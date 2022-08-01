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Дело пяти иностранных наемников поступило в Верховный суд ДНР
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Верховный суд ДНР приступил к работе над делом еще пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, сообщили в пресс-службе суда.
«В производство Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР поступило уголовное дело в отношении Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю, являющихся иностранными гражданами, которые обвиняются в наемничестве», – приводит сообщение «Донецкое агентство новостей».
Напомним, в Донецкой народной республике (ДНР) предъявлено обвинение еще двум британским наемникам, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам. В силовых структурах ДНР сообщали, что британцы Хили и Хилл, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области, отказываются давать показания.
Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания. В ведомстве отметили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
Посол Украины потребовал от России вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества СССР
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Украина требует от Российской Федерации вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.
«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», – передает ТАСС слова Пристайко.
Пристайко признал, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет России. По его словам, Украина с этим согласилась, но не ратифицировала документы.
В 1993 году России взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза с тем, что бывшие союзные республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР. Однако, как заявил в декабре 2021 года президент Владимир Путин, Москва все долги погасила, а Киев до сих пор не выполнил обязательство по передаче РФ своих зарубежных активов.
Пристайко возглавлял МИД Украины с 29 августа 2019 по 4 марта 2020-го. С 4 марта по 4 июня 2020 года занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Хуснуллин рассказал о будущем «Азовстали» в Мариуполе
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На территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе больше не будет производства с использованием старых технологий, но рабочие места там создадут, заявил замглавы правительства России Марат Хуснуллин.
«Мы не видим восстановление («Азовстали») в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем», – передает РИА «Новости» слова Хуснуллина в эфире канала РБК.
Он добавил, что строители сдадут первые жилые дома в Мариуполе уже в сентябре. Кроме того, строятся больницы, планируется возвести центр МЧС.
По словам Хуснуллина, специалисты уже заменили большое количество коммуникаций, переложены водоводы, меняются котельные.
«Полностью рассмотрели подходы по восстановлению исторического центра. Все здания в центре, которые не разрушены полностью, восстановим по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов», – добавил вице-премьер.
Напомним, в конце июля Хуснуллин представил президенту Владимиру Путину план полного восстановления Мариуполя в течение трех лет. Предполагается реконструировать 90 социальных объектов, построить новый транспортно-пересадочный узел, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.
Переправа через Днепр заработала в Херсоне у Антоновского моста
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Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов.
Понтонный паром перевозит через реку людей и личный авто- и мототранспорт. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики, передает РИА «Новости».
Ранее власти Херсонской области запустили два катера для организации переправы через Днепр на время восстановления Антоновского моста под Херсоном, пострадавшего в ходе обстрела со стороны Украины.
Напомним, 20 июля украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.
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В Севастополе впервые повысили уровень террористической опасности
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Желтый уровень террористической опасности введен в Севастополе после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Приняли решение о введении «желтого» уровня террористической опасности. «Желтый» уровень – средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее в Севастополе не повышали уровни террористической угрозы.
Желтый режим вводится для усиления работы спецслужб и не отразится на обычной жизни севастопольцев, отметил глава города. Он призвал сохранять спокойствие, но быть более бдительными. Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.
Ранее в Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. В целях безопасности власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в рамках празднования Дня ВМФ, сообщил глава региона. Позже стало известно о том, что атака беспилотника проводилась с территории города, а не извне. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
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СМИ: СБУ отправила блогера в «фильтрационный лагерь» за защиту русского языка
Блогера из Харькова Дмитрия Городецкого задержали во Львове и передали СБУ за пост в соцсетях, где он раскритиковал русофобию на Украине, пишет «Страна.ua».
Президент футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский обвинил блогера в «предательстве» и пропаганде «русского мира», пообещав 10 тыс. гривен (274 доллара) тому, кто назовет адрес Городецкого. «В итоге блогера «вычислили» и, по словам Козловского, передали СБУ», – отмечает издание, подчеркнув, что Городецкий находится в «фильтрационном лагере», передает РИА «Новости».
По информации СМИ, Городецкий после начала российской спецоперации переехал из Харькова во Львов. Он записал видео, в котором возмутился тем, что русский язык во Львове называют «языком оккупанта» и призывают на нем не говорить.
«Мне так интересно у вас узнать: а вы реально не в курсе? Вы не знали? Может, вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная?» – заявил Городецкий в видео.
В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, власти закрепляют это на законодательном уровне. Ранее на Украине вступил в силу очередной этап реализации закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», теперь нарушение закона грозит штрафом до 8,5 тыс. гривен (300 долларов). Вероятно, штрафы грозят в первую очередь сфере обслуживания на русском языке.
В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. 14 июля 2021 года КС Украины признал закон о государственном украинском языке конституционным.
Украинцев выгнали с пляжа Черногории из-за флага
В Черногории украинцев попросили покинуть местный пляж из-за флага их страны, инцидент сняли на видео и опубликовали в соцсетях.
Украинских граждан, закутанных в желто-синие флаги, силой выгнали с черногорского пляжа, предположительно, это произошло именно из-за символа страны, сообщает ФАН.
Конфликт начался после того, как украинцы развесили флаг на одном из шезлонгов в Ponta Beach Club. Местные жители пожаловались на них персоналу.
Сотрудники попросили убрать флаг, но те отреагировали отказом, и ситуация переросла в конфликт.
Работникам пришлось силой выталкивать сопротивляющихся украинцев и вызывать полицию.
В апреле в Греции группа украинцев жестоко избила россиянку, историка и археолога Оксану Маряхину. Нападавшие разбили ей голову.
В Херсонской области назвали Украину «американской корпорацией»
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина давно утратила независимость и превратилась в «американскую корпорацию».
«Никакой независимой Украины давно уже нет. Это иллюзия. Она с 2014 года после госпереворота превратилась в американскую корпорацию, а все органы власти представлены как американские частные компании, включая МВД и минобороны», – заявил он РИА «Новости».
Стремоусов считает, что американцы воспринимали Украину как свою собственную территорию, на которой нет места самому украинскому народу.
«Украина давно не принадлежит украинцам, в ней давно выборы проводились без выбора. За украинский народ все решали за океаном», – заключил он.
Ранее в Кремле заявили, что жители освобожденных территорий Украины сами решат, какое будущее будет у их регионов.
На складе продававшего на Украину оружие бизнесмена Гебрева произошел пожар
В городе Каробат в Болгарии произошел пожар на территории склада с боеприпасами, владельцем склада является поставлявший некогда на Украину оружие бизнесмен Эмилиан Гебрев.
«Склады боеприпасов находятся на территории бывших армейских казарм. Пожару предшествовал небольшой взрыв», – цитирует ссылающуюся на предпринимателя местную радиостанцию BNR РИА «Новости».
Бизнесмен указал, что на складе были устаревшие боеприпасы. В результате ЧП никто не пострадал, по данным полиции, взрыва не было.
В 2021 году СМИ сообщали, что Гебрев поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта в 2014 году. Также он хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице.
Тогда же Гебрев заявлял, что на складе во Врбетице хранились не предназначенные для дальнейшей продажи старые боеприпасы времен Варшавского договора.
СК возбудил уголовное дело по факту атаки на штаб ЧФ
Главным военным следственным управлением Следственного комитета по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК.
Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом).
«Предварительно установлено, что 31 июля около 6 часов на территории штаба Черноморского флота произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, начиненного поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 6 человек, которые были незамедлительно госпитализированы, а также частично разрушена стена и имеются многочисленные повреждения окон и фасада здания штаба», – говорится в сообщении на официальном сайте СК.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. «Рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», – написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В целях безопасности власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в рамках празднования Дня ВМФ, сообщил глава региона.
Позднее Развожаев уточнил, что число пострадавших увеличилось до шести. «Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные – в легкой.
В Госдуме отметили, что атака беспилотника на штаб ЧФ вызывает лишь желание выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Также стало известно о том, что атака беспилотника проводилась с территории города, а не извне. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
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ВСУ сбросили на Донецк противопехотные мины «Лепесток»
Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, в результате обстрела пострадал ребенок. Используя РСЗО «Ураган», ВСУ сбросили на город противопехотные мины «Лепесток», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сообщается, что в 21.15 мск по Кировскому району города было выпущено две ракеты, оснащенные минами ПФМ-1 «Лепесток», передает ТАСС.
Также в сообщении говорится, что при обстреле со стороны ВСУ в Кировском районе Донецка пострадала девочка 2006 года рождения. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что «при обстреле Кировского района города по улице Виноградной украинские боевики ранили мирного жителя 2002 года рождения».
Напомним, ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. К разминированию Донецка приступили саперы международного противоминного центра Министерства обороны России.
Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка указывал, что в 1996 году был принят Протокол II к Женевской конвенции о видах оружия, который вводил ряд ограничений на применение этого оружия. Протоколом были определены допустимые способы минного вооружения, после чего было запрещено использование мин без механизма самоликвидации. Россия выполнила требования Протокола, сняв мины «Лепесток» с вооружения, «тогда как в армиях других постсоветских стран, в том числе и Украины, запрещенные «Лепестки» остались». В воскресенье в ДНР заявили, что в Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине «Лепесток».
Российские саперы начали разминирование Донецка от «Лепестков»
Саперы международного противоминного центра Министерства обороны России приступили к разминированию Донецка от украинских мин «Лепесток».
Разминирование идет на улице Университетской. В районе дома № 56 сгруппирована техника саперов противоминного центра. Уже обнаружено более 50 мин «Лепесток». Их помечают специальными знаками, чтобы предостеречь население, а затем саперы в бронекостюмах, используя специальное оборудование, переносят мины в специальное место, где их ликвидируют, передает РИА «Новости».
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
В воскресенье в ДНР заявили, что в Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине «Лепесток».
Позже председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка назвал применение мин «Лепесток» со стороны украинских военных актом терроризма.
Ранее сообщалось, что для оперативного уничтожения противопехотных мин «Лепесток», появившихся в Донецке после обстрела города ВСУ, используется бронетехника, устойчивая к детонации боеприпасов небольшой мощности.
Снизились тарифы на коммунальные услуги в Херсонской области
В Херсонской области с 1 августа снижаются тарифы на коммунальные услуги, в Запорожской области Россия начинает выплачивать социальные пособия, сообщают местные власти.
Администрация Херсонской области сообщила, что «начинают действовать новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги», причем «по ряду направлений произошло существенное снижение финансовой нагрузки на граждан». По некоторым позициям тарифы снижены почти в три раза, передает ТАСС.
Указывается, что тариф на электроэнергию для населения снижен с 3,46 рублей за кВт/ч до 2,12 рубля (при потреблении 150–800 кВт), для многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа – до 0,92 рубля за кВт/ч. Плата за холодное водоснабжение снижается с 33,77 рублей за кубометр до 25,02 рублей, за водоотведение – с 32,69 рублей за кубометр до 11,61 рублей.
В Запорожской области Россия будет осуществлять социальные выплаты гражданам, имеющим право на их получение и состоящим на учете в управлении труда и социальной защиты населения городских, районных администраций. Как пояснил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, «если говорить о социальной составляющей – сейчас это задача номер один», пока регион остается в «серой зоне» и «не стал частью большой России».
Ежемесячная выплата инвалидам, пенсионная выплата, выплата одиноким матерям или отцам на каждого ребенка составит 10 тыс. рублей, ветеранам Великой Отечественной войны – 5 тыс., на ребенка до 18 лет (или до 23 лет при условии очного обучения) – 4 тыс. рублей, по уходу за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или лицом, достигшим 80-летнего возраста – 3 тыс. рублей. Кроме того, по беременности и при рождении ребенка предусмотрены единовременные выплаты в 10 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно.
Морская мина приблизилась к побережью Румынии
Водолазы румынских ВМС уничтожили морскую мину, которая приблизилась к населенному пункту Эфорие, сообщило министерство национальной обороны Румынии.
Водолазы прибыли к «месту происшествия» на двух катерах и «действовали согласно стандартным процедурам». Было установлено, что примерно в 3,6 км от черноморского побережья Румынии оказалась «морская мина типа YAM, представлявшая угрозу для безопасного судоходства». Ее «доставили ее в безопасный район и уничтожили путем взрыва», передает ТАСС.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что установленные украинскими войсками мины дрейфуют в Черном море, создавая угрозу для судоходства и портовой инфраструктуры причерноморских стран. В частности, ВМС Румынии уже приходилось обезвреживать мину в Черном море.
В ДНР назвали применение мин «Лепесток» актом терроризма с украинской стороны
Применение мин «Лепесток» со стороны украинских военных является актом терроризма, заявил председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Бидевка.
«Действия украинских властей и вооруженных формирований грубо нарушают нормы международного права, фактически являясь проявлениями акта терроризма в отношении гражданского населения. Иначе говоря, эти действия имеют четкие признаки военного преступления, потому должны получить соответствующую оценку военного трибунала», – приводит его слова «Донецкое агентство новостей».
Бидевка добавил, что в 1996 году был принят Протокол II к Женевской конвенции о видах оружия, который вводил ряд ограничений на применение этого оружия. Протоколом были определены допустимые способы минного вооружения, после чего было запрещено использование мин без механизма самоликвидации.
Спикер отметил, что Россия выполнила требования Протокола, сняв мины «Лепесток» с вооружения, «тогда как в армиях других постсоветских стран, в том числе и Украины, запрещенные «Лепестки» остались».
«Соответственно, страна нарушила свои обязательства и по Оттавской конвенции, согласно которой запасы ПФМ-1 и ряд других противопехотных мин должны были быть уничтожены, и по Женевской конвенции о защите гражданского населения, поскольку дистанционная постановка мин на территории населенного пункта должна рассматриваться как применение неизбирательного оружия», – резюмировал Бидевка.
В воскресенье в ДНР заявили, что в Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине «Лепесток».
Ранее сообщалось, что для оперативного уничтожения противопехотных мин «Лепесток», появившихся в Донецке после обстрела города ВСУ, используется бронетехника, устойчивая к детонации боеприпасов небольшой мощности.
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Киевская область заявила об отсутствии организаций Московского патриархата
В Киевской области нет религиозных организаций, принадлежащих к Московскому патриархату, заявила областная военная администрация.
В сообщении говорится, что в регионе нет «религиозных общин, содержащих в своих учредительных документах информацию о принадлежности к субъектам «Московский патриархат» и/или «УПЦ МП», передает ТАСС.
Напомним, на Соборе в Киеве Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. Синод РПЦ по итогам Собора, который состоялся в Киеве, выразил УПЦ поддержку в связи с беспрецедентным давлением с разных сторон.