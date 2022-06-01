В ДНР исключили обмен попавших в плен иностранных наемников

Иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал, сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«Мы надеемся, что приверженность правовому полю, международным конвенциям возьмет верх, и каждая страна, Европа и США в том числе, пришлет представителей на международный трибунал», – приводятся ее слова в Telegram администрации ДНР.

Депутат отметила, что это касается и британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Сааудуна Брагима. Кроме того, парламентарий напомнила, что военный преступник – не только тот, у кого в руках оружие.

«Это и тот генерал, который отдает приказ, это и те президенты, а их было трое – Турчинов, исполняющий обязанности президента Украины, Порошенко и Зеленский. Своими подписями они посылали нацистов в Донбасс для убийства мирного населения», – сказала Шишкина.

Пиннер и другой подданный Великобритании Эйден Эслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.

Ранее в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания.

Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.