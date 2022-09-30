Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции США против референдумов

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что некоторые члены Совбеза организации достигли дна, пытаясь принять резолюцию против референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В пятницу США вынесли в на голосование в Совбезе ООН проект резолюции с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о воссоединении с Россией. Документ с обвинениями в адрес Москвы подготовили Албания и США, передает ТАСС.

Как указал постпред России, ему не известны примеры того, чтобы СБ ООН когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов Совбеза. «Скажите, вы всерьез рассчитываете, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект?» – приводит слова постпреда РИА «Новости».

Небензя сказал, что некоторые из членов СБ нарушили приличия и достигли дна. Он заверил, что Запад может не рассчитывать на поддержку Россией резолюции против референдумов, которые были проведены в полном соответствии с международным правом. «Никакого поворота назад, который нам навязывается в сегодняшнем проекте резолюции, не будет. Киевский режим.. сам оттолкнул от себя эти регионы и виноват в произошедшем. Никаких выводов, судя по всему, майданная власть для себя не сделала», – сказал Небензя.

В результате Россия наложила вето на проект резолюции. За резолюцию голосовали 10 стран.

Китай, Бразилия, Индия и Габон воздержались от голосования по проекту резолюции, передает RT.

Индия заявила, что «эскалация риторики и напряжения ни в чьих интересах, важно найти путь к возвращению к переговорам».

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что СБ ООН должен быть объективным и беспристрастным, а стороны конфликта должны найти путь к дипломатическому урегулированию. Действия СБ ООН должны быть направлены на разрядку ситуацию и разрешение кризиса, а не наоборот, сказал дипломат.

При этом Китай заявил, что выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности государств и серьезное отношение к законным обеспокоенностям в сфере безопасности всех сторон в ситуации вокруг Украины.

В документе содержались обвинения в адрес России в организации якобы незаконных референдумов «в регионах Украины» и утверждалось, что действия Москвы не могут стать основой для изменения статуса четырех регионов. Авторы призвали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса «Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины». От России потребовали немедленно вывести силы с Украины.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.