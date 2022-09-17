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Представитель Ватикана попал под обстрел на Украине
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Глава службы папских милостыней кардинал Конрад Краевский попал под обстрел на Украине, инцидент произошел во время раздачи гуманитарной помощи.
«Впервые в жизни я не знал, куда бежать. Потому что недостаточно просто бежать, нужно знать куда», – приводятся слова Краевского на портале «Ватиканские новости», передает ТАСС.
По сведениям агентства АНСА, кардинал не пострадал.
На прошлой неделе в Ватикане сообщили, что глава службы папских милостыней посетит Украину в четвертый раз от имени папы Римского Франциска. Его маршрут, указали там, включает посещения районов Одессы, Житомира, Харькова, а также мест на востоке Украины. В настоящий момент, по сведениям портала, кардинал находится в Запорожье.
Ранее ВСУ возобновили обстрел центра Донецка.
В Пентагоне предсказали очень тяжелые бои на Украине
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Соединенные Штаты ожидают, что на Украине в ближайшее время будут продолжаться очень тяжелые бои, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
«Я не буду заниматься предположениями и говорить о каких-то сроках завершения этого конфликта», – приводит слова бригадного генерала ВВС США ТАСС.
«Мы видели, что украинцы добились некоторых успехов, и мы продолжим фокусироваться на поддержке их в этой борьбе», – заявил представитель Пентагона. «Но мы ожидаем, что это и дальше будут очень тяжелые бои», – добавил бригадный генерал ВВС США.
«И единственное, что может сделать его [конфликт] более коротким, – это ситуация, при которой российская сторона решит принять правильное решение и вывести с Украины свои силы, которые ее оккупируют», – выступил с утверждением пресс-секретарь Пентагона.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва, проводя специальную военную операцию на Украине, не спешит, но выполняет основную задачу, которая остается неизменной. Он также подчеркнул, что специальная военная операция на Украине проводится, чтобы помешать Западу создать антироссийский анклав против России.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления».
Британцы резко отреагировали на слова Байдена в адрес Путина
Читатели британской Daily Mail оценили высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина о применении ядерного оружия на Украине.
«Путин хохочет до полусмерти...» – цитирует комментатора РИА «Новости».
«Байден и дипломатия не идут вместе. Какой ужасный руководитель», – написал другой читатель.
«Маразматик Байден очень хочет ядерной войны в Европе», – добавил еще один пользователь.
«Байден, у тебя нет и никогда не будет авторитета, чтобы выступать с какими-либо угрозами. На самом деле ты создаешь проблемы, держи рот на замке, никого не волнует, что ты думаешь», – указал один из читателей.
«Байден, который убежал из Афганистана, поджав хвост, и который сейчас угрожает, смехотворен», – заключили комментаторы.
Напомним, Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия в случае применения химического или тактического ядерного вооружения на Украине.
Песков ответил на слова Байдена о «применении» ядерного оружия
Вопрос использования ядерного оружия прописан в ядерной доктрине России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности использования такого вооружения.
«Читайте доктрину. Там все написано», – сказал Песков РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.
До этого в США описали возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта. В начале сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
Разведчик рассказал о бое с превосходящим в 50 раз противником на Украине
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В одном из боев во время спецоперации российские бойцы столкнулись с превосходством противника в 50 раз, но сумели взять верх, а также добыли трофей – автоматический гранатомет, сообщил военнослужащий разведывательного подразделения ВС России.
Разведывательное подразделение в количестве 20 бойцов вышло в сторону укрепрайона ВСУ, где было найдено порядка 1 тыс. националистов, рассказал собеседник РИА «Новости».
Группе пришлось отступать с боем.
«В ходе отступления удалось у противника утащить АГС (автоматический гранатомет), который стреляет американскими ВОГами (гранатами)», – сказал источник.
Он пояснил, что сейчас группа применяет гранатомет против украинских военных.
В ходе рейда к украинскому укрепрайону разведчики использовали две мобильные группы, внимание было сосредоточено на одной из групп, и украинских преследователей удалось ликвидировать. Российские военные не понесли потерь.
В пятницу Минобороны сообщило, что ВКС России в районе Николаева поразили пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ, те потеряли более 400 военных.
В американской разведке допустили изменение Путиным целей спецоперации
Президент России Владимир Путин может изменить цели проводимой на Украине специальной операции, заявил директор разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер.
«Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели своей операции», – сказал Берриер, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Presss.
По его мнению, речь идет о «текущем положении» и об ограниченных ресурсах.
Глава управления признал, что разведка США не знает, какое решение примет Путин, но предполагает, что российский лидер будет учитывать то, как долго продлится конфликт.
В пятницу президент России заявил, что план специальной военной операции на Украине корректировке не подлежит.
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Немецкие журналисты не нашли следов «крупного контрнаступления» Украины
Журналисты не увидели следов крупного контрнаступления ВСУ, о чем говорили власти Киева, пишет журналист Die Welt (заблокировано в России) Штефан Шварцкопф для французской Le Figaro.
«Не так давно, когда наша съемочная группа находилась недалеко от фронта, мы были свидетелями войны на истощение и деморализацию, но ничего такого, что оправдывало бы термин «крупное наступление», – сообщает Шварцкопф, передает URA.ru.
Напомним, широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон обернулось для вооруженных сил Украины потерей сотен убитых солдат, десятков уничтоженных танков и нескольких самолетов.
Еще в начале СВО Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Минобороны показало победу российского БТР над американским на Украине
Минобороны опубликовало видео боя российского БТР-82А и американского БТР M113 украинских войск во время специальной военной операции.
«В результате боя российские военнослужащие захватили бронетранспортер М-113 производства США, который бросили украинские военнослужащие, спасаясь бегством», – говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.
На видео демонстрируются кадры, снятые военнослужащими. В частности, показано, как российский бронетранспортер БТР-82А ведет огонь из 30-миллиметровой пушки по украинским подразделениям. Затем на кадрах видно поставленный ВСУ из США БТР M113, который противостоял российской боевой машине и в итоге оказался брошен боевиками Украины. Как отметили в Минобороны, в бою участвовали подразделения Южного военного округа, передает РИА «Новости».
Автомобиль телеведущего Дмитрия Киселева сожгли в Крыму
В Крыму сожгли машину телеведущего Дмитрия Киселева, поджигателя разыскивает полиция.
По данным Telegram-канала «Mash на волне», пожар произошел около двух часов ночи в Коктебеле. От огня пострадали «Лэнд Ровер Фрилэндер» и гольф-кар, передает Ura.ru.
Очевидцы рассказывают, что поджигатель был в медицинской маске, очках, капюшоне и бахилах, его разыскивает полиция.
Напомним, в конце апреля президент Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста. Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева.
Сообщалось, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева также изучали возможность убийства Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью Киев планировал это преступление.
Юрий Антонов высказался о признании Максима Галкина иноагентом
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История Максима Галкина (признан иноагентом) явление негативное для всей страны в целом, он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится, заявил эстрадный певец и композитор Юрий Антонов.
По словам артиста, он не может понять, почему суперпопулярный в России Максим Галкин (признан иноагентом) так «переродился».
«Я не могу понять, в чем причина такого перерождения, в чем причина отказа от возможности продолжать свою любимую работу, работу на телевидении, концертах. Я не могу сказать, почему он так переродился, в чем заключается причина отказа от работы в России, отказа от нормального освещения событий. В мозги заглянуть очень трудно. Он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится. Я не могу точно сказать о его ориентации в пространстве. Что поделать, раз он так себя ведет. Это его решение», – цитирует ФАН Антонова.
Ранее министерство юстиции России включила в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, российского юмориста Максима Галкина.
Позднее российский юморист Максим Галкин (признан иноагентом) заявил, что не считает себя иноагентом, не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.
Киев подтвердил причастность Украины к терактам в Херсоне и Бердянске
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Именно Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили ракетный удар по зданию администрации в Херсоне, где погибли трое человек, и убийство чиновников в Бердянске, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире стрима на YouTube-канале «Ходорковский LIVE» (признан в РФ СМИ-иноагентом).
«ВСУ – это Херсон, конечно же, понятно», – приводит ТАСС ответ Подоляка на вопрос ведущей о том, какой из ударов по освобожденным территориям был организован украинскими силовиками.
Комментируя убийство замглавы администрации и главы избиркома по референдуму в Бердянске, Подоляк назвал их «военными целями, не более того». При этом гибель генпрокурора в Луганске он считает «внутренним разбирательством».
Накануне в Бердянске Запорожской области были убиты замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.
Кроме того, в пятницу ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации Херсона. Удар ВСУ пришелся по левому крылу здания администрации, где проходило совещание. В результате погибли три человека, еще 13 получили ранения. На месте удара нашли части американской ракеты HIMARS.
Помимо этого, в пятницу в Луганске прогремел взрыв в здании генеральной прокуратуры ЛНР. В результате теракта погибли генеральный прокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
Президент России Владимир Путин пообещал серьезный ответ Киеву на украинские теракты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким может быть ответ на терроризм Зеленского.
Стало известно о фактически нулевой эффективности ракет HARM на Украине
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Американские противолокационные ракеты HARM продемонстрировали минимальную эффективность на Украине, большую часть снарядов удалось ликвидировать в воздухе, сообщил информированный источник.
«Данные ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на Украине – большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, еще часть – подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО, отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели с сильным промахом», – сказал собеседник РИА «Новости».
По его словам, плохая эффективность ракет объясняется их невысокой максимальной скоростью, чуть больше 600 метров в секунду, а также значительной эффективной площадью рассеивания.
«Для современных российских комплексов ПВО такая скорость и заметность воздушного средства нападения не составляет проблемы», – добавил он.
ВСУ применяют HARM с большой дальности, чтобы не подставить самолеты-носители под удар, но это дает возможность засечь ракеты задолго до подхода к району расположения систем ПВО России.
Вместе с тем эти ракеты дают определенные трудности при скоординированных и комбинированных ударах, поскольку ПВО перенацеливается на них как на приоритетную угрозу.
«Однако ни одной РЛС российской системы ПВО, ни одного радара подсвета и наведения в районе проведения специальной военной операции ракетами HARM украинским войскам поразить пока не удалось», – сказал собеседник.
Источник добавил, что до столкновения с HARM на практике российские военные считали их как эффективное и опасное средство борьбы с ПВО.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета «военной помощи» на сумму 675 млн долларов. В новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).
Захарова рассказала о любопытных выводах западных аналитиков по украинской тематике
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После анализа австралийскими исследователями из университета Аделаиды более 5 млн англоязычных публикаций по украинской тематике в «Твиттер» с 23 февраля по 8 марта выяснилось, что наиболее влиятельными оказались пророссийские аккаунты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В частности, выяснилось, что наиболее «влиятельными» стали условно «пророссийские аккаунты», которые ведут живые люди, – в эту категорию записали всех тех, кто критически оценивал заполнившую Сеть западную пропаганду о событиях на Украине. Их публикации распространялись, в том числе, в нейтральном и проукраинском сегментах «Твиттера», получили в среднем гораздо больший охват, чем комментарии, сгенерированные ЦИПсО киевского режима и украинскими ботами, которых, по данным тех же австралийских исследователей, – до 90%(!)», – написала Захарова в своем Telegram-канале со ссылкой на исследование.
По ее словам, авторы исследования умалчивают, что речь здесь не идет о равной конкуренции идей, смыслов и фактов в социальных сетях.
«С одной стороны, созданный коллективным Западом режим наибольшего благоприятствования для ботов и троллей киевского режима и их группы поддержки, с другой – жесткая цензура, использование непрозрачных алгоритмов, блокировка и удаления «неправильных» мнений, включая опубликованные на официальных ресурсах (под раздачу регулярно попадают и МИД, и наши загранучреждения), «отмена» честных, критически мыслящих блогеров и журналистов, пытающихся непредвзято разобраться в происходящем», – отметила официальный представитель МИД России.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа начинает митинговать за Россию.
Галкин отреагировал на включение в список иноагентов
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Российский юморист Максим Галкин (признан иноагентом) заявил, что не считает себя иноагентом, не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.
«Обоснований этому решению было то, что я якобы получал денежные средства с Украины, на которые осуществлял политическую деятельность. Во-первых, не занимаюсь политической деятельностью, занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой. Делаю это 28 лет. Начинал это при Борисе Николаевиче Ельцине, что и продолжаю делать», – заявил Галкин (признан иноагентом) в обращении на видео, передает Рупост.
По его словам когда-то лет 10 назад, он получал на Украине деньги, когда давал концерты.
«Но теперь не получаю. Повод надуманный. Почему это происходит, не знаю. Я как раньше шутил над политиками, так и продолжу. Это мое право на труд и моя свобода слова. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь. Иноагент, так иноагент», – подчеркнул юморист.
Ранее министерство юстиции России включила в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, российского юмориста Максима Галкина.
До этого управление федеральной налоговой службы России ликвидировало именное рекламное агентство «МГ Лаб» юмориста Максима Галкина.
После отъезда из России в Израиль Галкин опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин жаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».
В Германии пожаловались на хамство украинских беженцев
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В немецком Веймаре работники благотворительных кухонь рассказали, что украинские беженцы кидаются в них продуктами, и хамят из-за «пятнышка на яблоке».
Так, в одну из работниц бросили кочан немного подвядшего салата.
«Были также случаи возмущения из-за того, что на яблоке было пятно или что срок годности почти подходил к концу», – передает Sputnik Дальнее зарубежье слова сотрудников благотворительных кухонь.
По их словам, с хамством со стороны украинских беженцев они сталкиваются почти каждый день.
«С сирийцами у нас такого никогда не было», – отметили они.
«Это как минимум неуважительно – расплачиваться за еду стоимостью 2 евро купюрой в 100 евро. Наши сотрудники к этому не привыкли», – считают работники благотворительной организации.
Кроме того, немцы отметили, что изменился и вид местной парковки. «Стоят большие дорогие машины. И все с украинскими номерами. Ну не обязательно же ехать за едой, собранной на пожертвования, на внедорожнике!», – возмущаются работники кухонь.
Ранее ассоциация городов Германии призвала правительство срочно обсудить с федеральными землями распределение украинских беженцев из-за массовой нехватки жилья и ресурсов для размещения мигрантов.
До этого правительство самой густонаселенной федеральной земли Германии – Северного Рейна – Вестфалии – предупредило о возможном прекращении приема беженцев с Украины из-за слишком большого числа прибывающих лиц.
Депутат Бундестага («Альтернатива для Германии») заявлял, что обустройство беженцев с Украины стало настоящим вызовом для немецкого общества, которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015 года.
Минобороны рассказало о безуспешной попытке наступления ВСУ под Правдино в Херсонской области
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Украинские военные попытались прорвать оборону у населенного пункта Правдино при поддержке девяти танков и 16 броневиков 28-й механизированной бригады, но не преуспели, сообщили в Минобороны России.
«В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
ВКС России нанесли высокоточные удары по 46-й аэромобильной бригаде в районах населенных пунктов Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области, а также удары по 24-й механизированной бригаде в районе Безыменное Херсонской области.
Потери ВСУ составили свыше 140 человек убитыми и ранеными, пять танков и 14 единиц военной техники.
Также удары нанесли по пунктам временной дислокации нацбата «Кракен», 92-й механизировнной и 81-й аэромобильной бригад в районах населенных пунктов Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области. Было уничтожено свыше 50 националистов и более 10 единиц военной техники и автомобилей.
В районах поселка Дружковка и города Артемовск и в районе Зайцево ДНР уничтожено свыше 230 бойцов ВСУ, 10 танков и 23 боевые бронированные машины.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Северск, Новоукраинка и Артемовск, Камышеваха Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах», – добавили в министерстве.
В районах Золочев Харьковской области, Кирово в ДНР, Омельник и Веселянка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения.
ПВО сбили восемь беспилотников у населенных пунктов Покровское, Берестовое, Кодема в ДНР, , Вербовое, Пологи в Запорожской области, Нововоскресенское, Чкалово Херсонской области, Комсомольское Николаевской области.
Также в воздухе уничтожено 25 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Новой Каховки и Херсона.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5640 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в министерстве.
В пятницу Минобороны сообщало, что в результате удара ВКС России в районе города Николаева были поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ и уничтожено более 400 военнослужащих ВСУ.