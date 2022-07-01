В ДНР предъявили обвинение еще двум наемникам из Британии

В Донецкой народной республике (ДНР) предъявлено обвинение еще двум британским наемникам, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам.

«Следствие сейчас ведется в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение», – передает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник.

Между тем источник ТАСС в силовых структурах ДНР сообщает, что британцы Хили и Хилл, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области, отказываются давать показания.

«Возбуждены уголовные дела и предъявлены обвинения по ст. 430 УК ДНР («Наемничество») в отношении подданных Великобритании Дилана Хили и Эндрю Хилла, которые в настоящее время содержатся в одном из СИЗО ДНР. С ними ведутся следственные действия, в ходе которых следователям необходимо будет получить доказательства совершенных британцами преступлений, так как они не хотят давать показания и сотрудничать в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении них», – рассказал собеседник агентства.

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.

До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания. В ведомстве отметили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).

Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.