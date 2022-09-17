ВСУ возобновили обстрел центра Донецка

Байден ответил на вопрос об ответе на ядерный удар России по Украине

В случае применения химического или тактического ядерного оружия на Украине России грозят международные последствия, заявил президент США Джо Байден.

В ходе интервью телекомпании CBS Байдену задали вопрос о том, каковы будут последствия якобы возможного применения Россией химического или тактического ядерного оружия на Украине, какова будет реакция США. «Вы думаете, что я бы сказал вам, если бы точно знал, как это будет. Конечно, я не скажу вам. Это будет иметь последствия. Они станут в мире большими изгоями, чем когда-либо. И в зависимости от масштабов того, что они сделают, будет зависеть, какой будет [наш] ответ», – приводит ответ главы Белого дома ТАСС.

Главу администрации США также спросили о том, что бы Байден сказал президенту России Владимиру Путину, «если бы он рассматривал возможность применения химического или тактического ядерного оружия» на Украине. «Не надо. Вы измените облик войны, как ничто со времен Второй мировой войны», – сказал в ответ Байден.

Накануне в США описали возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта. Напомним, 2 сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.

В конце августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны. Он также перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается.