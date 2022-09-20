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Путин наградил генпрокурора ЛНР орденом Мужества посмертно
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Опубликован указ президента России Владимира Путина о награждении российским орденом Мужества посмертно генпрокурора Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Горенко.
«За самоотверженность, мужество и отвагу наградить орденом Мужества Горенко Сергея Сергеевича – генерального прокурора Луганской народной республики (посмертно)», – говорится в тексте документа, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее о награждении орденом Мужества и присвоении ему звания Героя ЛНР сообщила генпрокуратура республики.
Напомним, в пятницу в Луганске прогремел взрыв в здании генеральной прокуратуры ЛНР. В результате теракта погибли генеральный прокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко.
Власти Харьковской области рассказали о безжалостных наемниках в Купянске
Разговаривающие на английском языке иностранные наемники не испытывают жалости к жителям харьковского Купянска, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«В Купянске одни иностранные наемники, которые говорят на английском. Эти люди вообще не испытывают никаких чувств, особенно жалости к людям», – сообщили РИА «Новости» в администрации.
Ранее в администрации Харьковской области обвинили ВСУ в намеренном выявлении в Купянске и последующем похищении сотрудничавших с Россией граждан.
В прошлую субботу ВСУ задержали обучавшихся в Купянском медицинском колледже студентов из Шри-Ланки и увезли в неизвестном направлении. Ранее в тот же день в администрации Харьковской области обвинили ВСУ в захвате жителей региона в заложники.
В прошлый вторник беженец из Харьковской области рассказал о пережитом обстреле со стороны украинских военных при попытке выехать из Купянска. Днем ранее глава администрации Харьковской области рассказал, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей. Власти освобожденных территорий Харьковской области начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. Также стало известно, что детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающих в Геленджике, решили оставить на вторую смену в целях безопасности. Кроме того, около 60 тыс. жителей Купянского района Харьковской области эвакуировались на территорию России. Эксперты дали советы оставшимся на занятых ВСУ территориях сторонникам России, как пережить зачистки украинских карателей.
Напомним, 10 сентября российские войска из Балаклеи и Изюма были перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вернуть все потерянные Россией города в Харьковской области. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким должен быть ответ России на шаги ВСУ.
Эксперт оценил данные об использовании Россией в Донбассе иранских дронов
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«Запад преследует сразу несколько целей, делая вбросы о сотрудничестве между Россией и Ираном по беспилотникам. Но подобные аппараты действительно могли бы временно решить проблему нехватки БПЛА», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, комментируя сообщения западной прессы об использовании Россией иранских «дронов-камикадзе» Shahed-136 в рамках спецоперации на Украине.
«Достоверной информации о том, что мы используем подобные беспилотники – нет. Нельзя исключать возможность того, что сообщения западной прессы могут быть просто дезинформацией», – сказал эксперт по БПЛА Денис Федутинов.
Эксперт отметил, что сфабриковать «доказательства» российско-иранского сотрудничества довольно просто. «Фрагментов таких беспилотных аппаратов заинтересованные стороны могли с запасом набрать в регионах их применения. Например, в Саудовской Аравии, или Йемене, где они использовались местными хуситами», – пояснил он.
Мотивов таких действий может быть несколько. «Во-первых, это могло бы послужить основанием для подкрепления доверия к американским источникам, которыми изначально в публичное поле была вброшена информация относительно возможности сотрудничества России и Ирана в сфере беспилотной техники», – заметил собеседник.
«Во-вторых, Запад может воспользоваться этим информационным поводом, чтобы обосновать не только продолжение, но и увеличение поставок вооружений Украине. Причем увеличения как количественного, так и качественного», – продолжил эксперт.
«В-третьих, это имеет медийный эффект. В СМИ начнут раскручивать историю о возможном масштабном военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Тегераном. Подаваться же это будет максимально негативно», – перечислил Федутинов.
«Если же допустить, что использование сделанных в Иране систем БЛА действительно имеет место на Украине, – продолжает собеседник, – то это может иметь несколько объяснений. В ходе боевых действий неизбежно выбывание из строя имеющихся у России БЛА. Принимая во внимание трудности с быстрым восполнением потерь, актуальной становится задача по поиску альтернативных путей решения проблемы».
«Импорт из Ирана или из какой-либо иной страны, имеющей необходимые российским военным системы и выражающей готовность их поставлять, является одним из возможных решений задачи. Подчеркну, решений временных, не направленных на замещение отечественных образцов, а вызванных необходимостью недопущения дефицита техники», – рассуждает эксперт.
Ситуация усложняется тем, что у России нет аналогов иранских «беспилотников-камикадзе» Shahed-136. «Основным разработчиком и производителем систем барражирующих боеприпасов в России является входящая в состав Группы «Калашников» компания ZALA Aero. Разработанные ею системы семейства «Ланцет» довольно неплохо зарекомендовали себя еще в Сирии, и, судя по всему, не менее эффективно используются на Украине. Однако они относятся к аппаратам существенно меньшей размерности, чем иранские Shahed-136», – заключил Федутинов.
Ранее издание The New York Times сообщило, что ВС России якобы используют «новое, пугающее эффективное оружие» – ударные беспилотники иранского производства. Так, украинский военный чиновник сообщил NYT, что обломки ударного беспилотника Shahed-136 были обнаружены на земле после начала так называемого контрнаступления ВСУ на северо-востоке в начале сентября.
При этом газета указывает, что Россия и Иран не признают заключение сделки по этим БПЛА. Издание также отмечает, что иранские «дроны-камикадзе» являются «мощным оружием». «Он взрывается при ударе, неся боеголовку весом около 80 фунтов (около 37 кг – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в статье.
Автор публикации отмечает, что возможное применение беспилотника на Украине стало бы первым случаем использования Shahed-136 за пределами Ближнего Востока.
Как утверждает официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, Иран якобы продал России два типа беспилотных летательных аппаратов. По ее словам, они были переданы российской стороне на аэродроме в Иране в августе.
Хотя Уотсон утверждает, что Россия прибегла к закупкам у «ненадежной страны» и что, по данным разведки США, на поле боя у иранских дронов якобы отмечались «многочисленные сбои», The New York Times отмечает, что Shahed-136 «пугают» украинских военнослужащих.
Так, полковник вооруженных сил Украины Родион Кулагин, командующий артиллерийскими операциями на Харьковском направлении, заявил NYT, что во время своего применения на Украине иранский беспилотник уничтожил поставленную американцами гаубицу M777. По его словам, полдюжины ударов уничтожили гаубицы и бронетехнику, убив четырех солдат и ранив 16.
По словам полковника Кулагина, беспилотники Shahed-136 пока были развернуты только на северо-востоке Украины. Он утверждает, что ВС России в настоящее время испытывают иранские дроны.
Украинский офицер Владимир Данченко, слова которого также приводит американское издание, заявляет, что был свидетелем атаки иранского дрона по самоходной гаубице. Он рассказал, что беспилотник пронесся мимо и уничтожил оружие. «Это было не похоже на артиллерию, которая била по нам раньше. Я никогда раньше не встречал ничего подобного», – сказал офицер ВСУ.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран, как уверены в Вашингтоне, якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов. После этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.
При этом российские власти называют слухи о поставках Ираном ударных беспилотников вбросами.
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали, не найдя ответа.
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Пентагон назвал возможный срок поставок Украине истребителей F-16
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Украина получит истребители-бомбардировщики F-16 только через два-три года и при условии принятия соответствующего политического решения, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.
По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, Запад «начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе», строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи. При этом американский генерал высказал предложение, что боевые действия на Украине, «вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы», сообщило издание Politico, излагая выступление Хекера на конференции, которая была организована американской Ассоциацией военно-воздушных и космических сил. Как отмечается в статье, Хекер уточнил, что самолеты F-16 «не прибыли бы [на Украину] в течение двух-трех лет после выработки любого политического решения» об их отправке Киеву «в силу вопросов, связанных с подготовкой [пилотов] и логистикой». Вместе с тем американский военачальник выразил мнение, что у Украины в настоящее время за счет поставок оружия Западом имеется все необходимое, «чтобы выжить и сражаться <…>», не превращая происходящее «в третью мировую войну», передает ТАСС.
Кроме того, генерал признал, что Вашингтон передает Киеву разведывательную информацию оперативного характера, в частности, о складах российских сил на Украине. При этом он выступил с утверждением, что США якобы не занимаются выбором таких целей. «Мы передаем [Украине информацию о том], где находится некоторое такое [военное] имущество, а дальше от них (властей Украины) зависит, хотят они наносить по этому [месту] удары или нет», – сказал Хекер.
Вместе с этим командующий ВВС США в Европе и Африке добавил, что раньше у ВСУ были сложности с нанесением ударов по подобного рода целям. «Но потом они получили [от Соединенных Штатов ракетные системы залпового огня] HIMARS», – заявил Хекер.
Он также выступил с утверждением, что Украине якобы удалось сохранить «порядка 80%» своих военно-воздушных сил.
В минувшее воскресенье генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что США уже являются стороной конфликта на Украине, поскольку предоставляют Киеву большую часть военной помощи.
В прошлую пятницу США решили передать Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Также из данных германского Кильского института всемирной экономики стало известно, что страны Запада планируют передать Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
Напомним, в июле начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявлял, что страны Запада вскоре могут поставить Украине истребители. При этом он уточнил, что «это будет что-то нерусское», приведя в качестве примера американские истребители, Gripen из Швеции, европейский Eurofighter и французский Rafale.
В ЛНР обозначили сроки проведения референдума о вхождении в состав РФ
О дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня, заявил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в эфире телеканала «Россия 24».
«ОП обратилась с инициативой провести референдум, но вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы по организации референдума на территориях республики – от этого будем отталкиваться. Мы только сегодня обратились, и, естественно, говорить о дате проведения референдума пока рано», – цитирует РИА «Новости» Карякина.
Он подчеркнул, что опыт проведения референдума в 2014 году доказал, что «его можно провести в довольно жестких условиях». «Сегодня это то, что требует население. Это основной вопрос, который сегодня звучит на встречах с жителями ЛНР. Люди прекрасно понимают, что сегодня мы стоим на пороге великого события для нашей республики, и, конечно же, они воодушевлены тем, что в ближайшее время мы будем частью великой державы. При этом стоит отметить, что часть населения ЛНР уже является гражданами России», – отметил глава ОП ЛНР.
Ранее Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донецкой и Луганской народных республиках состоятся и пройдут успешно, люди примут на них решение быть с Россией.
В Госдуме объяснили желание ЛНР провести референдумы о присоединении к России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
Общественная палата ЛНР призвала немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ
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Общественная палата Луганской народной республики (ЛНР) выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России.
«Общественная палата Луганской народной республики выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской народной республики субъектом российской Федерации», – приводит обращение РИА «Новости».
Общественная палата ЛНР заявила, что считает, что вхождение республики в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики.
В обращении отмечается, что киевские националисты перешли все красные линии, но провокации только сплотили народ ЛНР, укрепили его волю и веру.
Общественная палата ЛНР также выразила уверенность, что жители республики полностью поддержат инициативу по референдуму о вхождении в состав России.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донецкой и Луганской народных республиках состоятся и пройдут успешно, люди примут на них решение быть с Россией.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
Союзные силы на артемовском направлении перешли от обороны к продвижению
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Союзные силы продвигаются на артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Что касается артемовоского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин, известного завода», – передает ТАСС заявление Пушилина в эфире канала «Соловьев Live».
По его словам, вооруженные силы Украины пытались перейти к активным действиям в нескольких местах на краснолиманском направлении.
«Краснолиманское направление: <...> в населенных пунктах Коровий Яр, Новоселовка, Дробышево противник попытался силами двух штурмовых батальонов 95-й бригады перейти к очень активным действиям. Но атака отбита, противник понес достаточно существенные потери», – сказал он.
Ранее взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
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Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Александровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток высокоточным оружием ВКС нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Торецк, Зайцево, Николаевка, а также 80-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожено более 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточным ударом по скоплению живой силы и техники 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогорки Херсонской области уничтожено три единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих.
В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Першотравневое Днепропетровской области потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих убитыми и более 50 ранеными», – отметил Конашенков.
«В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинки, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбного Запорожской области, а также пункта временной дислокации националистического батальона «Карпатская сечь» в городе Запорожье, уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Зайцево ДНР, Полтавка, Чаривное Запорожской области, Костомаровка Кировоградской области, Бармашово Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах», – отчитались в Минобороны.
«В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS.
Также за сутки сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лидиевка, Новомихайловка, Чкалово, Новобахмутовка, Рясное, Верхнеторецкое, Завитне-Бажання, Любовка ДНР, Снигиревка Николаевской области, Максима Горького и Чернянка Херсонской области, а также Дорожнянка Запорожской области», – сообщил Конашенков.
«В районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты HARM.
Кроме того, в районах населенных пунктов Белозерка и Червоный Маяк Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и двадцать четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Волноваха, Корсунь ДНР, города Херсона, населенных пунктов Таврийск, Берислав, Веселое и Новая Каховка Херсонской области, а также в районе населенного пункта Червоный Проминь Николаевской области», – перечислили в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели в Минобороны сообщили, что в результате российских ударов ВСУ потеряли более 400 военнослужащих.
Медведев сказал, почему Киев и Запад боятся референдумов в Донбассе
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После проведения референдумов в ДНР и ЛНР и принятия их в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер, поскольку посягательство на российскую территорию повлечет за собой использование всех сил самозащиты, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости. Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», – написал Медведев в Telegram-канале.
Он указал, что посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты.
«Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять. Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», – считает зампредседателя Совбеза.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.
Политолог Алексей Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к России логичным процессом.
В Китае поблагодарили Путина за поддержку по вопросу Тайваня
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Китайский народ благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Китая по вопросу Тайваня, заявил профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.
«Перед лицом запугивания со стороны США Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая, за что весь китайский народ ему очень благодарен», – приводит слова профессора РИА «Новости».
Он также отметил, что то, что Путин демонстрирует такую позицию в момент, когда США продвигают свой законопроект «О политике в отношении Тайваня», еще больше стимулирует китайский народ поддерживать хорошие российско-китайские отношения.
Накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл в Китай для участия в консультациях на тему стратегической стабильности и общественной безопасности.
В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США на Тайване. Он также заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.
Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил переговоры лидеров РФ и КНР в Самарканде, отметив, что Москва и Пекин полностью сходятся в оценках международной обстановки и продолжат координировать свои действия. В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что Китай занял сторону России. Он отметил «политическое сотрудничество и очень серьезное сближение между двумя странами».
Напомним, 7 марта правительство РФ внесло Тайвань в список недружественных России стран и территорий. Ранее власти Тайваня присоединились к санкциям Запада против РФ.
Киев не объяснил уничтожение документов по военным биопрограммам с США
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Украина на совещании в Женеве государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) не смогла объяснить причины экстренного уничтожения документальных свидетельств о совместной с США военно-биологической деятельности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Заданные вопросы о причинах экстренного уничтожения документальных свидетельств военно-биологической деятельности [США на Украине] также остались без каких-либо комментариев. При этом украинская делегация заявила, цитата: «Здесь не суд, и мы не на перекрестном допросе», – передает ТАСС слова Кириллова.
С 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, которое было инициировано Москвой в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV конвенции.
«Участникам совещания были переданы на рассмотрение ранее озвученные Министерством обороны России копии реальных документов, а также вещественные доказательства, подтверждающие выполнение на территории Украины работ по военно-биологическим программам», – заявил Кириллов. По его словам, ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных Москвой документов, в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что программа Агентства США по международному развитию (USAID) по отлову летучих мышей может быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.
Чиновник НАТО дал определение «русне»
Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс, участвовавший в конференции в Варшаве в носках украинского бренда с надписью «Топчу русню», объяснил свой выбор аксессуаров.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Сартс заявил, что под словом «русня» он подразумевал не людей определенной национальности, а «конкретное мировоззрение и поведение».
«Русня – люди, которые верят в свое «особое» право вторгаться и оккупировать соседей, люди, которые при вторжении убивают тысячи невинных людей в Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе», – заявил натовский чиновник, слова которого приводит канал «360».
К этой же категории он отнес людей, которые «стараются скрыть преступления» и «делают вид, что ничего не происходит, несмотря на все факты».
Накануне стало известно, что Сартс пришел на конференцию в Варшаве в носках, на которых была оскорбительная для россиян надпись. Сам украинский бренд использовал данный случай для рекламы.
Москва неоднократно заявляла, что во многих странах мира ведется настоящая травля русских.
В Кремле не увидели перспектив дипломатического урегулирования конфликта с Украиной
Перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине не просматриваются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В настоящий момент такие перспективы не просматриваются», – приводит «Интерфакс» ответ Пескова на вопрос о возможностях урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине.
До этого президент России Владимир Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией.
Союзные силы пресекли попытку ВСУ прорваться в Кременную
Союзные силы пресекли попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в город Кременная, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Я говорю про последнюю ночь, вечер, в Кременную пытался прорваться противник, союзные силы данного не допустили», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».
«Противник совершает террористические акты, совершает военные преступления. Мы видим, что сейчас противник концентрируется не столько на военной составляющей, потому что на сегодняшний момент можно сказать, что ситуация относительно стабильна: на донецком, на горловском, на угледарском направлениях, и где-то наши подразделения продолжают даже двигаться вперед», – сказал Пушилин.
При этом обстановка в Красном Лимане в ДНР, по оценке главы республики, остается самой напряженной, но контролируется союзными силами.
Ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вооруженные силы Украины в ходе так называемого контрнаступления не оправдали ожидания Вашингтона и Брюсселя. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский обещал «победу», однако результат разочаровал «западных спонсоров».
В конце прошлой недели в Минобороны сообщили, что украинские военные попытались прорвать оборону у населенного пункта Правдино при поддержке девяти танков и 16 броневиков 28-й механизированной бригады, но не преуспели.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что наступательный план ВСУ в районе села Берестовое в ДНР провалился, уничтожено большое количество живой силы и техники нацистов.
ДНР и ЛНР решили синхронизировать действия по проведению референдумов о вхождении в РФ
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
«Я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать. [У меня есть] предложение объединить усилия администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму», – сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава ДНР также предложил своему коллеге дать поручения силовым структурам для совместной проработки безопасности.
Напомним, Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин заявил, что о дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня.
Позже ОП ДНР также обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман отметил, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
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Общественная палата ДНР призвала провести референдум о вхождении в состав России
Общественная палата (ОП) Донецкой народной республики (ДНР) обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России, заявил председатель палаты Алексей Кофман.
«Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины – России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума», – цитирует ТАСС Кофмана.
Ранее Общественная палата Луганской народной республики (ЛНР) выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России.