Стали известны подробности нападения на члена СПЧ Каляпина

Член СПЧ Игорь Каляпин сам пригласил напавшего на него мужчину домой, так как тот хотел «поговорить», Каляпин сначала поверил, что нападавший является сотрудником правоохранительных органов, заявила член ОНК Москвы Ева Меркачева.

«У него (Каляпина) там есть сосед, который сотрудник правоохранительных органов. Вот он был у него в гостях, и там был этот человек. И когда тот представился тоже сотрудником полиции, а в частности, начальником угрозыска УВД Нижегородской области, Каляпин даже поверил, поскольку, когда у одного полицейского встречаются, логично, что там может быть другой полицейский», – рассказала Меркачева «Газете.Ru».

При этом злоумышленник вел себя странно, он заявил, что хочет поговорить с членом СПЧ. Тот предложил ему побеседовать у него дома, где и произошло нападение.

«Он сбил его с ног, сказал, что у него есть какой-то заказ якобы. Каляпин стал возмущаться, что происходит, тот стал его душить. Потом он разбил дверь, в двери было стекло, вытащил осколок стекла и стал его резать», – добавила член ОНК Москвы.

По ее словам, Каляпину сильно порезали лицо. Меркачева предположила, что нападение мог совершить тот, кто недоволен правозащитной деятельностью члена СПЧ.

«Очень много маргинальных людей, которые в принципе не любят Каляпина, такие всякие агенты и прочее, которые считают, что он слишком много высказываний резких делал. Каляпин все равно у нас идеолог борьбы с пытками, может быть, один из идеологов, он действительно много для этого сделал. Мы с ним много разоблачали, в последнее время много поездили по пыточным зонам. Потом мы с Каляпиным составляли всякие обращения в Следственный комитет», – поделилась Меркачева.

При этом она усомнилась в том, что заказчиками могут выступать тюремщики, вероятнее всего, нападение совершили те, кому принципиально не нравилась деятельность члена СПЧ.

Между тем источник в правоохранительных органах РИА «Новости» заявил, что конфликт не связан с деятельностью Каляпина.

В ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что конфликт произошел после употребления алкоголя. При этом фамилию пострадавшего в ведомстве не указали, но собеседник в органах правопорядка заверил, что речь идет о члене СПЧ.

«При выезде на место происшествия установлено, что заявитель получил травмы в результате драки с малознакомым мужчиной, возникшей после совместного распития спиртных напитков в деревне Донской Семеновского района», – сказали в ведомстве.

По предварительным данным, «конфликт произошел на бытовой почве и не связан со служебной и общественной деятельностью его участников».

Заявителю выдали направление на судмедэкспертизу. Она должна определить степень тяжести вреда здоровью, после чего будет дана правовая квалификация инциденту.

Нападавший сообщил Каляпину, что пришел его убить, рассказал сам член СПЧ в беседе с агентством. «Мы там отмечали день рождения, выпили не так много алкоголя. И этот человек вдруг на меня напал... Он ничего не объяснил, он сказал, что ему надо меня убить», – сообщил он.

Напомним, само нападение произошло в среду вечером в Нижегородской области.

Каляпин ранее возглавлял «Комитет против пыток». Организацию внессли в реестр НКО-иноагентов, после чего она заявила о прекращении работы.