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Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР
Минобороны: Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР
Артиллерия группировки войск «Юг» уничтожила укрепленный пункт подразделений и точку управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Офицер уточнил, что был поражен опорный пункт подразделений ВСУ в Спорном, и пункт управления беспилотниками в Первомайском, передает ТАСС.
Кроме того, авиация группировки «Юг» нанесла удары по пунктам временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ и пограничного отряда в Дылеевке, 81-й аэромобильной бригады противника в районе Северска и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.
Также экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли огневое поражение живой силе противника в районе Андреевки. Огневые удары артиллерией нанесены по опорному пункту и позициям гранатометных расчетов АГС и СПГ в районах населенных пунктов Веселое и Писецкое.
По словам Астафьева, уничтожены три миномета 120-мм калибра в Авдеевке, Петровском и Первомайском. Средства ПВО сбили шесть FPV-дронов противника, а также три беспилотника типа Mavic 3 ВСУ.
Ранее российская авиация нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении.