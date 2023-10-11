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    Андрей Полонский Андрей Полонский Католическая церковь знает божественную тайну России

    Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Намерением «социального рейтинга» вымощена дорога в ад

    Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный конфликт преследует релокантов

    Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.

    31 комментарий
    11 октября 2023, 05:08

    Российская авиация нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении

    Минобороны: Группировка «Запад» нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Вертолеты и штурмовики российской группировки «Запад» нанесли 14 ракетных ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении, противник потерял четыре взвода, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

    Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, самолеты штурмовой авиации группировки войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по 25-й воздушно-десантной бригаде, 14-й и 32-й механизированным бригадам в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестовое, передает РИА «Новости».

    Зыбинский заявил, что огнеметные системы ударили по взводным опорным пунктам 4-й танковой бригады в районе Макеевки, а в результате контрбатарейной борьбы была уничтожена 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и два минометных расчета в районах Кисловки и Новоосиновки.

    По его словам, ВСУ потеряли четыре взвода живой силы, два пикапа, два беспилотных летательных аппарата.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино.

    8 октября 2023, 15:25
    Украинский пленный назвал самое страшное оружие России
    Украинский пленный назвал самое страшное оружие России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Самое страшное оружие российской армии – «Солнцепек», считает попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко.

    Он рассказал РИА «Новости», что не попадал под обстрел «Солнцепека», но видел последствия.

    «Нас выводили, а над нашими позициями его запустили», – пояснил Мельниченко.

    Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов.

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    10 октября 2023, 17:38
    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии

    Экс-советник главы Пентагона рассказал, как ВС России ликвидировали инструкторов ВСУ из Британии

    В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВС России ликвидировали инструкторов, прибывших сражаться за ВСУ из Британии, сказал он в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

    По словам Макгрегора, Россия следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения, поэтому ВС России могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар, пишет Газета.ru.

    Так были ликвидированы британские и натовские советники в 48 км от фронта, также были уничтожены несколько сотен солдат ВСУ.

    Макгрегор отметил, что при пересечении границы Украины сразу попадаешь под наблюдение российской разведки.

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    9 октября 2023, 14:58
    Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино
    Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ рядом с Работино Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ у Вербового Запорожской области. Уничтожены более 15 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили три атаки украинских подразделений около Курдюмовки и Водяного Донецкой народной республики (ДНР).

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника возле Клещеевки и Андреевки ДНР. Потери противника составили до 140 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины и два автомобиля, отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника под Синьковкой, Орлянским Харьковской области и Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили до 170 военнослужащих, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация».

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ поблизости от Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), сообщил Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Торского, Григоровки ДНР и Кузьмино ЛНР. Потери противника составили до 45 военнослужащих, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артустановка «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией отразили атаку 128-й бригады теробороны недалеко от Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям у Старомайорского ДНР. Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, машина пехоты, две боевые бронемашины, гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих и гаубица Д-30, подытожили в оборонном ведомстве.

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    10 октября 2023, 14:27
    В США сообщили об увеличении производства в России используемых на Украине Су-34М

    Military Watch: В России увеличили производство успешно используемых на Украине Су-34М

    В США сообщили об увеличении производства в России используемых на Украине Су-34М
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В России увеличили производство успешно задействованных на Украине истребителей Су-34, сообщает американский журнал Military Watch.

    В материале отмечается, что производство российского самолета, способного нести на себе «Кинжалы», увеличилось в четыре раза после успешных миссий на Украине, включая уничтожение американского ЗРК Patriot в мае 2023 года, передает РИА «Новости».

    Также обозреватели заметили, что установка ракет на Су-34 революционизирует возможности истребителей этого класса.

    Накануне входящая в Ростех объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам вторую за год партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

    Напомним, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поставил руководству предприятия задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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    10 октября 2023, 13:29
    Российские войска уничтожили ракетно-артиллерийский склад группировки ВСУ «Херсон»
    Российские войска уничтожили ракетно-артиллерийский склад группировки ВСУ «Херсон»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Херсонской области, сообщило российское министерство обороны.

    Склад уничтожен в районе поселка Давыдов Брод, он принадлежал объединенной группировке ВСУ «Херсон», уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    У поселков Серебрянка (ДНР) и Одаровка (Запорожская область) уничтожены командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка украинской национальной гвардии.

    ПВО за сутки уничтожили 19 беспилотников у поселков Романовское, Червоногорка (Запорожская область), Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожены: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7668 беспилотников, 441 ЗРК, 12 448 танков и других бронемашин, 1161 машина РСЗО, 6700 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    10 октября 2023, 23:45
    Опубликованы кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети распространяются кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге приблизительно в 70 км от линии фронта.

    Военкор Андрей Руденко отметил в своем Telegram-канале, что украинский истребитель был уничтожен новым барражирующим боеприпасом с дальностью поражения до 120 км.

    Ранее «Ланцет» поразил украинский МиГ-29 на дальности свыше 80 км благодаря новшествам.

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    9 октября 2023, 07:58
    В Германии заявили о начавшем давать трещину альянсе сторонников Киева

    Zeit заявила о начавшем давать трещину западном альянсе сторонников Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Альянс сторонников Украины начинает давать трещину, рано или поздно на Западе выборы, внутренние проблемы и падение общественного интереса приведут к снижению поддержки, пишет немецкая пресса.

    «Владимиру Путину это должно понравиться», – заявила газета Zeit. Как подчеркнуло издание, «российская армия восполняет дефицит быстрее, чем ожидалось». Указывается, что «чем дольше Украине не удастся добиться прорыва, тем больше времени потребуется ее собственной экономике и армии на перевооружение», передает РИА «Новости».

    Zeit заявила, что медленные поставки Украине западных вооружений дали России выиграть время, позволяя адаптироваться к ситуации. Россия нарастила производство противотанковых управляемых ракет, усовершенствованных беспилотников и снарядов с лазерным наведением для артиллерии, пишет издание. Как заявила Zeit, войска России сосредоточатся теперь на «точности и эффективности».

    Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что администрация Джо Байдена демонстрирует сильную вовлеченность в помощь Украине, но последние события в США порождают неопределенность по будущему финансированию Киева со стороны Вашингтона.

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    8 октября 2023, 07:47
    Российская авиация нанесла удары по ВСУ

    Главы пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Юг» Зыбинский и Астафьев сообщили об авиаударах по ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Начальники пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Юг» Сергей Зыбинский и Вадим Астафьев рассказали о ракетно-бомбовых ударах авиации по вооруженным силам Украины на Купянском направлении и в ДНР.

    Зыбинский сообщил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое, передает ТАСС.

    Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удар по украинским опорным пунктам в районе Ивановки. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли две САУ 2С1 «Гвоздика», гаубицу Д-30 и польскую САУ Krab у Макеевки, Западной, Лозовой и Ольговки. Всего ВСУ потеряли свыше четырех взводов живой силы, танк и два БПЛА.

    Астафьев сообщил о ракетно-бомбовых ударах по командно-наблюдательным пунктам ВСУ у Антоновки и Победы в ДНР. Штурмовая авиация атаковала ВСУ у Белогоровки, Спорного, Веселого, Богдановки, Андреевки, Клещеевки, Авдеевки и Марьинки, передает РИА «Новости».

    Российская артиллерия нанесла поражение по станции РЭБ в Северске, трем пунктам управления БПЛА, узлу связи и пункту временной дислокации ВСУ в Авдеевке, Орехово-Васильевке и Новомихайловке.

    В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли американское орудие М777, гаубицу Д-30 и четыре миномета. Российские беспилотники поразили шесть опорных пунктов, наблюдательный пункт и пункт временной дислокации ВСУ в Раздоловке, Переездном и Васюковке. У Клещеевки поражена украинская боевая бронированная машина, сообщил Астафьев.

    Накануне Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены пять контратак ВСУ. На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Курдюмовки, Веселого и Северного.

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    9 октября 2023, 06:57
    Российские войска отразили атаки «Азова» на Краснолиманском направлении

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Савчук сообщил об отражении пяти атак штурмовых групп ВСУ

    Российские войска отразили атаки «Азова» на Краснолиманском направлении
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На Краснолиманском направлении отражены пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад вооруженных сил Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (признана в России террористической организацией), сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Атаки отражены в районе Торского и на участке Серебрянского лесничества, ВСУ потеряли около 50 человек. Кроме того, российская авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР. В результате контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 украинских артиллерийских расчетов, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении сорваны попытки атаки ВСУ в направлениях Никольского и Приютного. Также были нанесены удары по украинским силам в районах Новодонецкого и Старомайорского, у Приютного уничтожена разведгруппа противника, передает РИА «Новости».

    Российская артиллерия уничтожила склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, а также автомобильную технику с националистами в районах Катериновки и Константиновки. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены Д-20 и четыре минометных расчета ВСУ. Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Новомихайловке, Угледаре, у Старомайорского и северо-западнее Приютного.

    Напомним, на Купянском направлении Западной группировкой российских войск отражены девять украинских контратак.

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    9 октября 2023, 12:08
    Киев перебросил большое число наемников под Купянск

    Водолацкий: Киев перебросил большое число наемников под Купянск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев перебросил на Купянское направление большое количество иностранных наемников, чаще других встречаются поляки и немцы, сообщил координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, на Купянское направление переброшены дополнительные подразделения немецких и польских наемников, которые приезжают воевать на Украину как «отпускники», передает ТАСС.

    Водолацкий добавил, что одна из их задач – понять, как ведет себя натовское вооружение и техника в боях с российской армией, какие у натовской тактики есть пробелы.

    Ранее бойцы добровольческой бригады «Волки» в ходе тяжелых боев в районе Соледара в ДНР взяли в плен нескольких польских наемников.

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    9 октября 2023, 15:03
    ВС России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки российские военные поразили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области, сообщило Министерство обороны России.

    Склад поражен возле поселка Прилуки в Черниговской области, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 105 районах за сутки.

    ПВО перехватили снаряд РСЗО HIMARS, уничтожены 14 беспилотников у поселков Кременец, Курдюмовка (ДНР), Пролетарка, Казачьи Лагери, города Геническ (Херсонская область), города Токмак (Запорожская область), Ольшана, Берестовое (Харьковская область).

    С начала СВО уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7649 беспилотников, 441 ЗРК, 12 425 танков и других бронемашин, 1161 машина РСЗО, 6692 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    9 октября 2023, 09:55
    В ВСУ признали неспособность противостоять российским авиабомбам

    ВСУ: Украина неспособна противостоять российским авиабомбам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не имеет возможности противостоять российским авиабомбам, в частности, у нее недостаточно средств ПВО, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

    По ее словам, российские военные понимают: у ВСУ просто нет адекватных средств реагировать на бомбардировки. У Киева не хватает сил ПВО, а кроме того нет истребителей, которые могли бы ликвидировать выпускающие эти бомбы самолеты, передает РИА «Новости».

    Напомним, в августе советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявлял, что средства противовоздушной обороны Украины не могут противостоять российским ракетам Х-22, их еще ни разу не удавалось сбить.

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    10 октября 2023, 06:01
    Авиация ВС России нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вертолетами Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

    «Экипажи боевых вертолетов Ми-35М ЦВО в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации», – передает сообщение РИА «Новости».

    Для атаки на опорный пункт использовались неуправляемые 80-миллиметровые авиационные ракеты С-8.

    Кроме того, тактическая авиагруппа ВКС России ударила по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации украинских войск рядом с Торским на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук.

    На Краснолиманском направлении сорваны и отражены шесть атак штурмовых групп ВС Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Потери украинских войск составили около 60 человек, уничтожены две бронемашины.

    Ранее сообщалось, что российские войска отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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    10 октября 2023, 08:19
    Киев стянул дополнительные силы на Краснолиманское направление

    Марочко: Киев стягивает дополнительные силы на Краснолиманское направление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев стягивает на Краснолиманское направление дополнительные силы – к Серебрянскому лесничеству и Белогоровке, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, около Серебрянского лесничества и Белогоровки отмечено прибытие дополнительных сил ВСУ с бронетехникой и личным составом, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что, исходя из состава и численности прибывающих подразделений, можно предположить подготовку как оборонительных, так и наступательных действий.

    Ранее ВС России уничтожили украинских националистов на Краснолиманском направлении.

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    10 октября 2023, 12:19
    ВС России за сутки продвинулись в Авдеевке, уничтожены два укрепрайона

    Гагин: ВС России за сутки продвинулись в Авдеевке, уничтожены два укрепрайона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за последние сутки продвинулись в Авдеевке, были уничтожены как минимум два укрепрайона противника, потери Киева составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    По его словам, произошло продвижение в Авдеевке, ликвидированы порядка ста военнослужащих ВСУ, противник потерял до 20 единиц техники. Только за последние сутки уничтожены два укрепрайона противника, передает РИА «Новости».

    Гагин добавил, что в данный момент продолжаются артиллерийские удары по украинским позициям в Авдеевке.

    Ранее в Минобороны сообщили, что за последнюю неделю украинская сторона потеряла более 1745 человек на Донецком направлении.

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