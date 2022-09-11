Су-25 нанесли удары по бронетехнике ВСУ в Харьковской области

Военный эксперт объяснил причины перегруппировки российских войск в районах Балаклеи и Изюма

Минобороны России провело целый комплекс мероприятий по вводу ВСУ в заблуждение, была создана иллюзия, что у нас «слабая оборона» и якобы нет информации о подготовке наступления в районы Балаклеи и Изюма, теперь главная задача – разгромить группировку ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. В субботу Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма.

«Наши военные знали, что готовится наступление, поэтому сейчас войска перегруппировываются для уничтожения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пришла в районы Балаклеи и Изюма. Надо иметь в виду, что там нет укрепрайонов, поэтому задача уничтожения наиболее боеспособных украинских частей будет решаться достаточно успешно. На это потребуется еще несколько дней», – считает доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт особо отметил, что за последние трое суток, как стало известно из сводки Минобороны, было уничтожено более 2 тыс. украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии. «ВСУ несут большие суточные потери. Сейчас главная задача – разгромить наступающую группировку ВСУ, лишить ее потенциала, выбить технику, которая находится не в городах и укрепрайонах, а на открытых пространствах. У ВСУ не должно остаться сил и средств для ведения эффективной обороны», – пояснил собеседник.

В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о перегруппировке в трехдневный срок российских войск в районах Балаклеи и Изюма «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса». Конашенков отметил также, что во время переброски проводились отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск. «В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии», – добавил генерал-лейтенант.

Сивков подчеркивает, что отвлекающие маневры проводились с целью «вытащить ударную группировку ВСУ из укрепрайонов». «Если бы эта группировка оставалась бы в Славянске или Краматорске, то сколько пришлось бы «выковыривать» ее? А теперь она как на ладони. Поэтому был проведен целый комплекс мероприятий по вводу противника в заблуждение, была создана иллюзия, что на этом направлении у нас слабая оборона и якобы нет информации о подготовке наступления. Противник был введен в заблуждение относительно местоположения и действия наших войск», – добавил эксперт.

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