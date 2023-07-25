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СК предъявил окончательное обвинение Треповой по делу об убийстве Татарского
Бастрыкин: СК предъявил окончательное обвинение Треповой за теракт, где погиб военкор Татарский
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СК предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) – фигурантке уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
По его словам, следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта, из-за которого погиб Владлен Татарский, занимались находившиеся на Украине лица, они же через соцсети завербовали Трепову. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов, передает РИА «Новости».
Бастрыкин добавил, что в ходе следствия провели около 200 экспертиз, допрошено порядка 400 человек, 85 человек были признаны потерпевшими.
Ранее Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов Дарью Трепову, фигурантку дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский; в перечень также попал Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство.
ФСБ и СК установили соучастника убийства Татарского, им оказался гражданин Украины Юрий Денисов. Он по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина.
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 40 человек.
Экономист указал на последствия российского удара по украинскому порту на Дунае
Экономист Лизан: Россия лишает Украину возможности экспортировать зерно обходными путями
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Если ВС России будут на системной основе бить по украинским портам на Дунае, это приведет к остановке судоходства на этом участке. При этом у Украины на кону стоит вопрос об альтернативных маршрутах вывоза зерна, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине подтвердили удар по одному из портов на Дунае.
«Дунайские порты, если сравнивать с одесскими, достаточно компактно расположены. В связи с этим системное нанесение подобных ударов по этой инфраструктуре может привести к ее полному выходу из строя», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«Однако одиночный прилет не окажет серьезного влияния на судоходство. Дунай – крупная река, которая довольно резко переходит в территориальные воды Румынии. А учитывая, что мы наносим удары аккуратно и точечно, проход кораблей может лишь сократиться», – считает эксперт.
«После того, как зерновая сделка прекратила свое существование, украинский сельскохозяйственный экспорт снизился вдвое. Зеленскому потребовались новые маршруты для вывоза зерна. И Дунай тут стал лучшим из вариантов. Если Украина потеряет этот канал, то экспорт сократится еще больше», – акцентирует собеседник.
Резюмируя, Лизан пришел к выводу, что Россия наносит удары не только из-за военной целесообразности таких действий, но и для того, чтобы Украина не смогла вывозить свое зерно обходными путями.
Напомним, что в ночь на понедельник была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, в результате ударов были поражены краны, которые обеспечивают работу порта, ангар для сельскохозяйственной продукции, а также ряд складов для иных грузов.
Военный обозреватель Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о городе Рени Одесской области. Там находится один из дунайских портов Украины и нефтяные резервуары.
Ранее российские войска нанесли мощные удары по югу Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ уточнили, что взрывы прогремели в городе Измаил.
Военкоры показали, как украинцы убивают своих раненых
Военные корреспонденты опубликовали видео штурма бригадой «Север-Z» укрепленных позиций украинских националистов.
В украинских окопах шел контактный бой, в ходе которого солдат ВСУ бросил гранату вблизи своего раненого соотечественника, лишив его шансов на выживание, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», публикуя видео боя.
Украинские военнослужащие после начала контрнаступления стали массово сдаваться в плен, происходят «взводные» сдачи. Как рассказывал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, украинское командование отказывается эвакуировать раненых, боевикам запрещен отход назад – действуют заградотряды. Украинские военнослужащие оказываются «загнанными в угол» и сдаются.
Командир «Ленинградского полка» Вашунин погиб в зоне СВО
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Командир «Ленинградского полка», состоящего из мобилизованных жителей Петербурга и регионов северо-запада России, полковник Евгений Вашунин умер после серьезного ранения, полученного при выполнении долга в зоне специальной военной операции (СВО).
Соболезнования родным и близким Вашунина выразил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. «Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий «Ленинградским полком». Полковник Евгений Александрович Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине», – приводит его слова ТАСС.
По словам Бельского, 14 июля Вашунин принял решение прийти на помощь отряду «Шторм», оказавшемуся в оперативном окружении украинских боевиков, движение отряда было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на помощь, Вашунин скончался.
Вашунин представлен к званию Героя России посмертно.
Рогов рассказал о новой подлой тактике ВСУ
Рогов заявил об использовании ВСУ для атак коридора для вывоза тел украинских солдат
Украинские войска используют подлую тактику на линии фронта в Запорожской области: запрашивают коридор для эвакуации тел погибших сослуживцев, а сами при этом пытаются атаковать, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска предприняли уже три подобных попытки атак, используя коридор для эвакуации тел солдат ВСУ, но все они успеха не имели и были пресечены ВС России, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов заявлял, что новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля.
До этого Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ.
Исинбаеву предложили исключить из состава центрального штаба ОНФ
ОНФ предлагает проголосовать по вопросу об исключении олимпийской чемпионки Исинбаевой из центрального штаба движения
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«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) планирует исключить из состава центрального штаба двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, говорится в разосланных материалах для голосования членам центрального штаба.
Вопрос об исключении Исинбаевой будет рассмотрен путем голосования в ходе внеочередного заседания центрального штаба ОНФ 25 июля в заочном формате, передает ТАСС.
В понедельник Исинбаева сообщила, что в сентябре возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для ее отстранения от выполнения своих обязанностей. В своем блоге Исинбаева заявила, что все ее воинские звания, полученные во время выступлений за ЦСКА, якобы являются номинальными.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что жесткая реакция спортивной общественности на заявления Исинбаевой понятна. При этом он призвал не забывать о заслугах спортсменки, в честь которой «столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг».
В Белгородской области отказались ремонтировать поврежденные обстрелами ВСУ элитные дома
Власти Белгородской области не планируют затраты на восстановление поврежденного в результате обстрелов ВСУ имущества владельцев элитных домов, этим займутся сами хозяева, сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев.
«Богатые» дома требуют очень больших вложений. <…> Там богатые люди живут, пусть восстанавливают сами. То, что надо, мы сделали – кровля и окна восстановлены», – передает ТАСС его слова.
Повреждения получили два элитных дома в селе Нижний Ольшанц Белгородского района. Сейчас власти готовят служебную записку, чтобы снять дома с плана по ремонту.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, при всем уважении к пострадавшим людям, дорогостоящее имущество власти восстановить не могут. Речь идет о дорогостоящих машинах, бассейнах и аквариумах.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Белгородскую область кассетными боеприпасами.
Взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прозвучали в Киевской и Житомирской областях Украины
В Киеве, Киевской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и соцсети.
С южной и юго-западной стороны Киева были «слышны разрывы и наблюдалась работа ПВО». Также сообщалось о взрывах в Черкассах и Кировограде, передает RT со ссылкой на сообщения в соцсетях.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» атаковали столицу Украины.
В ночь на вторник воздушная тревога звучала в половине областей страны. После этого тревогу отменили, но объявили вновь через некоторое время в ряде областей. Позднее тревога была отменена на всей территории Украины, передает ТАСС.
Напомним, российские военные нанесли серии ударов по портовой инфраструктуре Украины. Сначала удары наносились по Одессе и Николаеву, затем прилет был зафиксирован на Дунае.
Путин увеличил предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
Путин повысил на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
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Президент Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе россиян, имеющих воинские звания ниже офицерских.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон коснется россиян в званиях солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, увеличен с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет, передает РИА «Новости».
Одновременно повышен предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для старших офицеров он составит 65 лет вместо 60, для младших офицеров – 60 лет вместо 55, а для имеющих иные звания – 55 лет вместо 45. При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.
Документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, поэтапно переводились в отставку.
Украинские военные стали массово сдаваться в плен на Запорожском направлении
Врио губернатора Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении начали сдаваться в плен группами до взвода
Украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий в эфире канала «Россия 24» сообщил, что такая картина наблюдается примерно последний месяц. Сдаются, по его словам, не один-два человека, как это было в весенний период, а целыми подразделениями.
«Ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в понедельник командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сообщал, что за день удалось взять в плен 31 бойца вооруженных сил Украины, некоторые сдаются сами, другие попадают в плен в результате боевых действий.
Политолог: США готовят «план Б» в Сирии в случае неудачи на Украине
Эксперты Васильев и Дудаков по-разному прогнозируют разные последствия увеличения контингента США в Сирии
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Если у США не получится руками украинцев нанести существенный урон России, то Вашингтон переключится на провокации в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. В свою очередь политолог Малек Дудаков считает, что увеличение американского контингента в республике не приведет к эскалации отношений между Москвой и Вашингтоном.
«США всегда играют на нескольких столах. Основной вектор сейчас – фронтальный удар по России руками украинцев. Но если на этом фланге их внешней политики провал будет усугубляться и громко разрекламированное «контрнаступление» не принесет плодов, то США вытащат из стола план «Б» – он касается Сирии», – пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Вероятно, в Вашингтоне решили активировать сирийский кейс после мятежа Пригожина. Они рассчитывают эскалировать ситуацию в республике и вовлечь в нее ВС РФ. Кроме того, администрации Байдена нужны победоносные геополитические решения перед выборами. Сирия – долгосрочный проект властей США, которым занимался еще Барак Обама. Демократы этот проект передавали по наследству и сейчас возвращаются к нему», – детализировал аналитик.
«Вероятно, США будут нагнетать ситуацию в Сирии по нарастающей, как и на Украине. Тут важен и турецкий фактор, который нам нужно учитывать», – добавил эксперт. Иной точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его словам, давление на Россию в Сирии не является приоритетом Вашингтона.
«Вообще, в администрации Байдена и в команде Трампа есть влиятельные люди, которые уверены, что американцам пора уходить из Сирии. Очевидно, что до выборов ждать этого не стоит, а вот в 2024 году, скорее всего, американские силы будут перенаправлены из Сирии либо в Восточную Европу для противодействия России, либо в Азиатско-Тихоокеанский регион для пикировки с Китаем», – отметил он.
«Исходя из этого можно сделать вывод, что столкновения американцев с российскими войсками в Сирии если и будут, то только случайно. Целенаправленных провокаций от США на этом геополитическом участке ждать не стоит», – считает собеседник.
Напомним, командование США перебросило в воскресенье из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках. По их данным, несколько военно-транспортных колонн пересекло пограничный пункт «Эль-Валид» и въехало на территорию северо-восточной провинции Хасеке.
Вместе с бронетехникой в Сирию переправлена большая группа американских военнослужащих. По сведениям издания, их численность с 15 июля возросла с 500 до 1,5 тыс. человек. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из «Сил демократической Сирии», другие несут охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС.
Накануне беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС РФ в районе Эль-Баб. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов. По его словам, из-за воздействия систем наведения на самолетах автоматически сработали комплексы обороны. При этом российские летчики «продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения», заявил он.
Подтверждением активизации США на сирийском направлении может служить и тот факт, что на прошлой неделе конгрессмены Рашида Тлаиб и Ильхан Омар представили законопроект, призывающий Штаты поддержать международные усилия по привлечению правительства президента Сирии Башара Асада к ответственности за «военные преступления и преступления против человечности», сообщает Al Jazeera.
В Госдуме спрогнозировали курс рубля на ближайшие месяцы
Депутат Аксаков: Курс рубля в ближайшие месяцы сохранится на отметках вблизи 90 руб. за доллар
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Курс российской валюты в течение ближайших месяцев не будет резко меняться и останется на уровне около 90 рублей за доллар. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, рубль стабилизировался и будет функционировать на уровне примерно 90 рублей за доллар, то есть не будет его снижения особенного, не будет и его укрепления, передает ТАСС.
Депутат также отметил, что в последнее время перестройка каналов поставки импорта привела к возросшему спросу на валюту, что в свою очередь повлекло ослабление курса рубля.
Аксаков добавил, что бюджетные расходы, расходы, связанные с новыми территориями и СВО, не могли не повлиять на курс рубля, но все-таки главное – это увеличение импорта для возмещения того сокращения, которое мы наблюдали в 2022 году.
По его словам, для быстрого развития российской экономики необходима низкая инфляция и инвестирование в долгосрочные проекты. Аксаков добавил, что необходимо сделать так, чтобы экономика двигалась вперед благодаря ускоренному развитию, как в конце 1920-х – в 1930-е годы советского периода: и инфляции не было высокой, и при этом экономика развивалась очень быстрыми темпами.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение экспорта при возросшем импорте стало основным фактором движения курса рубля в июне и июле текущего года.
В Закарпатье грузовик с песком обвалил стратегический мост
Мост через реку Тересва обрушился в Закарпатской области Украины, сообщил начальник управления информационной деятельности областной государственной администрации Роман Молдавчук, его слова приводит украинское издание ТСН.ua.
Молдавчук уточнил, что три человека были госпитализированы. Предварительно, мост обвалился из-за того, что грузовик, который вез по нему песок, был перегружен, сам же мост имеет ограничения по весу, передает РИА «Новости».
Как сообщает издание «Страна», мост имеет стратегическое значение, поскольку через него есть выходы к границе с четырьмя странами ЕС. Издание сообщает, что мост был в плохом состоянии с 2021 года. Его должны были отремонтировать по программе «Большая стройка» в течение двух лет.
В конце июня премьер Украины Денис Шмыгаль предупреждал СНБО о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности, в Киеве.
Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter к символам СВО
Зампред Совбеза Медведев сообщил о близости нового логотипа Twitter – буквы X – к литерам V и Z – символам СВО
Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на изменение логотипа соцсети Twitter, увидев в букве X намек на литеры V и Z, ставшие символами специальной военной операции (СВО).
«Так теперь это X? Отлично! Там где есть X, там есть и V и Z», – написал Медведев на английском языке в своем аккаунте в соцсети Twitter (заблокирована в РФ), передает ТАСС.
Напомним, в понедельник социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение птицы.
Трамп потребовал от Европы выделить Украине 100 млрд долларов
Трамп потребовал от европейских стран оказать Киеву помощь на 100 млрд долларов
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Европейские страны должны выделить Киеву около 100 млрд долларов, чтобы помощь от США и Европы стала равнозначной, считает бывший президент США Дональд Трамп.
Отвечая на вопрос ведущей Fox News, решит ли он в случае переизбрания «остановить идущие в Киев денежные потоки», Трамп заявил, что сможет «добиться урегулирования войны».
Так, по словам бывшего американского лидера, он бы потребовал, чтобы европейские страны выделили Украине 100 млрд долларов, поскольку сейчас они «делают очень мало», передает ТАСС.
«Почему мы потратили 150 млрд долларов, а они – 20 миллиардов» – посетовал Трамп, добавив, что экономики стран ЕС, если их сложить, почти совпадают по объему с экономикой США.
Конгресс США ранее одобрил выделение на помощь Украине около 113 млрд долларов. При этом глава комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол заявил, что украинское правительство напрямую получает только 20% всего объема помощи США в размере 113 млрд долларов.
Медведев призвал выбирать «нестандартные цели» для ответов на атаки Украины
Медведев призвал выбирать «нестандартные цели» для ответов на киевские удары по гражданским объектам
Москве следует выбирать нестандартные цели для ударов возмездия после атак киевского режима по гражданским целям, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Причиной атаки киевского режима по гражданским объектам в России Медведев назвал отсутствие успехов ВСУ в ходе контрнаступления. Такие информационные победы, по словам зампреда Совбеза, вызывают радость в украинском обществе, где растет «градус напряжения», пишет Медведев в Telegram.
В ответ он призвал выбирать нестандартные цели для российских ударов. По его словам, атаковать следует не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы, но и места, где этого пока не ждут и где эффект будет очень весомым.
Ранее Медведев заявил, что террористы понимают только язык силы, действовать против них нужно «негуманными методами».