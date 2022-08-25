В СПЧ призвали отработать все версии нападения на Каляпина

На члена СПЧ Игоря Каляпина нападали и ранее, а также ему не раз угрожали, поэтому необходимо отработать все версии, а не останавливаться только на том, что нападение носило бытовой характер, рассказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ, председатель Независимого общественного мониторинга Александр Брод.

В Нижегородской области на члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игоря Каляпина напал неизвестный. Мужчина пытался порезать правозащитнику лицо и задушить, однако пострадавшему все же удалось вызвать полицию, которая задержала нападавшего. Каляпин находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

«Так совпало, что сегодня в 7:00 я приехал в Нижегородскую область для участия в региональной конференции, посвященной общественному наблюдению на выборах. В 8:30 узнал о нападении на Игоря. Сразу направил вопросы региональном омбудсмену, представителям местных органов власти», – рассказывает Брод.

В 11:00 утра собеседнику сообщили, что после предварительного запроса информации у правоохранителей есть предположение, что нападение носило бытовой характер. Однако, по его мнению, все же необходимо полноценное расследование. Известно, что на Каляпина нападали ранее, ему не раз угрожали, поэтому «необходимо отработать все версии».

«Утром мы обменялись информацией с коллегами, есть обеспокоенность случившимся. Как я понимаю, председатель СПЧ Валерий Александрович Фадеев готовит письмо в правоохранительные органы. У меня днем состоится встреча в аппарате Полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе. Там я обязательно скажу о необходимости взять расследование нападения на Игоря Каляпина под контроль», – заключил Брод.

Ранее член ОНК Москвы Ева Меркачева рассказала, что Каляпин сам пригласил напавшего на него мужчину домой, так как тот представился сотрудником правоохранительных органов и хотел «поговорить». Позже в пресс-службе ГУМВД по Нижегородской области сообщили, что данный конфликт был бытовым и не связан со служебной и общественной деятельностью его участников.