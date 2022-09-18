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Минобороны показало кадры боевой работы Су-25 на Украине
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Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских войск в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Минобороны России.
Как сообщает ведомство в Telegram, «пуски ракет выполнялись парами с предельно малых высот». В результате были «уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника» вооруженных сил Украины. Поражение целей зафиксировали средства объективного контроля.
Напомним, Су-25 нанесли удары по бронетехнике ВСУ в Харьковской области.
В американской разведке допустили изменение Путиным целей спецоперации
Президент России Владимир Путин может изменить цели проводимой на Украине специальной операции, заявил директор разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер.
«Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели своей операции», – сказал Берриер, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Presss.
По его мнению, речь идет о «текущем положении» и об ограниченных ресурсах.
Глава управления признал, что разведка США не знает, какое решение примет Путин, но предполагает, что российский лидер будет учитывать то, как долго продлится конфликт.
В пятницу президент России заявил, что план специальной военной операции на Украине корректировке не подлежит.
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Юрий Антонов высказался о признании Максима Галкина иноагентом
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История Максима Галкина (признан иноагентом) явление негативное для всей страны в целом, он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится, заявил эстрадный певец и композитор Юрий Антонов.
По словам артиста, он не может понять, почему суперпопулярный в России Максим Галкин (признан иноагентом) так «переродился».
«Я не могу понять, в чем причина такого перерождения, в чем причина отказа от возможности продолжать свою любимую работу, работу на телевидении, концертах. Я не могу сказать, почему он так переродился, в чем заключается причина отказа от работы в России, отказа от нормального освещения событий. В мозги заглянуть очень трудно. Он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится. Я не могу точно сказать о его ориентации в пространстве. Что поделать, раз он так себя ведет. Это его решение», – цитирует ФАН Антонова.
Ранее министерство юстиции России включила в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, российского юмориста Максима Галкина.
Позднее российский юморист Максим Галкин (признан иноагентом) заявил, что не считает себя иноагентом, не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.
Песков ответил на слова Байдена о «применении» ядерного оружия
Вопрос использования ядерного оружия прописан в ядерной доктрине России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности использования такого вооружения.
«Читайте доктрину. Там все написано», – сказал Песков РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.
До этого в США описали возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта. В начале сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
Разведчик рассказал о бое с превосходящим в 50 раз противником на Украине
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В одном из боев во время спецоперации российские бойцы столкнулись с превосходством противника в 50 раз, но сумели взять верх, а также добыли трофей – автоматический гранатомет, сообщил военнослужащий разведывательного подразделения ВС России.
Разведывательное подразделение в количестве 20 бойцов вышло в сторону укрепрайона ВСУ, где было найдено порядка 1 тыс. националистов, рассказал собеседник РИА «Новости».
Группе пришлось отступать с боем.
«В ходе отступления удалось у противника утащить АГС (автоматический гранатомет), который стреляет американскими ВОГами (гранатами)», – сказал источник.
Он пояснил, что сейчас группа применяет гранатомет против украинских военных.
В ходе рейда к украинскому укрепрайону разведчики использовали две мобильные группы, внимание было сосредоточено на одной из групп, и украинских преследователей удалось ликвидировать. Российские военные не понесли потерь.
В пятницу Минобороны сообщило, что ВКС России в районе Николаева поразили пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ, те потеряли более 400 военных.
Британцы резко отреагировали на слова Байдена в адрес Путина
Читатели британской Daily Mail оценили высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина о применении ядерного оружия на Украине.
«Путин хохочет до полусмерти...» – цитирует комментатора РИА «Новости».
«Байден и дипломатия не идут вместе. Какой ужасный руководитель», – написал другой читатель.
«Маразматик Байден очень хочет ядерной войны в Европе», – добавил еще один пользователь.
«Байден, у тебя нет и никогда не будет авторитета, чтобы выступать с какими-либо угрозами. На самом деле ты создаешь проблемы, держи рот на замке, никого не волнует, что ты думаешь», – указал один из читателей.
«Байден, который убежал из Афганистана, поджав хвост, и который сейчас угрожает, смехотворен», – заключили комментаторы.
Напомним, Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия в случае применения химического или тактического ядерного вооружения на Украине.
Автомобиль телеведущего Дмитрия Киселева сожгли в Крыму
В Крыму сожгли машину телеведущего Дмитрия Киселева, поджигателя разыскивает полиция.
По данным Telegram-канала «Mash на волне», пожар произошел около двух часов ночи в Коктебеле. От огня пострадали «Лэнд Ровер Фрилэндер» и гольф-кар, передает Ura.ru.
Очевидцы рассказывают, что поджигатель был в медицинской маске, очках, капюшоне и бахилах, его разыскивает полиция.
Напомним, в конце апреля президент Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста. Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева.
Сообщалось, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева также изучали возможность убийства Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью Киев планировал это преступление.
Захарова рассказала о любопытных выводах западных аналитиков по украинской тематике
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После анализа австралийскими исследователями из университета Аделаиды более 5 млн англоязычных публикаций по украинской тематике в «Твиттер» с 23 февраля по 8 марта выяснилось, что наиболее влиятельными оказались пророссийские аккаунты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В частности, выяснилось, что наиболее «влиятельными» стали условно «пророссийские аккаунты», которые ведут живые люди, – в эту категорию записали всех тех, кто критически оценивал заполнившую Сеть западную пропаганду о событиях на Украине. Их публикации распространялись, в том числе, в нейтральном и проукраинском сегментах «Твиттера», получили в среднем гораздо больший охват, чем комментарии, сгенерированные ЦИПсО киевского режима и украинскими ботами, которых, по данным тех же австралийских исследователей, – до 90%(!)», – написала Захарова в своем Telegram-канале со ссылкой на исследование.
По ее словам, авторы исследования умалчивают, что речь здесь не идет о равной конкуренции идей, смыслов и фактов в социальных сетях.
«С одной стороны, созданный коллективным Западом режим наибольшего благоприятствования для ботов и троллей киевского режима и их группы поддержки, с другой – жесткая цензура, использование непрозрачных алгоритмов, блокировка и удаления «неправильных» мнений, включая опубликованные на официальных ресурсах (под раздачу регулярно попадают и МИД, и наши загранучреждения), «отмена» честных, критически мыслящих блогеров и журналистов, пытающихся непредвзято разобраться в происходящем», – отметила официальный представитель МИД России.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа начинает митинговать за Россию.
Ургант отреагировал на сообщения об отказе встать под гимн России
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Телеведущий Иван Ургант опроверг информацию об инциденте перед спектаклем Театра имени Евгения Вахтангова, когда якобы он и Кристина Орбакайте отказались встать под гимн России и почтить память погибших в Донбассе.
«Несмотря на то, что мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам, но вот конкретно в театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле на этом меня не было, я вообще в этот день был дома. Удивительное дело, в театре я не был, но все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, а иногда даже цирк», – цитирует ТАСС Урганта.
«Очень возмутительная и нелепая информация! Такого не было и быть не могло! Я не была в театре Вахтангова очень много лет, а в других театрах при мне гимн России не исполнялся ни разу. Римаса Туминаса уже давно уволили из этого театра, зачем сочинять небылицы? Кому и зачем это надо? Не знаю», – заявила Кристина Орбакайте «Газете.Ru».
По ее словам, в последний раз она была в компании Ивана Урганта в Театре Наций на премьере спектакля «Кабаре» режиссера Евгения Писарева.
«На фото мы с мамой и Ургантом на премьере в Театре Наций, это мой единственный выход в театр за последнее время из-за плотного графика», – заключила она.
В Telegram-каналах появилась информация, что якобы Ургант и Орбакайте пришли на премьеру спектакля театра Вахтангова. Перед показом руководство театра предложило почтить память погибших в Донбассе российских военных. Под гимн России встал весь зал, якобы кроме Орбакайте и Урганта.
Ранее Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9».
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Запорожскую АЭС подключили к украинской энергосети
После почти недельного использования генераторов и резервных линий Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети, сообщили в Международном агентстве по ядерной энергии (МАГАТЭ).
«Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время конфликта», – говорится в сообщении МАГАТЭ, передает РИА «Новости».
Ранее в министерстве обороны России сообщили, что власти Киева возобновили провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
Напомним, последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок был остановлен из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции.
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В Румынии предложили Украине вернуться в естественные границы
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Украина находится в неестественных границах и должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии, заявил бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга.
«Украина должна уступить территории: Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, России – Донбасс и Крым. Это территории других стран», – цитирует РИА «Новости» Маргу.
Он подчеркнул, что киевским властям до сих пор так и не удалось построить демократию в стране.
«Пока что там еще очень далеко до демократии, на Украине запрещены партии, контролируется телевидение, есть олигархи, которые покидают страну с деньгами. Государство, откуда большинство уезжает со своими накоплениями, не может быть ни демократическим, ни развитым», – объяснил эксперт.
Марга также добавил, что пока ситуация не будет решена путем обсуждения с Америкой, Россией, Германией, Украиной и Китаем, мира в Европе не будет.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон продолжит всеми силами затягивать конфликт на территории Украины, несмотря на потери украинской армии и возникающие экономические проблемы Европы,
До этого Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля последней над «историческими владениями» на Украине.
По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.
Немецкие журналисты не нашли следов «крупного контрнаступления» Украины
Журналисты не увидели следов крупного контрнаступления ВСУ, о чем говорили власти Киева, пишет журналист Die Welt (заблокировано в России) Штефан Шварцкопф для французской Le Figaro.
«Не так давно, когда наша съемочная группа находилась недалеко от фронта, мы были свидетелями войны на истощение и деморализацию, но ничего такого, что оправдывало бы термин «крупное наступление», – сообщает Шварцкопф, передает URA.ru.
Напомним, широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон обернулось для вооруженных сил Украины потерей сотен убитых солдат, десятков уничтоженных танков и нескольких самолетов.
Еще в начале СВО Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Минобороны показало победу российского БТР над американским на Украине
Минобороны опубликовало видео боя российского БТР-82А и американского БТР M113 украинских войск во время специальной военной операции.
«В результате боя российские военнослужащие захватили бронетранспортер М-113 производства США, который бросили украинские военнослужащие, спасаясь бегством», – говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.
На видео демонстрируются кадры, снятые военнослужащими. В частности, показано, как российский бронетранспортер БТР-82А ведет огонь из 30-миллиметровой пушки по украинским подразделениям. Затем на кадрах видно поставленный ВСУ из США БТР M113, который противостоял российской боевой машине и в итоге оказался брошен боевиками Украины. Как отметили в Минобороны, в бою участвовали подразделения Южного военного округа, передает РИА «Новости».
Михалков раскрыл связанную со спецоперацией на Украине аферу США
Военная помощь США бросит Украину в долговую пропасть, выгода от поставок оружия – только для американского военно-промышленного комплекса, заявил режиссер Никита Михалков.
Михалков напомнил заявление президента США Джо Байдена. Тот гордо заявлял, что страна выделяет крупнейший пакет помощи Украине. Речь идет о 3 млрд долларах.
«Как выделяется? Это три миллиарда долларов американских, которые останутся в Америке и которые лягут тяжелейшим ярмом на Украину, загоняя ее не просто в долговую яму – в долговую пропасть. В результате на три миллиарда изготавливается оружие, за которое потом Украина будет расплачиваться. А это оружие изготавливается, для того чтобы попасть на Украину, для того чтобы убивать нас. Америка в шоколаде. Мечта», – приводит «Царьград» слова Михалкова.
Происходящее Никита Михалков назвал попыткой вести конфликт чужими руками.
«Раньше нас это понял товарищ Сталин. Вот что он сказал. «Я всегда думал, что демократия – это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть американского народа». И в этом случае, конечно же, всех устраивает президент-наркоман, который не ведает, что творит», – подытожил режиссер.
Напомним, администрация США включила в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore.
В МИД России предупреждали, что возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
Группу диверсантов ликвидировали в Херсоне
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В Херсоне в результате контртеррористической операции ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, сообщили в экстренных службах Херсонской области.
В экстренных службах пояснили, что были «оцеплены кварталы в районе железнодорожного вокзала до улицы Ильи Кулика». Как сообщается, сначала «были «прилеты» в этом районе», после «началась перестрелка». «Предварительно, идет ликвидация ДРГ. Подтянута техника», – сообщили в экстренных службах, подчеркнув, что никакого «прорыва» украинской армии в регион нет.
Как говорится в сообщении, «ДРГ в целом ликвидировали», «остались лишь некоторые очаги сопротивления, которые также нейтрализуются». Ситуация в городе находится под полным контролем вооруженных сил России, передает РИА «Новости».
Позднее представитель оперативных служб сообщил, что «была выявлена группа вооруженных лиц, оказавших сопротивление». Он рассказал, что «российские силовики оперативно выехали на место». В результате «преступников нейтрализовали», среди мирных жителей «жертв и пострадавших нет». Сейчас «стрельба закончилась», передает ТАСС.
Представитель экстренных службах региона сообщил, что во время перестрелки в некоторых домах выбило стекло.
Администрация Херсонской области сообщила, что жертв среди военнослужащих также нет, «существенного материального ущерба городу и его жителям не зафиксировано». Подчеркивается, что «территория города Херсона и области полностью контролируется вооруженными силами и правоохранительными органами» России.
Напомним, представитель оперативных служб сообщил, что стрельба из автоматического оружия слышна в субботу вечером в центре Херсона. Вечером в субботу в Херсоне также прогремело несколько взрывов, предположительно, работала российская ПВО. При этом в небе над городом не видно следов от ракет.
В Германии пожаловались на хамство украинских беженцев
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В немецком Веймаре работники благотворительных кухонь рассказали, что украинские беженцы кидаются в них продуктами, и хамят из-за «пятнышка на яблоке».
Так, в одну из работниц бросили кочан немного подвядшего салата.
«Были также случаи возмущения из-за того, что на яблоке было пятно или что срок годности почти подходил к концу», – передает Sputnik Дальнее зарубежье слова сотрудников благотворительных кухонь.
По их словам, с хамством со стороны украинских беженцев они сталкиваются почти каждый день.
«С сирийцами у нас такого никогда не было», – отметили они.
«Это как минимум неуважительно – расплачиваться за еду стоимостью 2 евро купюрой в 100 евро. Наши сотрудники к этому не привыкли», – считают работники благотворительной организации.
Кроме того, немцы отметили, что изменился и вид местной парковки. «Стоят большие дорогие машины. И все с украинскими номерами. Ну не обязательно же ехать за едой, собранной на пожертвования, на внедорожнике!», – возмущаются работники кухонь.
Ранее ассоциация городов Германии призвала правительство срочно обсудить с федеральными землями распределение украинских беженцев из-за массовой нехватки жилья и ресурсов для размещения мигрантов.
До этого правительство самой густонаселенной федеральной земли Германии – Северного Рейна – Вестфалии – предупредило о возможном прекращении приема беженцев с Украины из-за слишком большого числа прибывающих лиц.
Депутат Бундестага («Альтернатива для Германии») заявлял, что обустройство беженцев с Украины стало настоящим вызовом для немецкого общества, которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015 года.