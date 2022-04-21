Зоопарки в Мариуполе и Донецке получили гуманитарную помощь из России

Гуманитарный груз доставлен в Мариупольский зоопарк, профессиональную поддержку и сбор средств организовали Московский зоопарк и Союз зоопарков и аквариумов России. Кроме того, в рамках акции «ЗооДруг», организованной Общественной палатой РФ, помощь получили приюты и зоопарки Донецка.

«С гордостью сообщаю, что доставлена первая гуманитарная помощь в зоопарк Мариуполя. Мы собираем корма, ветеринарные препараты, стройматериалы, а также средства на их закупку. Перечень необходимой продукции регулярно корректируется в зависимости от актуальных нужд. Уже собрано более 3 млн рублей, более 5 тонн кормов, более 20 грузовых мест ветпрепаратов и инструментов, а также грузовой пятитонный автомобиль стройматериалов. Мы открыты к общению со всеми коллегам нашего сообщества. Мы и дальше будем оказывать помощь. Искренне благодарны всем, кто не остался равнодушным и откликнулся на наш призыв», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Миссию в Мариупольском зоопарке возглавил член Центрального штаба Народного фронта, зоозащитник, ветеринар Карен Даллакян. Он осмотрел питомцев, уточнил потребности и нужды, говорится в пресс-релизе ОНФ, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Директор зоопарка не бросил животных, с первых же минут начала трагических событий он рядом, и я видел, как животные реагируют на «папу» – бегут к нему, чувствуют себя рядом с ним в безопасности. Хотя страх у них в глазах есть – буквально рядом слышно взрывы», – поделился своими впечатлениями Даллакян.

В составе гуманитарного груза – генераторы для работы морозильных камер, в которых хранят корма. Теперь все запасы будут сохранены, привезенных кормов хватит на месяц.

«В моих планах доделать все вольеры, и чтобы наш зоопарк был самым лучшим в нашей республике. Ну и помочь, чтоб в Донецке был зоопарк, даже еще лучше, чем у нас был», – сообщил хозяин Мариупольского зоопарка Савелий Вашура.

Акция по помощи зоопаркам Донбасса и освобожденных территорий Украины продолжается. Пункт сбора помощи в Москве работает ежедневно в c 9.00 до 20.00 по адресу: ул. Большая Грузинская, д. 9. Перечень необходимой продукции для передачи зоопаркам в рамках акции опубликован на сайте Московского зоопарка.

Также в рамках акции «ЗооДруг» помощь получили приюты и зоопарки в Донецке. 15-тонный груз благополучно прошел пограничный контроль и доставлен в самый большой приют республики ДНР «ПИФ», который стал центром распределения помощи «ЗооДруга». Это 11 тонн пшеничной крупы, 4 тонны сухого и консервированного корма для кошек и собак, ветеринарные и аптечные препараты, перегородки для строительства вольеров, садовые тачки, шланги для полива и другой необходимый инвентарь для зоопарков, сообщили в Общественной палате РФ.

«Это очень хороший темп, и я призываю не сбавлять его. Помощь «ЗооДруга» нужна и ее ждут все эти замечательные люди, которые не оставляют в беде животных несмотря на сложную ситуацию в регионе. Благодарю каждого неравнодушного жителя России, у кого болит душа из-за страданий животных, и кто стал участником нашей кампании», – сказала председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и инициатор кампании «ЗооДруг» Елена Шаройкина.

Первая партия помощи распределяется между 40 приютами и опекунами бездомных животных ДНР, а также зоопарками в Придорожном, Докучаевске и Мариуполе. Всего в регионе насчитывается 80 больших и мини-приютов, которые опекают бездомных кошек и собак. Волонтеры и сотрудники приютов ДНР надеются, что со вторым приездом «ЗооДруга» помощь охватит и оставшиеся 40 организаций.

Всероссийская кампания «ЗооДруг» объявлена 31 марта, в ее рамках организован сбор денежных средств, кормов для животных, лекарств и ветеринарных препаратов. За это время люди принесли более 4 тонн кормов для собак и кошек и сделали около 1,5 млн рублей пожертвований.