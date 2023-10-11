Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино

Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ у Вербового Запорожской области. Уничтожены более 15 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили три атаки украинских подразделений около Курдюмовки и Водяного Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника возле Клещеевки и Андреевки ДНР. Потери противника составили до 140 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины и два автомобиля, отчитались в Минобороны.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника под Синьковкой, Орлянским Харьковской области и Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили до 170 военнослужащих, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ поблизости от Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), сообщил Конашенков.

Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Торского, Григоровки ДНР и Кузьмино ЛНР. Потери противника составили до 45 военнослужащих, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артустановка «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией отразили атаку 128-й бригады теробороны недалеко от Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям у Старомайорского ДНР. Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, машина пехоты, две боевые бронемашины, гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих и гаубица Д-30, подытожили в оборонном ведомстве.