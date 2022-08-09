Россиянам запретили посещать Венсенский замок во Франции

Россияне больше не смогут попасть в Венсенский замок на юго-востоке Парижа, такое решение приняли французские власти, передает Agence France-Presse.

Примечательно, что в замке находятся архивы министерства вооруженных сил Франции. Власти решили «ограничить доступ к военным объектам для граждан России», пишет «Ридус».

В российских соцсетях предположили, что новый запрет французов связан с тем, что в замке хранятся данные о капитуляции страны перед нацистами, а также неудобные сведения об арестах евреев французской полицией.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял ранее, что страны Запада объявили тотальную войну всему русскому миру. Министр подчеркивал, что под запретом оказались классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. По его словам, дошло до культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной.

Между тем с 1 апреля Франция сняла ограничения для получения туристических виз россиянами.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.