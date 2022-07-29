В Минобороны заявили о планах боевиков взорвать мост в Днепропетровской области

В багаже сотрудника ОБСЕ обнаружили карты военных объектов ДНР

Багаж одного из сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, оставленный в донецком отеле, подтверждает версию о ведении им в Донецкой народной республике шпионской деятельности, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«В настоящее время органами госбезопасности ДНР ведется изучение действий одного из представителей миссии, собиравшего служебную информацию о Вооруженных силах ДНР, в связи с чем и принято решение о проведении обследования. Характер выявленных материалов обескураживает. Обнаруженное объясняет безрезультатность деятельности ОБСЕ, а также раскрывает образ отдельных представителей миссии, которые использовали служебное положение для получения личной выгоды и шпионажа», – сообщается в Telegram-канале теробороны.

Там же размещено видео, на котором представлены обнаруженные в багаже предметы. В том числе спутниковые снимки городов ДНР с уловным обозначением вооруженных сил, образцы используемого в ДНР камуфляжа, набор шевронов воинских подразделений, медали. Предположительно, эти предметы планировалось вывезти в страны НАТО для последующего изучения, а карты могли быть использованы для нанесения ударов по ДНР.

Кроме того, в подготовленном к вывозу багаже обнаружено несколько икон, часть из которых представляет культурную и историческую ценность, а также экстремистская литература.

Ранее Министерство госбезопасности ЛНР возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от республики, который был завербован резидентом ЦРУ США на Украине.

До этого в делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ.

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