Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.7 комментариев
Российская авиация нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: Группировка «Запад» нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении
Вертолеты и штурмовики российской группировки «Запад» нанесли 14 ракетных ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении, противник потерял четыре взвода, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, самолеты штурмовой авиации группировки войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по 25-й воздушно-десантной бригаде, 14-й и 32-й механизированным бригадам в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестовое, передает РИА «Новости».
Зыбинский заявил, что огнеметные системы ударили по взводным опорным пунктам 4-й танковой бригады в районе Макеевки, а в результате контрбатарейной борьбы была уничтожена 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и два минометных расчета в районах Кисловки и Новоосиновки.
По его словам, ВСУ потеряли четыре взвода живой силы, два пикапа, два беспилотных летательных аппарата.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино.