В Самарской области повестки получили 300 муниципальных и государственных служащих

Больше 300 сотрудников администрации губернатора, министерств правительства Самарской области, муниципальных, подведомственных организаций, а также депутаты партии «Единая Россия» со всего региона мобилизованы на Украину.

Все мобилизованные чиновники из Самарской области уже находятся в частях и проходят подготовку с боевым настроем и готовностью защищать Родину.

Депутат партии «Единая Россия» Алексей Чертыковцев теперь рядовой. Он призвал всех мобилизованных и всех тех, кому предстоит получить повестку, настроиться на хорошее, и уверен, что победа будет за Россией, передает «Сова».

Командир полка Роман Еникеев до мобилизации работал в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Получив повестку, сразу же отправился в военкомат и был мобилизован. Еникеев считает, что каждый мужчина России – это воин, а воин должен защищать Родину.

«Словами это не донесешь. Русский – это состояние души. Если человек чувствует, что он должен защищать свою Родину, он пойдет», – заявил бывший чиновник.

Ранее народная милиция ДНР сообщила о прибытии первых мобилизованных из России в зону СВО.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мобилизованных готовят для спецоперации.

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