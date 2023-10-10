Завершено расследование дела об убийстве военкора Татарского в Петербурге

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении обвиняемой в совершении преступлений Дарьи Треповой завершено, также привлечен к уголовной ответственности обвиняемый в укрывательстве Треповой Дмитрий Касинцев, передает ТАСС.

Треповой предъявлены обвинения по факту террористического акта, незаконного оборота взрывных устройств, использования заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление.

Следствие установило, что обвиняемая выполняла указания действовавших с территории Украины лиц – принесла в кафе в центре Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский.

Как подчеркнули в СК, преступление тщательно готовилось Киевом длительное время на территории Украины, теракт совершили для устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи спецоперации.

В данный момент собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением передано для направления в суд.

Ранее СК предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) – фигурантке уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский.

ФСБ и СК установили соучастника убийства Татарского, им оказался гражданин Украины Юрий Денисов. Он по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина.

Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 40 человек.