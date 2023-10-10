Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.6 комментариев
Завершено расследование дела об убийстве военкора Татарского в Петербурге
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту теракта в кафе в Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщают в пресс-службе СК.
Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении обвиняемой в совершении преступлений Дарьи Треповой завершено, также привлечен к уголовной ответственности обвиняемый в укрывательстве Треповой Дмитрий Касинцев, передает ТАСС.
Треповой предъявлены обвинения по факту террористического акта, незаконного оборота взрывных устройств, использования заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление.
Следствие установило, что обвиняемая выполняла указания действовавших с территории Украины лиц – принесла в кафе в центре Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский.
Как подчеркнули в СК, преступление тщательно готовилось Киевом длительное время на территории Украины, теракт совершили для устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи спецоперации.
В данный момент собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением передано для направления в суд.
Ранее СК предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) – фигурантке уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский.
ФСБ и СК установили соучастника убийства Татарского, им оказался гражданин Украины Юрий Денисов. Он по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина.
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 40 человек.