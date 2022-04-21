В Донецк прибыла первая фура гумпомощи для животных «ЗооДруг»

Первая фура «ЗооДруг» с 15-тонным грузом благополучно прошла пограничный контроль и доставила гумпомощь для животных в самый большой приют Донецкой народной республики «ПИФ», который стал центром распределения помощи «ЗооДруга».

В состав груза входят 11 тонн пшеничной крупы, 4 тонны сухого и консервированного корма для кошек и собак, ветеринарные и аптечные препараты, перегородки для строительства вольеров, садовые тачки, шланги для полива и другой необходимый инвентарь для зоопарков, говорится в релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как отметила председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России и инициатор кампании «ЗооДруг» Елена Шаройкина, менее чем за три недели удалось собрать более 15 тонн помощи. Это корм, лекарства и ветпрепараты, стройматериалы и инвентарь для зоопарков и многое другое.

«Это очень хороший темп, и я призываю не сбавлять его. Помощь «ЗооДруга» нужна и ее ждут все эти замечательные люди, которые не оставляют в беде животных несмотря на сложную ситуацию в регионе. Благодарю каждого неравнодушного жителя России, у кого болит душа из-за страданий животных, и кто стал участником нашей кампании», – сказала она.

Как, в свою очередь, отметила директор приюта «ПИФ» Виктория Васильева, первый раз в истории Донецка организация получила такую огромную и полезную помощь.

«Хочу от всего сердца поблагодарить всероссийскую кампанию «ЗооДруг» и Елену Шаройкину за то, что, объединив усилия нескольких фондов защиты животных из России, для нас смогли собрать и доставить столь необходимый груз. Желаю счастья и мирного неба над головой всем, кто нас поддержал», – сказала она.

Всего в регионе насчитывается 80 больших и мини-приютов, которые опекают бездомных кошек и собак. Волонтеры и сотрудники приютов ДНР надеются, что со вторым приездом «ЗооДруга» помощь охватит и оставшиеся 40 организаций.

Отмечается, что первая партия помощи распределяется между 40 приютами и опекунами бездомных животных ДНР, а также зоопарками в Придорожном, Докучаевске и Мариуполе.

Всероссийская кампания «ЗооДруг» объявлена 31 марта, в ее рамках организован сбор денежных средств, кормов для животных, лекарств и ветеринарных препаратов. За это время люди принесли более 4 тонн кормов для собак и кошек и сделали около 1,5 млн рублей пожертвований.

Пункт приема помощи «ЗооДруг» действует в общественном центре сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса в здании Общественной палаты России на Миусской площади.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД