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    Сергей Худиев Сергей Худиев Намерением «социального рейтинга» вымощена дорога в ад

    Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный конфликт преследует релокантов

    Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.

    18 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    22 комментария
    10 октября 2023, 12:28

    Завершено расследование дела об убийстве военкора Татарского в Петербурге

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту теракта в кафе в Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщают в пресс-службе СК.

    Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении обвиняемой в совершении преступлений Дарьи Треповой завершено, также привлечен к уголовной ответственности обвиняемый в укрывательстве Треповой Дмитрий Касинцев, передает ТАСС.

    Треповой предъявлены обвинения по факту террористического акта, незаконного оборота взрывных устройств, использования заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление.

    Следствие установило, что обвиняемая выполняла указания действовавших с территории Украины лиц – принесла в кафе в центре Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский.

    Как подчеркнули в СК, преступление тщательно готовилось Киевом длительное время на территории Украины, теракт совершили для устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи спецоперации.

    В данный момент собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением передано для направления в суд.

    Ранее СК предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) – фигурантке уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский.

    ФСБ и СК установили соучастника убийства Татарского, им оказался гражданин Украины Юрий Денисов. Он по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина.

    Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 40 человек.

    10 октября 2023, 05:28
    Российские войска заставили отступить ВСУ на Южно-Донецком направлении
    Российские войска заставили отступить ВСУ на Южно-Донецком направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ предприняли попытку атаки в направлениях Новодонецкого в Донецкой народной республике и Приютного в Запорожской области, однако были отброшены российскими силами, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

    По его словам, подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии и авиации отразили атаку двух групп пехоты ВСУ в направлении западнее Новодонецкого и четыре атаки в направлении Приютного, передает ТАСС.

    Украинские войска понесли потери и отступили. Также Чехов уточнил, что около Приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ.

    Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы группировка «Восток» уничтожила минометный расчет противника севернее Никольского. Авиация и артиллерия поразили пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районах Урожайного и Новодонецкого, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и северо-западнее Никольского.

    Ранее Чехов сообщал, что ВС России отразили атаки «Азова» (признана в России террористической организацией) на Краснолиманском направлении.

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    10 октября 2023, 08:56
    Власти США придумали способ скрыть помощь Украине от американцев

    NBC: США намерены связать поддержку Израиля и Украины

    Власти США придумали способ скрыть помощь Украине от американцев
    @ Christoph Soeder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность объединения запросов на помощь Израилю и Украине, пишут американские СМИ.

    Такая инициатива, по замыслу Белого дома, позволит преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки Киева, передает Ura.ru со ссылкой на NBC.

    Между тем накануне сообщалось, что Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Кроме того, в ближайшее время США планируют объявить о выделении дополнительной помощи.

    Коментарии (8)
    9 октября 2023, 15:21
    Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
    Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в ходе конфликта в Израиле, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Ну что, натовские друзья, доигрались?» – спросил Медведев в своем Telegram-канале. Поставленное киевскому режиму западное оружие, как и то, что было остановлено в Афганистане беглыми американцами, теперь будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках, подчеркнул зампред СБ РФ.

    Коррумпированные власти Украины, как подчеркнул Медведев, и раньше торговали всем, что получили. «Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали все, что плохо лежит», – подчеркнул он. Медведев считает, что дальше будет только хуже, и посоветовал ждать поступления на черный рынок ракет, танков и «самолетов з Киэва».

    Ранее бизнесмен Дональд Трамп-младший обратил внимание, что боевики движения ХАМАС на кадрах канала Sky News держат в руках американские автоматы М4. В Кремле заявляли, что часть западных вооружений, направленных на Украину, распространилась по всему миру.

    Еще летом газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

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    10 октября 2023, 09:25
    На Западе рассказали об искусных операциях РЭБ России на Украине

    BI: Войска РЭБ России проводят искусные операции в зоне СВО на Украине

    На Западе рассказали об искусных операциях РЭБ России на Украине
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Внимание в конфликте на Украине в большей степени уделяется танкам и БПЛА, однако войска радиоэлектронной борьбы с обеих сторон проводят «более искусные» и рискованные операции на линии фронта, пишут СМИ.

    В статье Business Insider говорится, что Россия постоянно адаптирует тактику и совершенствует систему РЭБ, которая, согласно публикации, стала основной сферой инвестиций, передает «Вечерняя Москва».

    По словам автора статьи, «электронная война», возможно, не так заметна, однако может во многом влиять на ход боя.

    Со своей стороны полковник ВС США в отставке Джиан Джентайл заявил, что высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы и вертолеты Ка-52 ВС России играют большую роль в отражении попыток украинского контрнаступления.

    Ранее СМИ писали, что Вооруженные силы России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против украинских войск и достигают успехов на поле боя.

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    9 октября 2023, 14:58
    Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино
    Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ рядом с Работино Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ у Вербового Запорожской области. Уничтожены более 15 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили три атаки украинских подразделений около Курдюмовки и Водяного Донецкой народной республики (ДНР).

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника возле Клещеевки и Андреевки ДНР. Потери противника составили до 140 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины и два автомобиля, отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника под Синьковкой, Орлянским Харьковской области и Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили до 170 военнослужащих, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация».

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ поблизости от Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), сообщил Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Торского, Григоровки ДНР и Кузьмино ЛНР. Потери противника составили до 45 военнослужащих, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артустановка «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией отразили атаку 128-й бригады теробороны недалеко от Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям у Старомайорского ДНР. Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, машина пехоты, две боевые бронемашины, гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих и гаубица Д-30, подытожили в оборонном ведомстве.

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    9 октября 2023, 20:19
    Запад решил дать Украине деньги на закупку дров

    Вице-премьер Верещук: Западные страны выделят Украине более 71 млн долларов на закупку дров

    Запад решил дать Украине деньги на закупку дров
    @ IMAGO/Avanti/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Страны Запада намерены выделить Украине 2,6 млрд гривен (более 71 млн долларов) на закупку дров для жителей прифронтовых районов, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук.

    Пресс-служба министерства реинтеграции Украины со ссылкой на Верещук указала, что в 2023 году Украина договорилась с зарубежными партнерами о том, что украинское правительство будет сосредоточено на расходах на безопасность и оборону, а «международные доноры удвоят свои расходы на закупку дров». По ее словам, для этого необходимо выделить 2,6 млрд гривен из 5 млрд на прохождение зимы в целом, передает РИА «Новости».

    Как указала Верещук, речь идет о населенных пунктах, которые расположены в прифронтовых областях страны. По ее мнению, в зависимости от расположения населенных пунктов населению будут выдавать наличные деньги на покупку дров или привозить их прямо домой адресно. Она добавила, что компания «Украинская железная дорога» совместно с госпредприятием «Леса Украины» прорабатывают маршруты доставки.

    Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко в преддверии зимы и возможных отключений электроэнергии призвал население страны по возможности усилить автономные системы отопления, закупив генераторы.

    Ранее глава Союза потребителей коммунальный услуг Олег Попенко назвал «сверхсложным» будущий отопительный сезон, поскольку многие составляющие энергетической инфраструктуры «не готовы к зиме». На ТЭС мало угля, ожидаются проблемы с газоснабжением, а электроэнергию за последнее время уже девять раз Украина экстренно запрашивала из Европы.

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    9 октября 2023, 15:14
    Зеленский сменил командующего силами теробороны ВСУ

    Зеленский назначил нового командующего силами теробороны ВСУ

    Зеленский сменил командующего силами теробороны ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снятии Игоря Танцюры с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ. Вторым указом он назначил на этот пост генерал-майора Анатолия Баргилевича.

    Указ Зеленского опубликован на сайте президента Украины. Причины отставки не сообщаются, передает ТАСС.

    С 2022 года Баргилевич возглавлял штаб восточной группировки войск ВСУ. До этого с 2020 по 2022 годы занимал пост замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне.

    Танцюра занимал свою должность с 15 мая 2022 года. Он объявлен в розыск в России.

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    10 октября 2023, 12:25
    Песков ответил на слова Зеленского о «желании развязать войну» на Ближнем Востоке

    Песков опроверг слова Зеленского о якобы желании России развязать войну на Ближнем Востоке

    Песков ответил на слова Зеленского о «желании развязать войну» на Ближнем Востоке
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы желании России развязать войну на Ближнем Востоке являются безосновательными, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, как в Кремле относятся к соответствующим заявлениям президента Украины, Песков ответил, что негативно. «Они (заявления Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) совершенно не имеют под собой никаких оснований», – приводит его слова ТАСС.

    Между тем, по мнению политиков в разных странах и экспертного сообщества, радикальное палестинское движение ХАМАС получило оружие, которое применялось для атаки на Израиль, именно с Украины. Так, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявлял газете ВЗГЛЯД, что Украина могла стать источником поставок для боевиков ХАМАС.

    В Кремле сообщали, что часть западных вооружений, направленных на Украину, распространилась по всему миру.

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    9 октября 2023, 22:16
    В США заявили о готовности Байдена передать Украине ракеты ATACMS

    The New Yorker: Байден готов передать Киеву ракеты ATACMS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден готов передать Украине ракеты ATACMS, о чем сообщил еще в сентябре, передает журнал The New Yorker.

    По данным СМИ, в сентябре незадолго до визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, Байден одобрил поставку ракет Киеву, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что ранее Байден не был готов передать ракеты, поскольку боялся, что их отправка может привести к эскалации.


    Между тем ранее Байден заявил, что Вашингтон проработал все просьбы Зеленского о поставках вооружений. При этом президент США отказался говорить о том, обещал ли он Зеленскому поставить тактические ракеты ATACMS.

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    9 октября 2023, 14:37
    ООН обеспокоилась судом над украинцами за «сотрудничество с Россией»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф заявила о возбуждении Украиной уголовных дел за «коллаборацию» в отношении потенциально невиновных людей.

    По словам Ал-Нашив, Украина возбудила около 6 тыс. уголовных дел по обвинению в сотрудничестве с Россией и осудила людей, потенциально не нарушивших никаких законов в соответствии с международным правом, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что ООН обеспокоена тем фактом, что «многие из арестованных и даже осужденных лиц (на Украине) стали жертвами поведения, которое в принципе могло бы быть юридически принудительным со стороны оккупирующей державы в соответствии с международным гуманитарным правом».

    Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев сосчитал численность населения Украины на подконтрольной Киеву территории.

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    9 октября 2023, 15:03
    ВС России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки российские военные поразили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области, сообщило Министерство обороны России.

    Склад поражен возле поселка Прилуки в Черниговской области, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 105 районах за сутки.

    ПВО перехватили снаряд РСЗО HIMARS, уничтожены 14 беспилотников у поселков Кременец, Курдюмовка (ДНР), Пролетарка, Казачьи Лагери, города Геническ (Херсонская область), города Токмак (Запорожская область), Ольшана, Берестовое (Харьковская область).

    С начала СВО уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7649 беспилотников, 441 ЗРК, 12 425 танков и других бронемашин, 1161 машина РСЗО, 6692 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    10 октября 2023, 06:01
    Авиация ВС России нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вертолетами Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

    «Экипажи боевых вертолетов Ми-35М ЦВО в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации», – передает сообщение РИА «Новости».

    Для атаки на опорный пункт использовались неуправляемые 80-миллиметровые авиационные ракеты С-8.

    Кроме того, тактическая авиагруппа ВКС России ударила по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации украинских войск рядом с Торским на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук.

    На Краснолиманском направлении сорваны и отражены шесть атак штурмовых групп ВС Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Потери украинских войск составили около 60 человек, уничтожены две бронемашины.

    Ранее сообщалось, что российские войска отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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    10 октября 2023, 08:19
    Киев стянул дополнительные силы на Краснолиманское направление

    Марочко: Киев стягивает дополнительные силы на Краснолиманское направление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев стягивает на Краснолиманское направление дополнительные силы – к Серебрянскому лесничеству и Белогоровке, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, около Серебрянского лесничества и Белогоровки отмечено прибытие дополнительных сил ВСУ с бронетехникой и личным составом, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что, исходя из состава и численности прибывающих подразделений, можно предположить подготовку как оборонительных, так и наступательных действий.

    Ранее ВС России уничтожили украинских националистов на Краснолиманском направлении.

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    10 октября 2023, 11:03
    Начальника Львовского военкомата уволили через месяц после назначения

    Начальника Львовского областного военкомата на Украине уволили через месяц после назначения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволил с должности начальника Львовского областного территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК, как на Украине называют военкоматы) полковника Дениса Чаюка.

    Как сообщает издание Zaxid.net, причины увольнения Чаюка не разглашают, его перевели на должность замкомандира одной из воинских частей, передает ТАСС.

    Кто теперь возглавит Львовский облвоенкомат, пока неизвестно.

    Отмечается, что Чаюк был назначен начальником военкомата 4 сентября, до этого он занимал должность замкомандира Закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В апреле 2022 года указом президента Украины был награжден званием Героя Украины.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества, а на их места назначить военных, прошедших СВО.

    Напомним, в июле глава Львовского областного территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) полковник Александр Тищенко заявил, что добровольно служить в ВСУ сейчас идут лишь 20% от необходимого количества военнообязанных.

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    10 октября 2023, 08:48
    Лавров увидел рост рисков глобального конфликта

    Лавров: Риски глобального конфликта растут, Запад спровоцировал серьезный кризис в мире

    Tекст: Ольга Никитина

    Западное меньшинство проводит агрессивную и узкокорыстную линию, в результате их действий в международных отношениях возник серьезный кризис, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В статье (текст опубликован на сайте МИД) руководителя российского внешнеполитического ведомства «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи – залог международного мира и стабильности» говорится о росте рисков глобального конфликта, передает ТАСС.

    Глава МИД указал, что направленность действий Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе на развал сложившейся вокруг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) региональной архитектуры порождает риски возникновения нового взрывоопасного очага геополитической напряженности. При этом попытки распространить зону ответственности НАТО на все Восточное полушарие производятся под лукавым лозунгом «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона», отметил Лавров.

    Под эту задачу, как отметил глава МИД, и создаются военно-политические альянсы вроде AUKUS, куда входят Австралия, Великобритания и США, «тройки» США – Япония – Республика Корея, «четверки» Токио – Сеул – Канберра – Веллингтон. Причем направленность таких усилий против России и Китая не скрывается, констатировал Лавров.

    Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Запад уделяет особое внимание экспансии на постсоветском пространстве. После распада СССР, написал Лавров, США неприкрыто вознамерились подмять под себя Украину. Он привел слова врио первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, «публично и даже с гордостью» прозвучавшие в конце 2013 года, о том, что на пестование послушных политиков в Киеве Вашингтон потратил 5 млрд долларов.

    Накануне Лавров заявил, что в палестино-израильском противостоянии произошел беспрецедентно острый виток, который подтвердил нежизнеспособность нынешнего статус-кво в зоне конфликта.

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Война с Израилем. Чего ждать?

      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

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