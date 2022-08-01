Дело пяти иностранных наемников поступило в Верховный суд ДНР

Верховный суд ДНР приступил к работе над делом еще пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, сообщили в пресс-службе суда.

«В производство Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР поступило уголовное дело в отношении Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю, являющихся иностранными гражданами, которые обвиняются в наемничестве», – приводит сообщение «Донецкое агентство новостей».

Напомним, в Донецкой народной республике (ДНР) предъявлено обвинение еще двум британским наемникам, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам. В силовых структурах ДНР сообщали, что британцы Хили и Хилл, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области, отказываются давать показания.

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.

До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания. В ведомстве отметили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).

Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.