Американский военный эксперт предсказал, что танки Abrams не успеют добраться на Украину

Военный эксперт США Риттер заявил, что танки танки Abrams не успеют добраться до Украины

Танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению, уже будет завершен, заявил военный эксперт Скотт Риттер.

Риттер напомнил слова Зеленского о том, что если танки Abrams прибудут на Украине только к августу, то это будет слишком поздно. Эксперт считает, что высказывание президента Украины говорит о том, что весь мир знает, что конфликт будет завершен в августе, если, конечно, Киеву не передадут огромное число вооружений, передает ФАН.

Риттер считает, что Вашингтон обманул обещанием поставок танков, в том числе и Германию, чтобы Шольц согласился отправить на Украину Leopard 2.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что передача танков на Украину займет «много месяцев».

Между тем, на Украине заявили об ожидании поставок более 300 тяжелых танков

Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.