «определиться со сроками», когда это решение будет возможно воплотить в жизнь. Однако о том, какой конкретно новый самолет имеется в виду, Шойгу не упомянул.

    «Пока у меня одна версия решения – это самолет, который разрабатывается – Ил-112В. В принципе, самолет уже разработан, и опытные образцы построены. Как известно, во время испытаний этого самолета произошла катастрофа из-за возгорания двигателя, поэтому испытания были остановлены. По моей информации, двигатели уже доработаны и поставляются опять для возобновления испытаний. Поэтому могу предположить, что речь идет именно об этом самолете», – говорит Гусаров.

    По его словам, данная модель самолета интересная и перспективная, с хорошими характеристиками, поэтому она вполне может заменить Ан-72 и Ан-26. Гусаров напоминает, что перед самолетами любого класса ставят определенные требования – тактико-технические характеристики. В случаях, когда конструкторы их превышают, улучшая летательный аппарат по каким-либо параметрам, это чаще оборачивается созданием дополнительных проблем. Например, увеличивают дальность полета, что при полетах внутри страны не нужно, либо улучшают грузоподъемность, из-за чего увеличивается вес самолета, и ему сложнее садиться на небольшие аэродромы.

    «Самолеты типа Ан-26 или Ил-112В – это самолеты, как говорится, ближнего боя, для доставки снабжения или номенклатуры боевой или подразделений. Условно говоря, с ближнего тыла на передовую, например, или обратно. Такой самолет должен летать на относительно небольшие расстояния, быть легким, уметь садиться на региональные аэродромы, а иногда даже на грунт», – делится эксперт.

    По сравнению с Ан-26, продолжает собеседник, самолет Ил-112В имеет более широкий фюзеляж. Ил-112В способен вместить в себя автомобиль, его общая грузоподъемность 5 тонн. Более того, в нем есть встроенная рампа (специальный трап), что делает погрузку более удобной и быстрой.

    «Ан-26 и Ан-72 в этом классе прекрасно выполняли свои задачи. А теперь нужен такой же, но современный, более технологичный, возможно даже более экономичный, с большими возможностями, несколько расширенными. Ил-112В – отличная замена», – заключил Гусаров.

    Коментарии (51)
    12 октября 2023, 08:20
    ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском

    Марочко: ВСУ отошли на вторую линию обороны в ряде опорных пунктов Купянского направления

    ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские боевики на участке Синьковка – Петропавловка на Купянском направлении под натиском российских сил покинули ряд опорных пунктов и отошли на вторую линию обороны, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Большая часть украинских подразделений, которая ранее в срочном порядке доукомплектовывалась необученным личным составом, утратила боеспособность, передает РИА «Новости» слова Марочко.

    По данным Минобороны, на Купянском направлении за минувшие сутки уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ, американская гаубица М777 и три минометных расчета, а также БМП, пикап и до двух рот живой силы противника.

    Коментарии (20)
    11 октября 2023, 19:54
    СМИ сообщили об инциденте у ядерного центра в Израиле

    Jerusalem Post сообщила об инциденте у ядерного центра в Израиле

    СМИ сообщили об инциденте у ядерного центра в Израиле
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе центра ядерных исследований в израильском городе Димона произошел «связанный с безопасностью инцидент», пишет газета Jerusalem Post.

    «Связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля. Детали инцидента пока не ясны», – пишет Jerusalem Post, передает РИА «Новости».

    Между тем, как сообщают Telegram-каналы, недалеко от ядерного центра в Димоне прогремел взрыв.

    Как передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника», под обстрелами находятся город Хайфа, расположенный в 40 км от границы с Ливаном, и город Димона, где располагается ядерный центр страны. Предположительно, ХАМАС впервые задействовал ракеты R-160 дальностью 160 км.

    Ранее СМИ рассказали о летящих в сторону Израиля из Ливана десятках беспилотников.

    Коментарии (12)
    11 октября 2023, 20:18
    Россия предложила пяти странам полностью отменить туристические визы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом, это может произойти в 2024 году, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в кулуарах FTT-2023: Форум туристических территорий.

    «Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это вопрос межправительственных соглашений. Активно прорабатываем», – передает его слова РИА Новости.

    В начале сентября глава ведомства Максим Решетников заявил, что Москва предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Саудовской Аравии, Бахрейну, Оману и Малайзии.

    Ранее в РСТ заявили о запуске безвизового режима между Индией и Россией с 2024 года.

    Коментарии (7)
    11 октября 2023, 19:15
    Глава Пентагона назвал сроки начала применения Украиной F-16

    Глава Пентагона Остин пообещал Украине F-16 не раньше следующей весны

    Глава Пентагона назвал сроки начала применения Украиной F-16
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может начать использовать американские истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

    Для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы, самый ранний срок использования F-16 на Украине – весна 2024 года, сказал Остин, передает РИА «Новости».

    По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

    Коментарии (17)
    11 октября 2023, 16:12
    ХАМАС отверг обвинения в убийствах детей
    ХАМАС отверг обвинения в убийствах детей
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Палестинское движение ХАМАС отвергло информацию о том, что радикалы во время операции на территории Израиля близ сектора Газа якобы атакуют мирных жителей и убивают детей, следует из заявления радикального движения.

    В заявлении указано, что ХАМАС категорически отвергает ложные обвинения, сфабрикованные отдельными западными СМИ, последними из которых стали утверждения о якобы убийствах детей, их обезглавливании и нападениях на мирных жителей, передает ТАСС.

    Также представители движения отметили, что такие обвинения «направлены на прикрытие военных преступлений и геноцида Израиля против палестинского народа».

    Кроме того, в заявлении говорится о том, что ХАМАС действует исключительно «против военной машины Израиля и выстроенной властями Израиля системы безопасности».

    В заключение представители движения призвали западные СМИ «быть объективными и профессиональными в освещении последних событий вокруг сектора Газа и не принимать слепо идеологию израильского режима».

    Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, о чем заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, было одобрено и начало крупных боевых операций.

    Ранее израильский эксперт назвал две задачи наступления ЦАХАЛ в секторе Газа.

    Коментарии (51)
    11 октября 2023, 17:15
    Аэропорт Тель-Авива остановил все рейсы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Все рейсы тель-авивского международного аэропорта Бен-Гурион остановлены в среду, сообщили израильские государственные средства массовой информации.

    В воздушной гавани приостановлены вылетающие рейсы, находящиеся в небе самолеты ожидают возможности приземлиться, сообщила радиостанция Kan, передает ТАСС.

    До этого боевое крыло ХАМАС «Бригада Из эд-Дина аль-Кассама» объявило об обстреле аэропорта.

    Коментарии (8)
    11 октября 2023, 18:50
    ФСБ задержала подозреваемого в шпионаже иностранца

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иностранного гражданина задержали на российской территории, его подозревают в шпионаже, сообщили в Лефортовском суде Москвы.

    Следствие ФСБ ходатайствует об аресте иностранца Тиллазода Ш., его подозревают в шпионаже, сообщили в суде, передает ТАСС. Подробностей не приводится из-за закрытия информации по делу.

    В июне в Омской области ФСБ задержала бывшего сотрудника оборонного предприятия за шпионаж в пользу Германии.

    Коментарии (11)
    11 октября 2023, 16:18
    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле

    Путин напомнил о решении создать палестинское государство при создании Израиля

    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    При создании Израиля было принято решение о создании суверенной Палестины, однако это так и не было сделано, заявил президент России Владимир Путин.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер указал, что при создании Израиля было параллельно принято решение о создании второго государства – Палестины, однако это так и не было сделано, передает ТАСС.

    «Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», – подчеркнул президент.

    Одной из проблем обострения конфликта между Израилем и Палестиной Путин назвал поселенческую политику Израиля. «Поселенческая политика, кроме этого еще ряд составляющих, привели вот в конечном итоге к такому взрыву насилия», – сказал президент.

    Комментируя эскалацию палестино-израильского конфликта, Путин заявил, что США пренебрегли механизмами ближневосточного урегулирования.

    «В чем проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно, не использовали эти механизмы», – сказал российский лидер.

    Американские власти «в последние годы сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях», считает Путин. «По сути, попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками», – отметил глава государства.

    Ранее посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббас запланировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

    Коментарии (15)
    12 октября 2023, 01:58
    Финляндия начала расследование разговора Вована и Лексуса с главой МИД страны

    МИД Финляндии начал расследование разговора Вована и Лексуса с министром иностранных дел страны Валтонен

    Финляндия начала расследование разговора Вована и Лексуса с главой МИД страны
    @ Aндрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Ведется расследование в связи с видеозвонком, в ходе которого пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) общались с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, сообщил МИД страны.

    СМИ сообщали, что российские пранкеры связались с Валтонен от лица одного из африканских политиков. МИД Финляндии назвал случившееся «мошенничеством». Как указало министерство, Валтонен общалась в формате видеозвонка «с человеком, который не был тем человеком, что был на видео», передает РИА «Новости».

    МИД намерен ужесточить «свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь». Отмечается, что «видеозвонок и его организация были обычными и не вызвали подозрений». В ходе беседы Валтонен озвучила «общественную позицию Финляндии» и «взгляды на актуальные вопросы». Подчеркивается, что «обсуждения на указанных платформах не касаются конфиденциальной или секретной информации».

    В сентябре Вован и Лексус разыграли американского сержанта-трансгендера Сару (при рождении – Майкл) Эштон-Чирилло, которая была в тот момент временно отстранена от должности спикера Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины.

    Коментарии (24)
    11 октября 2023, 22:39
    Путин подписал указ об обязательной продаже валюты рядом экспортеров

    Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами

    Путин подписал указ об обязательной продаже валюты рядом экспортеров
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин подписал указ, который предписывает отдельным экспортерам в обязательном порядке продавать иностранную валюту, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что «утверждается перечень экспортеров», которые, начиная с установленной кабмином даты, должны будут «зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты», передает ТАСС.

    Кабмин также определит, какую долю валюты должны будут в обязательном порядке продавать экспортеры. За выполнением предписаний проследит Росфинмониторинг, который назначит в компании из перечня экспортеров своих представителей. Песков подчеркнул, что «указ детально прописывает полномочия представителей, которые будут назначаться в компании». Кабмин должен в течение недели принять акты для реализации указа, а также проинформировать экспортеров.

    Указ подписан в соответствии с Федеральным законом 4 июня 2018 года N127 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

    Кабмин сообщил, что продажа валютной выручки «для стабилизации валютного курса» вводится сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний «топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства», объемы определят в течение ближайших суток. Представители Росфинмониторинга будут введены в отдельные российские компании для обеспечения соблюдения правил валютного регулирования.

    Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что подобные меры на валютном рынке позволят снизить возможность для валютных спекуляций, а обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка, передает РИА «Новости».

    Напомним, эксперты полагают, что без поддержки со стороны финансовых властей рубль не сможет оставаться на отметке ниже 100 рублей, выше которой поднялся неделю назад.

    Коментарии (32)
    11 октября 2023, 20:51
    Республиканцы определились с выдвиженцем на пост спикера Палаты представителей
    Республиканцы определились с выдвиженцем на пост спикера Палаты представителей
    @ Julia Nikhinson/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большинство республиканцев поддержали кандидатуру Стивена Скалиса на выдвижение на пост спикера Палаты представителей Конгресса США.

    Республиканцы на закрытой встрече провели голосование по вопросу о том, кто из законодателей будет выдвинут на пост спикера Палаты представителей. Стивена Скалиса (республиканец от штата Луизиана) поддержали 113 законодателей, а его соперника Джима Джордана (республиканец от штата Огайо) – 99, пишет The Washington Post, передает ТАСС.

    Ожидается, что позднее состоится голосование в Палате представителей полного состава. Для избрания спикером кандидату необходимо получить 217 голосов.

    На прошлой неделе Палата представителей США отправила спикера Кевина Маккарти в отставку.

    Коментарии (3)
    11 октября 2023, 15:44
    Российские военные вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки
    Российские военные вышли к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    Он уточнил в комментарии РИА «Новости», что контроль этого населенного пункта позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. При этом Гагин подчеркнул, что к селу Бердычи только вышли, это не значит, что российские военные его взяли.

    По его словам, началась масштабная операция по освобождению Авдеевки. Российские военные планируют взять город в окружение, как это было с Соледаром и Артемовском.

    Накануне Гагин сообщил, что российские военные продвинулись в Авдеевке, были уничтожены как минимум два укрепрайона противника, потери Киева составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными.

    Коментарии (13)
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      У президента Украины Владимира Зеленского явно началась черная полоса. Вдобавок к проблемам с финансированием и к обострению ближневосточного конфликта, который оттягивает от Украины ресурсы, случилось самое для него страшное: посыпался фронт в Донбассе. ВС РФ близки к успеху, которого давно ждали: к освобождению Авдеевки.

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      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

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