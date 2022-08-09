Венсенский замок во Франции пообещали открыть для россиян

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9 августа, вторник  |  Последнее обновление — 20:47  |  vz.ru
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У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

Россия замораживает западные активы для их же блага Сергей Бобылев/ТАСС
Россия вводит контрсанкции против недружественных стран. Теперь крупные компании из целого ряда государств не смогут ничего сделать со своими активами в России. Это касается иностранных банков и нефтегазовых компаний. Что теперь ждет активы BP, ExxonMobil и Total? И с какой целью вводятся эти контрсанкции – чтобы наказать или все-таки помочь иностранным партнерам?  Подробности...
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Война с Грузией показала России истинное лицо Европы

Важной эту годовщину войны делает исторический фон – еще одна специальная военная операция ВС РФ, на этот раз на Украине Musa Sadulayev/AP/ТАСС
Ровно 14 лет назад грузинские военные открыли огонь по российским миротворцам и гражданскому населению Южной Осетии. После этого Россия одним ударом разрешила многолетний национальный конфликт, причем в свою пользу. За прошедшее время Грузия успела доказать, что выучила горький урок. Другой горький урок пришлось усвоить самой России – урок от Евросоюза. Подробности...
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Зачем Зеленскому нужна ядерная катастрофа в Запорожье

Ядерной катастрофы на Запорожской АЭС не случилось благодаря российским военным Russian Look/Global Look Press
Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН уже заподозрил неладное и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Какую же тайну пытается скрыть Украина, отправляя снаряд за снарядом по ядерному хранилищу? Подробности...
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Запад лишает Украину маски невинной жертвы

Танки рядом с жилыми домами – фирменный почерк ВСУ Алексей Куденко/РИА Новости
В Киеве продолжается политическая истерика по итогам отчета правозащитной организации Amnesty International. Даже приглаженный, лишенный многих деталей доклад сделал публичными для Запада давно известные в России факты: вооруженные силы Украины прикрываются мирными жителями и совершают военные преступления. Но Киев испугался не только этого. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как сохранить себя в строю

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Все империи построены людьми, стоявшими в строю. И от козней врагов извне их защищали люди в строю. Строй не может построить Колизей, расписать Сикстинскую капеллу или сочинить Шестую симфонию. Но именно строй дает возможность индивидуалистам быть индивидуумами и писать свои симфонии. Подробности...
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Нужна культурная деоккупация будущего

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
Дверь в будущее для каждого народа открывают два ключа: культура и образование. Если мы хотим сами строить свое будущее, эти ключи необходимо вернуть. Подробности...
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Популяризации науки борьба с религией не поможет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Миф о борьбе науки и религии ложен – вытеснение религии освобождает место вовсе не для науки. В условиях хотя бы минимальной свободы и рынка это место заполняется самым дремучим оккультизмом и лженаукой. Подробности...
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Россиянам запрещают выезд на Запад

Самые мощные армии мира

Новая тактика Пентагона на Украине

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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Венсенский замок во Франции пообещали открыть для россиян

    9 августа 2022, 20:32

    Текст: Ольга Иванова

    Доступ граждан России в Венсенский замок во Франции, куда перестали пускать россиян, вновь откроют со среды, 10 августа.

    Как передает корреспондент РИА «Новости» со ссылкой на слова военного на месте, при предъявлении российского паспорта в Венсенский замок не пускают. Сотрудница, дежурившая на входе музея, сообщила, что «россиян сегодня в замок не пускают, но с завтрашнего дня они смогут его посетить». За подробной информацией она предложила обратиться к военному, который находился внутри здания.

    Военный, к которому сотрудник замка подвел корреспондента агентства, сказал, что сегодня россиянам попасть в замок еще нельзя. По его словам, на Венсенский замок распространялся этот запрет, так как он относится не только к министерству культуры как музей, но и к министерству обороны Франции – как исторический военный объект.

    «Однако с завтрашнего дня это распоряжение решили отменить. Завтра уже с утра вы сможете посетить замок», – добавил французский военный.

    Венсенский замок, построенный в XIV-XVII веке на месте охотничьей резиденции в Венсенском лесу, является старинной резиденцией французских королей. С появлением Версаля, который стал новой резиденцией королей, он превратился в фарфоровую мануфактуру, а затем в тюрьму. В начале XIX века Наполеон Бонапарт сделал из замка стратегически важный военный объект и оснастил его артиллерией. В этом замке в 1917 году французы казнили Мату Хари по обвинению в шпионаже. Сейчас на территории Венсенского замка, расположенного в юго-восточном предместье Парижа, находятся несколько центров, занимающихся изучением истории и хранением архивов.

    Ранее в оборонном ведомстве Франции выражали сожаление о неправомерном отказе туристам из России в доступе в Венсенский замок.

    Ранее СМИ сообщали о решении французских властей не пускать россиян в Венсенский замок на юго-востоке Парижа.

    Глава МИД Сергей Лавров заявлял ранее, что страны Запада объявили тотальную войну всему русскому миру. Министр подчеркивал, что под запретом оказались классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. По его словам, дошло до культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной.


    Россия предупредила Вашингтон о приближении США к «опасной черте»
    		    9 августа 2022, 07:21
    Фото: Посольство России в США/«ВКонтакте»
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские боевики подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что американская сторона «все больше втягивается в конфликт».

    «Боевики Зеленского ежедневно осуществляют смертоносные удары по жилым кварталам городов Донбасса. А теперь еще и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС. Надеемся, что эти факты как можно скорее откроют гражданам США глаза на то, кого именно поддерживает их страна», – передает РИА «Новости» слова Антонова.

    Антонов заявил также, что выделение Вашингтоном дополнительной помощи Украине подтверждает, что США продолжают «подливать масла в огонь»: «Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 млрд долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса».

    По мнению посла, Соединенные Штаты Америки «все больше втягиваются в конфликт, приближаясь к опасной черте в противостоянии» с Россией. «Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима», – добавил Антонов.

    Антонов заявил, что «безудержная накачка республики вооружениями все чаще вызывает беспокойство в самих США», вскрывается «множество свидетельств о мошеннических схемах при транспортировке продукции военного назначения», а «замалчивать неприглядные стороны военного содействия Киеву становится сложнее», передает ТАСС.

    Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. 

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    Коментарии (44)
    Зрители подрались на концерте Галкина в Латвии
    		    8 августа 2022, 21:59
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Концерт Максима Галкина в Латвии прервался на 20 минут из-за инцидента, в результате которого у одного из зрителей было разбито лицо, сообщили СМИ.

    Организаторы выступления заявили, что мужчина мешал другим смотреть шоу. Но есть мнение, что он не сошелся с кем-то во мнении о спецоперации на Украине. Перепалка переросла в потасовку, которую быстро купировали медики и охрана, передает «Московский комсомолец».

    При этом композитор Раймонд Паулс заявил, что слышал о случившемся. Однако, по его версии, одному из зрителей стало плохо.

    «Перерыв был сделан, чтобы помочь какому-то человеку. А сам концерт вызвал очень большой интерес и прошел на ура», – заявил он.

    Однако в Сети появилось видео, по которому можно понять, что конфликт действительно имел место. В конце ролика мужчина с разбитым лицом кричит, что его избили.

    Ранее СМИ сообщили, что Максим Галкин получил серьезный ушиб во время одного из концертов в Израиле, когда зритель кинул в него тяжелый фрукт после «шутки» в адрес россиян.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как спецоперация на Украине перекроит российский шоу-бизнес.  

    Коментарии (61)
    Зеленский призвал Запад отправить сбежавшую из России оппозицию обратно
    		    9 августа 2022, 00:56
    Фото: Ukraine Presidency/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада, даже если речь идет о тех, кто покинул страну в знак протеста против действий российских властей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что «самые важные санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще». По его мнению, российские граждане «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию». При этом, по его словам, речь идет даже о тех гражданах России, которые уехали на Запад в знак протеста: «Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию».

    Президент Украины считает, что можно «призвать к ответственности все население» России, так как «это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него». Действующие санкции против России он считает «слабыми» по сравнению с закрытием границ для россиян на один год и введением полного эмбарго на закупки российских энергоносителей, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, глава финского правительства Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России в рамках ЕС. Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам.

    Российские либералы-оппозиционеры, которые сейчас находятся за границей, заявили, что демократические страны «обязаны пожертвовать своей экономикой», чтобы помешать российской военной операции на Украине. При этом произошел конфликт между теми либералами-оппозиционерами, кто остается в России, и теми, кто ее покинул. Так, психолог Людмила Петрановская заявила: «Уехал, в безопасности? Молодец, здорово, закрой рот».

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    Коментарии (128)
    CNN рассказал о массовом переезде украинцев в Херсонскую область
    		    8 августа 2022, 23:30
    Фото: CNN/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Украинцы массово едут с подконтрольных Киеву территорий в освобожденную Россией Херсонскую область, сообщил телеканал CNN.

    CNN показал, как по проселочной дороге на севере Запорожской области в сторону Херсонской области едет вереница машин. При этом им приходится пользоваться разбитой дорогой, поскольку мосты взорваны. Однако CNN не указывает, кто взорвал мосты, передает Sputnik.

    В машинах везут семьи, домашних животных и много вещей – люди явно рассчитывают на переезд на долгий срок. Хотя сами украинцы по-разному объясняют поездку, зачастую говоря, что хотят забрать родственников и уехать, большое количество машин двигается в сторону освобожденных областей, а вот на подконтрольные Киеву территории едут единицы.

    Уезжающие уверяют под камеру, что хотят вернуться назад. Но, как отмечают американские журналисты, опрашивающие покидающих подконтрольную киевским влястям территорию, «если эти люди хотят жить на российской стороне, никто из них никогда в этом не признается». 

    Напомним, Херсонская и Запорожская области зажили лучше Украины. Судя по бюджету Херсонской области на август, региону достанется вдвое больше того, на что он мог рассчитывать при киевском режиме. Пенсии в освобожденных районах Запорожской области уже сейчас выше среднеукраинских, а платежки за свет и воду, которые рассылает «Почта Таврии», опровергают заявления украинской пропаганды.

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    Коментарии (46)
    Пентагон уличили в попытке ввести Россию в заблуждение на Украине
    		    9 августа 2022, 11:26
    Фото: Tech. Sgt. Patrick Evenson/
    Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    «Нельзя верить Вашингтону. Если потребуется, США и дальше будут поставлять РСЗО в интересах ВС Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя заявление Пентагона о том, что Украина «получила достаточное число РСЗО HIMARS».

    «РСЗО на Украине не производят. Им постоянно необходимо пополнять запасы техники, ведь российская армия уничтожает часть западных систем в ходе боевых действий. Так что ВСУ и дальше будут озвучивать свои растущие потребности в этом вопросе», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Собеседник добавил, что аналогичная ситуация складывается и с боеприпасами. «ВСУ необходимы поставки не только РСЗО, но и, например, артиллерии. Для этого нужны снаряды. И речь идет о натовских 155-мм калибрах. Вот только они, равно как и системы залпового огня, не производились и не производятся на территории страны», – пояснил он.

    «Опять же, часть боеприпасов уничтожается ракетными ударами ВС РФ по складам. Так что и Киев, и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы поток снарядов в страну был постоянным», – рассуждает собеседник.

    При этом верить заявлениям Пентагона о том, что ВСУ получили «достаточное количество» РСЗО HIMMERS, не стоит, настаивает эксперт. «Вашингтон может официально заявить о прекращении поставок вооружений, но фактически этот поток никто не прекратит. Надо понимать, что эти поставки будут и в сентябре, и в октябре, и зимой», – говорит военный эксперт.

    «Нельзя питать иллюзий о том, что Вашингтон начинает отстраняться от поддержки ВСУ. Они будут затягивать ход боевых действий столько, сколько смогут. И если понадобится, растянут это до 2024 года и выборов президента в Штатах. США все равно, хочет ли Украина войны. Они преследуют собственные интересы», – заключил Рожин. 

    Ранее замглавы Пентагона Колин Каль сообщил, что Украина «получила достаточное число РСЗО HIMARS». Он уточнил, что ВСУ передано 16 РСЗО HIMARS от США, три идентичные установки M270 от Великобритании, еще три готовится передать ей Германия. По его словам, «у украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем». Как пояснили в Пентагоне, «приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок» управляемых реактивных снарядов GMLRS.

    Таким образом, если верить заявлениям Пентагона, максимальное количество западных установок РСЗО, которым может располагать Украина, – 22, что не совпадает с публично озвученными желаниями ВСУ. Так, в июне советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украине для остановки россиян необходимо 60 западных РСЗО.

    В то же время министр обороны Украины Алексей Резников в июле отмечал, что для сдерживания российских войск нужно как минимум 50 РСЗО HIMARS и M270, а для успешного контрнаступления – 100 таких ракетных систем. А советник офиса Зеленского Михаил Подоляк и вовсе утверждал, что Киеву нужно 300 западных РСЗО.

    При этом западные СМИ неоднократно писали о том, что по артиллерии, сосредоточенной в Донбассе, ВС России превосходят ВС Украины в 10–20 раз. Кроме того, несмотря на поставки вооружений и боеприпасов из стран НАТО, сегодня ВС Украины тратят от 4 до 6 тыс. снарядов в сутки против 20 тыс. российских снарядов в сутки. Такие данные приводит британский «Королевский объединенный институт оборонных исследований» (RUSI).

    На этом фоне украинские военнослужащие отмечали, что под Донецком российская артиллерия устроила им «мясорубку», а Владимир Зеленский называл ситуацию в районах Песок и Авдеевки «адом» для ВСУ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Вооруженные силы России и войска ЛДНР сконцентрировали свои наступающие усилия на двух направлениях (Пески и Соледар), и почему такое решение важно для успешного освобождения Донбасса.

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    Коментарии (11)
    Политолог: Зеленский преподал хороший урок российской оппозиции
    		    9 августа 2022, 11:57
    Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    «Уехавшие из России оппозиционеры должны выучить этот урок. Как бы Фейгин и Бабченко яро не выступали против России и всего русского, в глазах Запада они никогда не станут своими», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отправить сбежавшую из России оппозицию обратно.

    «Нам остается только приветствовать заявление Зеленского. Теперь он должен показать пример Западу и выслать с Украины всех бывших и нынешних граждан России. Например, Евгения Киселева, Матвея Ганапольского и других. А также Марка Фейгина, Аркадия Бабченко и всех тех, кого в России ожидает следствие. Я так понимаю, Зеленский именно к этому призывает», – с иронией сказал политолог и историк Владимир Корнилов, который долгое время проживал в Киеве.

    «Это будет наукой для русофобов, которые жили в России, имели и по-прежнему имеют российский паспорт, но при этом проклинают русских и свою страну. Они увидят, что «спасибо» им никто не скажет. Они останутся чужими, поскольку сейчас правит уже не политическая русофобия, а этническая. «Бьют не по морде, а по паспорту», что называется», – подчеркнул собеседник.

    «В этой связи те, кто сбежал из России, думая, что на Западе их примут за своих, получили урок. И спасибо Зеленскому, что он их об этом предупредил», – отметил он.

    Между тем историк не согласился с мнением Дмитрия Медведева о том, что «последний раз такие идеи высказывал Адольф Гитлер», имея в виду желание Зеленского «призвать к ответу все население России». По словам Корнилова, подобные идеи постоянно озвучивают на Западе.

    «Президент США Джо Байден говорит: наши санкции не направлены против русского народа, а только против олигархов и «окружения Путина». И первое, что они сделали, – закрыли «Макдональдс» в России. Это, по их мнению, должно стать болезненным ударом по олигархам?!» – удивляется эксперт.

    «То, что делает Запад, – это полноценная война со всем русским. Например, на юную 19-летнюю теннисистку из Великобритании Эмму Радукану сейчас все набросились за то, что она посмела взять себе тренером гражданина России Дмитрия Турсунова. Теперь ее проклинают, вынуждают отказаться от тренера или же публично объявить несогласие с политикой Путина. И это все лишь потому, что он русский», – отметил собеседник.

    «Это этническая, расовая ненависть. Ее выражает весь Запад, а украинский президент просто продолжает этот тренд, просто не так умело ввиду собственной глупости», – заключил Корнилов.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада, даже если речь идет о тех, кто покинул страну в знак протеста против действий российских властей.

    По его мнению, российские граждане «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию». При этом, по его словам, речь идет даже о тех гражданах России, которые уехали на Запад в знак протеста: «Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию».

    Президент Украины считает, что можно «призвать к ответственности все население» России, так как «это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него».

    В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя призыв Зеленского, назвал его «главным украинским клоуном». Он также обратил внимание на призыв президента Украины «призвать к ответственности все население России». «Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» – поинтересовался Медведев.

    Напомним, глава финского правительства Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России в рамках ЕС. Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам.

    Российские либералы-оппозиционеры, которые сейчас находятся за границей, заявили, что демократические страны «обязаны пожертвовать своей экономикой», чтобы помешать российской военной операции на Украине. При этом произошел конфликт между теми либералами-оппозиционерами, кто остается в России, и теми, кто ее покинул. Так, психолог Людмила Петрановская заявила: «Уехал, в безопасности? Молодец, здорово, закрой рот». 

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    Коментарии (26)
    Украинский военный рассказал о подготовке нападения на Донбасс и Россию
    		    9 августа 2022, 03:48
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Командный состав заявлял украинским военным, что Украина должна напасть на Донбасс и «возможно, пойти дальше», сообщил пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов.

    Агафонов рассказал, что «среди командного состава шла речь о скором наступлении на Донбасс». По его словам, «говорили, что не надо дать русским первыми напасть, а сделать внезапный контрудар», «забрать Донбасские земли и, возможно, пойти дальше». Как пояснил Агафонов, «это говорилось часто замполитами, и в высшем командном составе об этом часто разговаривали», иногда «доводили эти сведения рядовому составу».

    Украинские командиры обещали помощь Запада при наступлении в Донбассе. Утверждалось, что западные страны даже введут свои войска, если украинская армия «пойдет против России», передает РИА «Новости».

    Агафонов рассказал, как «приезжали какие-то подразделения, то ли от СБУ, проводили пропаганду, привозили всякие брошюрки о том, как кровожаден русский мир, что мы должны убивать русских, что Украина – единая нация». «Что-то вроде идеологии фашизма было… Говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту империю зла, отвоевать наши земли», – сказал он.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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    Эксперты назвали последствия решения России по Договору о стратегических вооружениях
    		    8 августа 2022, 22:47
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Москва послала сигнал Вашингтону: с Россией нужно сотрудничать только на паритетных условиях. В случае односторонних попыток США нарушить этот принцип, мы будем жестко ставить их на место», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее сообщалось, что Россия временно выводит объекты из-под инспекционной деятельности по ДСНВ.

    «Новые решения Москвы по Договору о стратегических вооружениях обусловлены нацбезопасностью России. Какие будут последствия у временного вывода Москвой объектов из-под инспекционной деятельности по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений? США больше не смогут легально заниматься шпионажем на территории России в рамках этой инспекции», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.

    По словам эксперта, здесь Москва использует принцип взаимности: если США хочет ограничить нас в инспектировании их территории, то Россия отвечает аналогично. «Этим Москва послала сигнал Вашингтону: с Россией нужно сотрудничать только на паритетных условиях. В случае односторонних попыток США нарушить этот принцип, мы будем жестко ставить их на место», – отметил он.

    Если ДСНВ продлен и соблюдается обеими сторонами, все объекты взаимно инспектируются и держатся под контролем, поэтому нынешний вопрос касается «шероховатостей», которые нетрудно устранить, добавил со своей стороны глава Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов. «Думаю, ничего глобального не произошло – как только все условия будут взаимно устраивать обе стороны, инспекционная деятельность возобновится», – добавил он.

    Москва официально проинформировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сообщил в понедельник МИД России.

    «РФ вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    Ведомство напомнило, что временный выход предусмотрен протоколом к Договору. Цель выхода – исключение неприемлемых ситуаций и обеспечение работы всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось договором.

    «Сейчас эти принципы не выдерживаются. Так, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории», – напомнили в министерстве.

    При этом схожих ограничений для американских инспекторов в России нет, говорится в завлении МИД. Затруднения для российских инспекторов и членов экипажей российских самолетов возникают из-за инспирированных США антироссийских «односторонних ограничительных мер – визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования».

    Ранее в Пентагоне заявили, что для США и России важен диалог о СНВ-3. Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.

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    Направляющимся за зерном судам запретили везти грузы на Украину
    		    9 августа 2022, 01:26
    Фото: Reuters
    Текст: Антон Антонов

    Суда, которые направляются в украинские порты для вывоза зерна, не должны везти грузы, говорится в руководстве Совместного координационного центра в Стамбуле по осуществлению соглашения о вывозе зерна.

    В Турции инспекционная бригада СКЦ досмотрит судно, если оно не пройдет проверку, то «получит от СКЦ руководство по дополнительным процедурам и мерам». Отказ в использовании гуманитарного коридора возможен в случае «предоставления ложной информации о грузе или команде» или «перевозки посторонних грузов или людей», передает ТАСС.

    Указывается, что судам, направляющимся в украинские порты, «запрещено иметь на борту какой-либо груз». Также судно может не пройти проверку, если «не передает сигнал по автоматической системе информирования», если отклонится от обозначенного в документе курса, прибегнет к перевалке груза на другое судно или совершит непредусмотренную остановку во время прохода по коридору.

    Сообщается, что каждый день в 12.00 украинские власти должны «предоставлять СКЦ для утверждения план выхода» судов «на следующий день». В Турции суда должны будут пройти проверку. В список грузов, разрешенных к вывозу, входят «зерно, другое продовольствие, утвержденное СКЦ, и удобрения, в том числе аммонийные».

    СКЦ в Стамбуле может предпринимать действия для обеспечения безопасности судов с зерном, если одна из сторон в комитете (Россия, ООН, Турция, Украина) проинформирует об угрозе. Какие именно действия может предпринять центр, не уточняется. Указывается, что мониторинг движения судов осуществляется только в акватории Черного моря.

    Совместный координационный центр разрешил выход 9 августа двух судов с продовольствием из украинского Черноморска, сообщает ООН. Отмечается, что в общей сложности они будут перевозить 70 020 тонн продовольствия. Суда, которым разрешено движение 9 августа: MV OCEAN LION (выйдет из порта Черноморск с грузом в 64720 тонн кукурузы) направляются в Инчхон, Республика Корея, и MV RAHMI YAGCI (выйдет из порта Черноморск с грузом в 5300 тонн подсолнечного масла) – пункт назначения Стамбул – передает РИА «Новости».

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    Коментарии (15)
    ВС России уничтожили действующий заглубленный командный пункт в Винницкой области
    		    9 августа 2022, 13:17

    В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    «Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более 300 реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    «В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции», – отметил Конашенков.

    «Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

    За сутки поражены: два пункта управления в районах населенных пунктов Северск и Очеретино Донецкой народной республики, три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР), Жовтневое Николаевской области и Осокоровка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2 в районе населенного пункта Веселое ДНР.

    Кроме того, подавлены два огневых взвода реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Ласточкино, а также шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц в районах населенных пунктов Раздоловка, Орловка, Георгиевка ДНР», – перечислил представитель Минобороны.

    «Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Торецкое ДНР. Перехвачено 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах городов Херсон, Новая Каховка Херсонской области и Мелитополь Запорожской области. Также сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Петровское, железнодорожной станции Рутченково ДНР, а также Моспаново Харьковской области.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 264 самолета, 145 вертолетов, 1711 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4278 танков и других боевых бронированных машин, 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4785 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность.

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    В Германии объяснили «странную» популярность Путина у немцев
    		    9 августа 2022, 09:07
    Фото: Павел Быркин/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    В Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России, пишет обозреватель Герхард Лехнер в статье для австрийской газеты Wiener Zeitung.

    Автор публикации назвал обманчивым впечатление о единодушной поддержке Киева среди немцев и австрийцев, подчеркнув, что у Москвы внушительное число сторонников, передает РИА «Новости».

    «Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым – антинатовской риторикой», – отметил Лехнер.

    По его словам, среди населения Германии и Австрии зреет недовольство из-за экономических последствий санкций.

    «Растущая инфляция, грозящий дефицит газа и чудовищные цены снижают энтузиазм в отношении Украины. Доходит до того, что многие видят в президенте Украины Владимире Зеленском поджигателя конфликта, который мешает установлению мира», – говорится в публикации.

    В начале июля британский журнал The Spectator писал, что большинство жителей Восточной Германии не воспринимают Россию как врага и не согласны с точкой зрения Запада по поводу происходящего на Украине. По данным соцопросов, большинство восточных немцев – 58% – хотят, чтобы Берлин не «провоцировал Россию» (среди западных немцев такого мнения придерживаются 40%). Газета ВЗГЛЯД анализировала подобные настроения среди жителей Восточной Германии.

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    Украина остановила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию
    		    9 августа 2022, 13:30
    Фото: Смитюк Юрий/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Украинская государственная компания «Укртранснафта» прекратила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба», по которой сырье поступает в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, сообщил источник.

    «Укртранснафта» перестала прокачивать российскую нефть утром 4 августа. Речь идет о транзитных поставках через Украину в адрес Венгрии, Чехии и Словакии», – рассказал источник РИА «Новости».

    Пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин подтвердил, что «Укртранснафта» утром 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии. «При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается», – сказал Демин.

    Он уточнил, что украинская компания оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты. «Но при осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО «Транснефть». «Газпромбанк», обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», – объяснил Демин.

    Таким образом, «Укртранснафта» прекратила оказание услуг по транспортировке нефти в связи с отсутствием поступления денежных средств за указанные услуги. «О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трех стран, и «Укртранснафту», – заключил он.

    Ранее председатель комитета Совета Федерации по Конституционному законодательству Андрей Клишас заявлял, что Украину нельзя считать страной, безопасной для транзита энергоносителей.

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    В Крыму у поселка Новофедоровка произошла серия взрывов
    		    9 августа 2022, 16:07
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    У поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов, сообщил советник главы региона Олег Крючков.

    «Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», – цитирует Крючкова ТАСС.

    Между тем в Сети уже начали публиковать видеозаписи с места событий. Отмечается, что рядом с местом ЧП расположены военный аэродром и одна из воинских частей.

    Сам глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.

    Заместитель главы районной администрации Виктория Казьмирова заявила, что взрывы произошли прямо на аэродроме. «Здесь все стекла повыбивало», – уточнила Казьмирова.

    Между тем в Минздраве региона сообщили, что к месту взрывов направлены бригады скорой помощи и санавиация. Информация о пострадавших уточняется.

    В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что, по предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны.

    «Около военного объекта в Крыму около Новофедоровки (район города Саки) раздалось несколько мощных взрывов. По предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет», – пояснили в Ассоциации.

    Военный аэродром используется для базирования авиации Минобороны – самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Там же расположен наземный испытательный тренировочный авиационный комплекс (НИТКА) для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.

    В конце июня Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму.

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    Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР
    		    9 августа 2022, 15:01
    Фото: Kurt Amtho/imagebroker.com/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила Соединенные Штаты о последствиях конфронтации с Россией и Китаем в ответ на статью обозревателя Washington Post Джоша Рогина, который утверждает, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.

    «Конечно, все может быть. Но противостоять – это одно, а побеждать – другое. Ведь когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже те, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!» – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).

    Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.

    Тем временем Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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    Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме
    		    9 августа 2022, 16:50
    Фото: Стрингер/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    На аэродроме Саки в районе Новофедоровки в Крыму на площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, сообщило Минобороны России.

    «9 августа около 15.20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

     

    Там добавили, что принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва.

    Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.

    Заместитель главы районной администрации Виктория Казьмирова сообщала, что взрывы произошли на аэродроме, расположенном рядом с населенным пунктом.

    В руководстве регионом уточнили, что режим чрезвычайного положения не вводился.

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