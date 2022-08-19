Пушилин не исключил смертную казнь для иностранных наемников в ДНР

Очередная задержанная группа наемников из других государств в Донецкой народной республике может получить высшую меру наказания, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Что касается следующей группы наемников, 15-го числа над которыми состоялось первое судебное заседание, значит, это те пять человек – из Хорватии, Швейцарии, Великобритании – они в процессе. С учетом тех статей, которые им предъявляются, статьи достаточно серьезные, и здесь я бы не стал исключать высшей меры наказания», – заявил Пушилин в эфире «Россия 1», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что вину и наказание для обвиняемых установит суд.

Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело против британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава, которые обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Подсудимые не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением, следующее заседание пройдет в октябре.

Член украинской неонацистской группировки «Медведи СС», привлеченный в качестве свидетеля, опознал в Густавссоне боевика с «Азовстали» с позывным Мыкола.

Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт. Тем временем в Донецкой народой республике вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.