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Пентагон отказался считать эскалацией отправку на Украину танков
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх: США не считают эскалацией отправку на Украину американских танков
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Администрация США серьезно воспринимает предупреждения России относительно рисков эскалации из-за поставок вооружений Киеву, но не считает эскалацией отправку на Украину американских танков, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Отвечая на просьбу прокомментировать заявления российской стороны относительно рисков, касающихся поставок новых вооружений Киеву, Сингх сказала, что в Вашингтоне не считают подобные шаги эскалационными, передает ТАСС.
Как отметила представитель Пентагона, в Вашингтоне раньше слышали подобные заявления от России касательно поставок противотанковых комплексов Javelin, реактивных систем залпового огня HIMARS, а затем и комплексов ПВО Patriot.
В свою очередь заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что якобы совершенно не видит в поддержке Украины какой-либо эскалации. Отвечая на вопрос о том, считают ли в Пентагоне, что заявления Москвы о рисках эскалации можно игнорировать, Сингх сказала, что в Вашингтоне заявления России воспринимают всерьез.
При этом она добавила, что в Вашингтоне просто «уже такое слышали» каждый раз, когда объявляли о новой военной помощи Украине.
Представитель Пентагона в связи с этим также заверила, что Соединенные Штаты не видят признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие. Сингх подчеркнула, что США продолжат предоставлять Украине то, что ей требуется.
Напомним, во вторник стрелки «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи» из-за риска эскалации конфликта на Украине.
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Российские силы вошли в Угледар
Российские силы закрепились на окраинах Угледара
Российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
Кимаковский в эфире канала «Соловьев Live» рассказал, что российские силы «сковывают» противника. Российская артиллерия, сообщил он, работает по ВСУ, которые пытаются контратаковать, передает ТАСС.
Накануне стало известно, что в воскресенье и понедельник ВСУ предприняли две безуспешные попытки провести разведку боем и перегруппировать войска в районе Угледара, в результате они потеряли 200 человек.
Медведчук: Украины не существует
Медведчук заявил, что необходимо думать о будущем украинцев, а не будущем Украины
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Политик Виктор Медведчук заявил, что его новое политическое движение объединит людей, не согласных с позицией президента Украины Владимира Зеленского, и развенчает миф о том, что Украина монолитна в своих взглядах и в поддержке преступного режима. Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует».
Медведчук в интервью RT сказал, что это движение объединит миллионы людей на Украине, в России и в европейских странах, не согласных с политикой Зеленского. Этих людей, по его словам, нужно «выкристаллизовать», объединить общими идеями, общим представительством.
По словам политика, и сейчас на Украине есть люди, выступающие против Зеленского. Эта «другая Украина», подчеркнул он, должна быть услышана.
Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует». Страна, по его словам, не отвечает статусу независимой, суверенной, демократической, правовой и социальной державы. Это произошло еще в 2014 году, когда Украина перешла под полный контроль и управление Запада.
Политик добавил, что говорить о будущем на Украине можно будет, когда страна перестанет быть милитаристской.
Медведчук поспорил со словами Зеленского о том, что украинский народ якобы объединился в «вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии». «Кроме «анти-России», на территории Украины есть люди, которые сегодня боятся об этом говорить публично, но они никогда не поддерживали тот характер и то содержание отношений между Украиной и Россией, которое сложилось сегодня», – сказал он, подчеркнув, что «монолит Зеленского» на самом деле «высосан из пальца», это «монолит на штыках».
Также Медведчук считает, что Зеленский должен понести ответственность за все, что он сделал против Украины и украинского народа. Именно он разрушил страну и бросил ее в поле боевых действий, подчеркнул политик, выразив уверенность, что Зеленский имел все возможности, чтобы не допустить кризиса.
Кроме того, Медведчук заявил, что киевский режим преследует только одну цель – ослабить Россию изнутри. По его словам, эту задачу для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения определил Запад.
Российские войска перерезали ВСУ трассу Покровск – Угледар
Трасса Покровск – Угледар в Донецкой народной республике перерезана силами России, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Что могу сказать четко: трасса Покровск – Угледар уже перерезана нашими силами», – передает ТАСС его слова.
Он добавил, что на указанном участке сейчас идет стрелковый бой.
Ранее сообщалось, что российские подразделения контролируют трассу, ведущую из Покровска в Угледар, также они занимают новые позиции на подступах к городу.
Politico назвала главную проблему при передаче истребителей F-15 и F-16 Украине
Politico: Возможная передача истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар»
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Возможная поставка истребителей F-15 и F-16 Украине может превратиться в «логистический кошмар», пишет газета Politico.
По сообщению издания, отправка самолетов Киеву превратится в «логистический кошмар» для союзников, поскольку для американских истребителей F-15 и F-16 нужны качественные и длинные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине», поэтому ВС России могут легко выявить и уничтожить строящуюся инфраструктуру, передает РИА «Новости».
По мнению эксперта Politico, более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, способные взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос, но в обоих типах самолетов ощущается дефицит.
Еще одним вариантом, по данным издания, могли бы стать французские Rafale, но они требуют большого числа персонала, который автоматически станет мишенью ВС России.
Ранее Politico сообщило, что западные страны ведут внутренние обсуждения возможности передачи Украине истребителей, однако многие опасаются, что решение об этом может привести к эскалации конфликта.
В России сравнили танки Abrams и Leopard с российским Т-80
Дипломат Гаврилов: Танки Abrams и Leopard уступают по характеристикам российским Т-80
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Танки Abrams и Leopard, которые Запад решил поставлять Украине, по характеристикам хуже российских Т-80, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат в эфире «России 24» заявил, что танки – это «такие же обычные коробки, снаряженные оружием». По его словам, Abrams и Leopard мало чем отличаются и даже хуже, чем российские Т-80. «Военные знают это», – приводит его слова РИА «Новости».
Гаврилов подчеркнул, что поставки Украине танков и самолетов не изменят ситуацию на фронте, и призвал не делать из этого «катастрофу». Россия, по его словам, доказала свою решимость и не откажется от целей и задач специальной военной операции.
При этом чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации, сказал он.
Если раньше обсуждались вопросы поставок на Украину легкого стрелкового оружия, то теперь Запад, поставляя танки, переходит на новый уровень противостояния.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем основные преимущества и недостатки танков Abrams и Leopard 2, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.
Эксперт предсказал исход ракетной дуэли российской Х-31ПД и американской Patriot
Эксперт Обносов: Российская ракета Х-31ПД может выиграть дуэльные бои у американской системы Patriot
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Российская авиационная противорадиолокационная ракета Х-31ПД одержит победу в дуэльном бою у американского зенитного ракетного комплекса Patriot («Пэтриот»), заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Герой России Борис Обносов.
Обносов сказал ТАСС, что у Х-31ПД очень высокая скорость – более 3 Махов, более 1 тыс. метров в секунду для поражения ПВО противника. По его словам, для создания этой ракеты необходимо было выйти на совершенно новый технологический уровень. Гендиректор КТРВ признался, что данная ракета является одной из гордостей коллектива корпорации и его личной.
«А изделие такое, которое может выиграть дуэльные бои у системы Patriot», – подчеркнул он.
26 января Обносову исполнилось 70 лет, он является автором более 100 научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники. В 2021 году указом президента Обносову было присвоено звание Героя России за «значительный вклад в укрепление обороноспособности страны». Также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Дружбы, отмечен благодарностью президента России.
Ранее корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ) объявила, что рассчитывает начать экспорт двух специализированных ракет «воздух – поверхность» Х-31ПД и Х-31АД.
Американцы ополчились на Блинкена из-за слов о будущем Украины
Читатели Washington Post раскритиковали Блинкена за рассуждения о будущем Украины
Читатели американского издания The Washington Post раскритиковали госсекретаря США Энтони Блинкена, принявшегося рассуждать о «справедливом и прочном мире», который необходимо будет обеспечить в будущем, после завершения российской спецоперации.
В статье The Washington Post речь идет о том, что американские власти начали планировать возможное распределение «военного баланса сил» после завершения конфликта на Украине. Утверждается, что стратегия призвана не допустить «нового вторжения» России на Украину в будущем. Блинкен в интервью газете призвал подумать, как будет выглядеть Украина после СВО.
Читатель, подписавшийся как red dog, напомнил, что на следующей неделе, 2 февраля, «русские будут отмечать годовщину Сталинградской битвы, в которой Россия победила Германию». В комментарии говорится, что «Россия потеряла во Второй мировой до 44 млн человек». «А мы что только что сделали? Убедили Германию отправить танки на опосредованную войну на Украине», – пишет автор комментария, отмечая, что это только еще сильнее «сплотит русских», передает РИА «Новости».
В свою очередь Clever Dog написал, что «Блинкен и его команда или обитают в секретном бункере с прямым выходом в космос, или все под кайфом», поскольку другого объяснения «этим бредням», считает он, найти невозможно.
Prexiso by Design считает, что на Западе вскоре введут всеобщий налог на восстановление Украины, поскольку еще пару лет и «без этого никак».
Комментатор Godsavethetroops считает, что Блинкен – худший госсекретарь за всю американскую историю. Он припомнил ему «феерические провалы» с выходом из Афганистана, с иранской сделкой, в отношениях с Китаем и с мерами против ядерных ракет у Северной Кореи. «Даже хуже Помпео», – говорится в комментарии.
Ранее Блинкен опроверг раскол коалиции по поддержке Украины.
В Киеве прогремел взрыв
Мэр Кличко сообщил взрыве в Киеве
В столице Украины прогремел взрыв, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В своем Telegram-канале он призвал жителей столицы находиться в укрытиях.
Кроме того, украинские паблики сообщают о прилете по подстанции в Одесской области, пишет RT.
Ранее в четверг в Киеве и области, а также других областях Украины объявили воздушную тревогу.
Трамп назвал опасные последствия передачи танков Киеву
После передачи Украине танков Западом может развязаться ядерный конфликт, заявил экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
«Сначала танки, потом – ядерное оружие», – цитирует Трампа РИА «Новости».
Бывший глава США призвал остановить «безумную войну» сейчас же, отметив, что это сделать достаточно просто.
Трамп уже многократно предупреждал, что конфликт на Украине может вылиться в третью мировую, и говорил, что боевых действий бы не произошло, останься он президентом.
Ранее США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams, Германия передаст танки Leopard 2.
Кадыров рассказал об успешном штурме позиций ВСУ у Новомихайловки
Кадыров заявил об успешном штурме позиций ВСУ у Новомихайловки
Российские военные провели успешный штурм позиций украинских военных у поселка Новомихайловка в Донецкой народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Военнослужащие полка спецназначения «Север-Ахмат» под командованием офицера Зайнди Зингиева провели штурм и овладели позициями ВСУ, написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что вражеские позиции были хорошо укреплены и подготовлены к долгой обороне, там имелись и другие инженерные сооружения в лесополосе. Все это перешло под контроль российских военных.
В результате боестолкновения украинские военные понесли потери и были деморализованы.
Ранее Кадыров сообщал, что «Север-Ахмат» взял штурмом опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении.
Медведев сравнил Зеленского с пуделем
Медведев заявил о неспособности Зеленского продержаться и день без поддержки Запада
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Украинский президент Владимир Зеленский и киевский режим не смогут продержаться без поддержки со стороны Запада и одного дня, предположил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Зеленский зависит от оружия, которое ему поставляет Североатлантический альянс, и денег стран Запада «на 1000%», заявил Медведев в своем Telegram-канале.
«Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня», – подчеркнул зампред Совбеза.
Он сравнил Зеленского с «пуделем у ног дрессировщика», который «тявкает» по хлопку хозяина, и предположил, что заявления политика могут говорить о реальной психологической проблеме у него.
Медведев отметил, что «внешне бессмысленные заявления» украинского президента могут преследовать конкретную цель – обоснование для новых поставок киевским властям.
«Дайте оружия и бабла еще, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен», – изобразил обращение Зеленского к Западу зампред Совбеза.
Он добавил, что Зеленского регулярно «навещают по месту жительства» западные эскулапы, делая «денежные, оружейные и словесные инъекции», стимулирующие «бредовое состояние».
В среду Медведев предположил, что киевские власти вскоре вполне могут лишиться выхода к морю.
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В Госдуме рассказали о политической подоплеке включения Одессы в список ЮНЕСКО
Вассерман: Офис Зеленского использует культурное наследие Одессы и ЮНЕСКО в корыстных целях
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Офис Зеленского озаботился включением Одессы в число объектов культурного наследия, поскольку осознает неизбежность утраты города и пытается обеспечить себе аргументы об ужасных русских, якобы разрушающих исторический центр Одессы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«В этом решении, которое принято после сноса памятника Екатерине II, имеется исключительно политическая подоплека. Причем она используется офисом Зеленского для удовлетворения своих корыстных интересов. Украинское правительство и советского, и постсоветского периода не очень любило Одессу. Потому что это не только русский город, но и интернациональный. Одессу с момента основания населяли представители самых разных народов, благодаря чему в городе сложилась весьма специфическая культура», – отметил он.
«И если значительную часть Украины удалось насильственно украинизировать, то с Одессой это было невозможно. Даже большевики, когда занимались принудительной украинизацией, отстали от Одессы раньше, чем от многих других городов, объявленных частью Украины. И именно поэтому украинское правительство раньше даже не думало обращаться в ЮНЕСКО за присвоением городу статуса объекта культурного наследия», – акцентировал собеседник.
«Сейчас же власти Украины понимают неизбежность возвращения русских территорий в состав России. Поэтому они используют международную организацию в своих корыстных политических целях и получают аргументы для обвинения России в якобы уничтожении всемирного наследия», – подчеркнул парламентарий.
«Подозреваю, что в рамках специальной военной операции, освобождая Одессу, как и в 1944 году, мы не будем штурмовать сам город, а обойдем его и заставим ВСУ отступить. Кроме того, украинцы наверняка будут следовать тактике немцев и румын, которые тогда заминировали центр города при отступлении. Но, надеюсь, в Одессе найдутся партизаны, которые отследят это минирование и предотвратят разрушение города. Так было и в прошлом», – рассуждает Вассерман.
«Я глубоко убежден, что Украину нужно не только лишить выхода к морю, но и ставить вопрос о ликвидации всей ее нынешней государственности из-за действий политических властей страны. Все территории должны быть возвращены в Россию. Не исключаю, что какие-то земли, по результатам проведенных там референдумов, могут отойти Польше и Венгрии», – добавил собеседник.
Кроме того, о необходимости лишить Украину выхода к морю газете ВЗГЛЯД рассказал политолог и экономист Иван Лизан. «Украина в Причерноморском регионе создает угрозы безопасности «зерновой сделки» и транзиту энергоресурсов, а также открывает широкий доступ для незаконного транзита оружия», – отметил он.
«Помимо этого, украинская государственность угрожает безопасности Приднестровья, несет полный геополитический хаос. Если Украина останется без выхода к морю и левобережья Днепра, то она, по сути, мало кому будет интересна. Из ресурсов у нее останется только уголь Львовско-Волынского каменноугольного бассейна и немного урана в Кировоградской области», – заключил Лизан.
Накануне исторический центр Одессы внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно заявлению, опубликованному на сайте организации, соответствующее решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его». Кроме того, новый статус исторического центра Одессы, согласно заявлению организации, дает украинским властям возможность запросить «усиленную техническую и финансовую международную помощь» для обеспечения его защиты и восстановления в случае нанесения ему ущерба.
В свою очередь врио постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила, что досье на Одессу как объект исторического наследия ЮНЕСКО было частично составлено из цитат блогеров и Wikipedia, а многие подлинные документы задействованы не были. Она добавила, что именно в этом состояли претензии российской стороны. По ее словам, за решением ЮНЕСКО стояли покровители Украины, а именно итальянские и греческие эксперты.
Ранее российский МИД заявил, что украинский режим представляет угрозу для Одессы, о чем свидетельствует не только снос памятников, но и размещение в портовой зоне военных объектов. Соответствующее заявление было сделано по итогам внеочередной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Заседание должно было носить технический характер, но оказалось «омрачено политическим скандалом» из-за решения по Одессе.
Кроме того, в дипведомстве отметили, что решение по включению Одессы в список подготовили «без соблюдения действующих высоких стандартов ЮНЕСКО». При этом две трети стран, входящих в комитет, «не поддержали эту сомнительную авантюру» – решение приняли шестью голосами из 21.
Напомним, в среду вечером замсекретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о рисках для Украины утратить выход к морю.
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Рябков назвал странными требования США о возобновлении инспекции ядерного оружия РФ
Замглавы МИД Рябков прокомментировал требования США о возобновлении инспекции по ДСНВ
Требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) весьма странные, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Как пояснил Рябков, является странным тот факт, что США требуют от России возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях угрозы Киевом осуществить попытки ударить по этим объектам дальней авиации, заявил он в интервью «Коммерсанту».
Также Рябков задался вопросом, что именно хотят проверить там США. «Последствия этих атак?» – сказал он.
Ранее сообщалось, что Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России.
Напомним, в Кремле прокомментировали заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
Новый посол США прибыла в Россию
Американский посол Трейси прибыла в Москву
Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву, сообщило американское посольство. Она стала первой в истории женщиной на этой должности.
«С возвращением в Россию, посол Трейси!» – сказано в сообщении посольства в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Трейси уже работала в России – в 2014–2017 годах она занимала пост замглавы миссии в американском посольстве в Москве, передает РИА «Новости».
Напомним, помимо России, Пакистана и Армении, Трейси также работала на таких направлениях, как Афганистан, Грузия и Центральная Азия. На слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам она заявила, что считает необходимым для Вашингтона продолжать ужесточать санкции против России.
Эксперт: Новый посол США в России – это второй Майкл Макфол
Американист Васильев: Новый посол США в России – это второй Майкл Макфол
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В задачи Линн Трейси будет входить сохранение диалога Москвы и Вашингтона по особо важным вопросам. Однако от нее стоит ожидать и попыток дестабилизации ситуации в России, а также воздействия на отношения Москвы со странами Средней Азии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Андрей Кортунов и Владимир Васильев. Ранее стало известно, что посол Трейси прибыла в Москву.
«Назначение Трейси само по себе интересно, поскольку это первый прецедент, когда данную должность заняла женщина. В целом для Москвы этот человек не новый: с 2014 по 2017 года она занимала пост замглавы американского посольства в России. Опыт у нее имеется, причем достаточно богатый», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Также интересно, что она не политический назначенец, а карьерный дипломат. Это имеет как плюсы, так и минусы. В Госдепе Трейси работает еще с 1990-х годов, и большая часть ее назначений приходилась именно на постсоветские государства», – отмечает эксперт.
«Ей хорошо знакома не только Россия, но и все пространство СНГ. В частности, до недавнего времени она являлась послом США в Армении, а это не самая легкая страна для дипломата. Как она покажет себя в Москве – вопрос хороший. Наши двусторонние отношения достигли критически низкого уровня», – подчеркивает собеседник.
«Задачи Трейси на новом посту, вероятно, будут скорее практическими. Например, она может попытаться остановить сложившуюся «войну посольств». Дипведомства в наших странах не укомплектованы до конца. Закрыты консульские представительства. Это значительно снижает возможность адекватного взаимодействия двух сторон», – акцентирует Кортунов.
«Важной задачей станет восстановление диалога по направлениям, где это еще представляется возможным. У нас все еще сохраняется ряд общих тем, регулярное обсуждение которых не помешало бы. Имею в виду Сирию, Афганистан, Северную Корею, потенциальную ядерную сделку с Ираном», – рассуждает эксперт.
«Однако нас несколько настораживает предыдущий опыт работы госпожи Трейси в Армении. Напомню, что она оставила о себе неоднозначное мнение в Ереване», – подчеркивает собеседник.
«США очень хотели наладить отношения Армении и Турции. Это вылилось в назидательные речи со стороны Линн Трейси. Хочется верить, что на посту в Москве она постарается изменить тональность собственных заявлений. Всегда нужно помнить, что одну и ту же вещь можно сказать по-разному», – резюмирует Кортунов.
Иначе оценивает задачи нового посла США в РФ главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Карьерный путь Линн Трейси, а также недавние заявления некоторых представителей американской политики о том, что страны Центральной Азии необходимо «отстыковать» от России, могут наводить на мысль, что она займется именно этим. Однако, на мой взгляд, ее приоритетная задача будет несколько иной», – считает эксперт.
«Трейси, вероятно, пойдет по пути Майкла Макфола – экс-посла США в РФ, который пытался добиться дестабилизации ситуации в нашей стране», – акцентирует собеседник.
«Напомню, что Макфол был назначен на свою должность во времена Барака Обамы, когда за внешнюю политику США отвечал Джо Байден. Учитывая деятельность данного экс-посла, сложно сказать, что она не была согласована с вышестоящим руководством. Многие люди с 2012 года так и остались в правительстве США. Думаю, что подходы сохранились, и Трейси еще себя покажет», – подчеркивает Васильев.
«Конечно, ее опыт советолога может помочь в поиске каких-то болевых точек во взаимоотношениях России и стран Центральной Азии. США взяли курс на экономическую изоляцию Москвы в мире. Логично предположить, что Трейси способна осуществлять определенные действия на данном посту», – отмечает эксперт.
«Таким образом, посольство США превращается в еще один инструмент, который может быть использован для нанесения стратегического поражения России. Действия дипведомства по данному направлению могут предприниматься с большим или меньшим темпом. Но ясно, США развертывают про нас дополнительные силы», – резюмирует Васильев.
Напомним, накануне новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Она стала первой в истории женщиной, занимающей эту должность.
«С возвращением в Россию, посол Трейси!» – сказано в сообщении посольства в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Дипломат уже работала в России – в 2014–2017 годах она занимала пост замглавы миссии в американском посольстве в Москве. Трейси хорошо владеет русским языком и по специальности является советологом.
До назначения на новую должность Трейси работала послом США в Армении в 2019–2023 годах. За долгое время нахождения на дипломатической службе она успела получить две ведомственные награды. Одна – за работу в Москве, вторая – «за мужество». В пакистанском Пешаваре автомобиль Трейси расстреляла группа вооруженных людей, но ей, шоферу и телохранителю удалось уйти живыми.
Помимо России, Пакистана и Армении, Трейси также работала на таких направлениях, как Афганистан, Грузия и Центральная Азия. На слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам она заявила, что считает необходимым для Вашингтона продолжать ужесточать санкции против России.
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