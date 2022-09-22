Эксперт: Частичная мобилизация позволит решить задачу СВО в разы быстрее

Концентрация армии после мобилизации позволит России в разы быстрее решить задачу спецоперации и фактически вынудить киевский режим к подписанию мира на условиях России, считает военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Он также объяснил тактику, которой придерживается российская армия. «Тактика, которую мы применяем, тактика выдавливания противника – очень медленная. Слишком много времени занимает и много сил отнимает. Концентрация войск после мобилизации позволит нам, я считаю, решить задачу специальной военной операции в разы быстрее и фактически вынудить киевский режим к подписанию мира на условиях России. Поэтому насколько мобилизация правильное решение? Это вынужденное решение, я вот так сказал бы, и, пожалуй, единственно возможное, которое можно реализовать в короткие сроки и эффективно», – сказал он.

Кнутов также отметил, что ожидалось, что референдум состоится раньше, но, к сожалению, из-за действий ВС Украины пришлось переносить сроки референдума.

«Решение не только логично, оно давно назрело. По вопросу безопасности Россия, естественно, должна принять все меры. Чтобы эти республики были приняты в состав РФ, должны быть внесены изменения в Конституцию РФ», – пояснил эксперт.

В свою очередь заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов подчеркнул, что решения президента Владимира Путина своевременные и направлены на защиту суверенитета России, наших граждан и наших сограждан в Донбассе.

«Действия, которые предпринимаются коллективным Западом, подразумевают адекватный ответ со стороны России. Те решения, которые сегодня озвучены президентом, абсолютно укладываются в право нации, народа на самоопределение», – сказал он.

Шаповалов отметил, что «решение о частичной мобилизации вытекает из всей логики необъявленной войны против России, которая ведется Западом вне каких-то норм, правил, принципов международного права».

По его словам, с 2014 года Украина перестала быть государством, в котором возможно сосуществование разных народов. «Подавляющее число населения Донбасса и Новороссии считает необходимым вхождение в состав России», – заключил историк.

О том, что решение о референдуме – это право людей, которые проживают на этих территориях, заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб армии» Светлана Хоркина.

«Необходимо сделать все возможное, чтобы эти люди, которые будут голосовать за свою правду, за свое желание, смогли сделать это безопасно. Вхождение данных территорий в РФ – это единственный способ защитить свои жизни для этих людей», – сказала она.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе – прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.