«ЗооДруг» отправил животным в Донбассе 85 тонн помощи

Фура всероссийской кампании «ЗооДруг» привезла десять тонн овса и по пять тонн пшеничной крупы и ячменя гуманитарной помощи зоопаркам, приютам, конно-спортивным клубам Донбасса и Мариуполя, сообщили в Общественной палате РФ.

«В общей сложности «ЗооДруг» отправил уже 85 тонн помощи в Донбасс и близлежащие регионы. Местные жители не оставляют животных в беде и продолжают заботиться о них. Поэтому помощь, которую мы собираем здесь в России, так важна и востребована. Хочу выразить благодарность членам оргкомитета кампании «ЗооДруг» – именно благодаря объединению усилий целого ряда некоммерческих организаций, фондов и проектов, работающих в области зоозащиты, нам удается регулярно направлять помощь тем, кому она так необходима. А при содействии Общественных палат ДНР и ЛНР мы добиваемся адресного и равномерного распределения груза на местах», – сказала Елена Шаройкина, инициатор кампании «ЗооДруг» и председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В этот раз помощь получат четыре конно-спортивных клуба Донецка. Часть крупы будет распределена между волонтерами в Мариуполе, которые опекают бездомных собак, а также будет передана приюту «Пиф» в Донецке. Кроме того, помощь получат в зоопарках в Мариуполе и селе Придорожном для обеспечения питанием парнокопытных и птиц.

«Без этой поддержки мы бы не справились. Животных, которым требуется пища и уход, очень много. Как и добросердечных людей, которые продолжают о них заботиться», – сказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

Отправленный провиант был собран членами оргкомитета «ЗооДруга» в рамках акции «Помощь животным Донбасса», инициированной вице-президентом РАН Ириной Донник, и реализуемой совместно с международным благотворительным фондом помощи животным «Дарящие надежду».

Напомним, 21 апреля в Донецк прибыла первая фура гумпомощи для животных «ЗооДруг». В тот же день зоопарки в Мариуполе и Донецке получили гуманитарную помощь из России.

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