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29 июля, пятница | Последнее обновление — 22:17 | vz.ru
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В Минобороны заявили о планах боевиков взорвать мост в Днепропетровской области
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Украинские националисты заминировали автомобильный мост через реку Соленая в селе Новопавловка Днепропетровской области, который планируют взорвать с целью провокации против ВС России, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Соленая, который они планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой народной республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале Минобороны.
Генерал подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции ВС России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.
Ранее в Минобороны заявили о планах националистов взорвать дамбу в Артемовске.
На Украине обозначили сроки нанесения удара по Крымскому мосту
Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».
Данилов заявил, что ситуация находится «под бдительным контролем». По его словам, «все это будет сделано» и в отношении других объектов, передает украинский канал «24» со ссылкой на «Говорит большой Львов».
Как сообщил Данилов, соответствующее решение «примут военные». Он заявил: «Как только будет необходимость, возможность и задание – все будет сделано, и не только в отношении этого объекта», – пишет «Страна.ua» со ссылкой на NTA.
Накануне Данилов пригрозил ударами по территории России. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
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В багаже сотрудника ОБСЕ обнаружили карты военных объектов ДНР
Багаж одного из сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, оставленный в донецком отеле, подтверждает версию о ведении им в Донецкой народной республике шпионской деятельности, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«В настоящее время органами госбезопасности ДНР ведется изучение действий одного из представителей миссии, собиравшего служебную информацию о Вооруженных силах ДНР, в связи с чем и принято решение о проведении обследования. Характер выявленных материалов обескураживает. Обнаруженное объясняет безрезультатность деятельности ОБСЕ, а также раскрывает образ отдельных представителей миссии, которые использовали служебное положение для получения личной выгоды и шпионажа», – сообщается в Telegram-канале теробороны.
Там же размещено видео, на котором представлены обнаруженные в багаже предметы. В том числе спутниковые снимки городов ДНР с уловным обозначением вооруженных сил, образцы используемого в ДНР камуфляжа, набор шевронов воинских подразделений, медали. Предположительно, эти предметы планировалось вывезти в страны НАТО для последующего изучения, а карты могли быть использованы для нанесения ударов по ДНР.
Кроме того, в подготовленном к вывозу багаже обнаружено несколько икон, часть из которых представляет культурную и историческую ценность, а также экстремистская литература.
Ранее Министерство госбезопасности ЛНР возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от республики, который был завербован резидентом ЦРУ США на Украине.
До этого в делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ.
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В результате российских ракетных ударов две резервные бригады ВСУ в тылу понесли критические потери
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Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области.
Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), а также живая сила и военная техника противника в 275 районах.
В районе Дергачи Харьковской области самолетом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка ДНР самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Червоное, Вернополье и Великая Камышеваха Харьковской области, а также Верхнеторецкое ДНР», – отметил Конашенков.
«Кроме того, перехвачено: двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Чернобаевка Херсонской области и Горское Луганской народной республики, одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Червоный Оскол Харьковской области сбита», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3213 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4522 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ударом ВКС России на севере Херсонской области ликвидировано более 130 украинских военных.
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Байден и Си Цзиньпин обсудили спецоперацию России на Украине
Глава американского государства Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин обсудили специальную военную операцию России на Украине, сообщила представитель Белого дома высокого ранга.
В администрации США заявили, что Байден и Си Цзиньпин «обменялись мнениями» о СВО и «ее глобальных последствиях». По ее словам, лидеры двух стран говорили о том, «как обстоят дела в отношении конфликта» и «что их беспокоит в плане возможного развития событий». В Белом доме заявили, что это «невероятно важный вопрос». При этом сообщается, что Байден и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора не обсуждали детально идею Соединенных Штатов об установлении потолка цен на нефть из России, передает ТАСС.
Кроме того, Байден и Си Цзиньпин «подробно обсудили Тайвань». По мнению Вашингтона, беседа была прямой и честной. США «подтвердили приверженность политике «одного Китая» в соответствии» с американским «Законом об отношениях с Тайванем, тремя совместными коммюнике и шестью гарантиями» Вашингтона. Однако указывается, что США «выступают против односторонних изменений статус-кво какой-либо из сторон и привержены поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе». Байден «отметили, что у США и Китая есть разногласия относительно Тайваня, однако они контролировали их более 40 лет, для этого жизненно важно сохранять открытыми каналы связи», сказали в Белом доме.
Как сообщает «Синьхуа», Си Цзиньпин выступил «решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня», Пекин намерен «твердо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность» Китая. Си Цзиньпин выразил надежду, что «американская сторона хорошо ощущает непреклонную волю 1,4 млрд китайских жителей». Он призвал США «держать свое слово».
При этом в Вашингтоне сказали, что Байден не затрагивал в беседе с председателем КНР вопрос об американских пошлинах на китайские товары. Байден и Си Цзиньпин подчеркнули важность очных двусторонних контактов и поручили помощникам проработать возможность такой встречи.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Китай, по мнению США, не делится всей имеющейся информацией о новом коронавирусе, Вашингтон добивается этого от Пекина.
Напомним, телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина длился более двух часов. Си Цзиньпин, говоря о тайваньском вопросе, напомнил Байдену китайскую мудрость о том, что «играющий с огнем непременно обожжет сам себя».
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Украинское судно подорвалось на мине в районе выхода Дуная в Черное море
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В устье Быстром, которое соединяет Дунай с Черным морем, судно «Шляховик», принадлежащее Госгидрографии, подорвалось на мине, сообщают СМИ.
Как пишет Ukrainian Shipping Magazine, «судно получило повреждения, степень которых предстоит выяснить спасателям». Сейчас судно находится «на волноломе на входе в Быстрое со стороны Черного моря, участники спасательной операции уже направляются на место происшествия». «Есть ли пострадавшие – пока неизвестно», – говорится в сообщении. Ukrainian Shipping Magazine указывает, что устье открыли для торгового флота лишь 10 июля после того, как Россия приняла решение отвести гарнизон с острова Змеиный.
Напомним, Россия неоднократно указывала, что для безопасного судоходства в Черном море Украина должна провести разминирование, так как не действия России, а именно украинские минные поля представляют угрозу для гражданских судов. В июле Украина заявила о прибытии в речные порты Дуная иностранных судов за зерном.
Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что объект имеет стратегическое значение, но исполнил свою роль по контролю воздушного пространства на данный момент. Поскольку атаки ВСУ на остров не прекращались, на его удержание тратились большие ресурсы, сообщило Минобороны. Кроме того, такой шаг был предпринят, чтобы исключить обвинения в адрес России в создании голода мирового масштаба из-за невозможности вывоза зерна с Украины.
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Зеленский прибыл в порт Одессы для встречи с послами G7 и Турции
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран G7 и Турции в Одессе, следует из фотографий, опубликованных его пресс-службой.
«Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Зеленского.
На фото запечатлен момент встречи послов стран G7 и Турции в порту Одессы, куда они прибыли, чтобы поддержать «продуктовую сделку» по вывозу продовольствия с Украины.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
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Аргентина, Бразилия, Мексика не присоединились к коллективному осуждению СВО
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Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к заявлению Конференции министров обороны Америки, в котором осуждается российская спецоперация на Украине.
Конференция проходит 25–29 июля в Бразилиа, передает ТАСС.
Большинство (13 из 21) участников конференции отказались от резкого осуждения действий России на Украине. В декларации сказано: «Конфликты по всему миру, такие как вторжение на Украину и акты насилия, осуществляемые вооруженными группами, терроризирующими население Гаити, не являются законными средствами разрешения споров, поэтому государства-члены Конференции министров обороны стран Америки надеются на скорейшее мирное решение», – передает РИА «Новости».
Однако восемь министров обороны, представляющих Канаду, Колумбию, Эквадор, Соединенные Штаты Америки, Гватемалу, Гаити, Парагвай и Доминиканскую Республику, настояли на включении сноски, в которой отдельно заявили «о своем резком неодобрении» событий на Украине.
Аргентина и Бразилия, руководствуясь «принципами, которыми регулируется их международная политика», заявили, что «признают роль ООН» в вопросах «достижения международного мира и безопасности». Аргентина и Бразилия считают ООН «площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине». Мексика считает, что ситуация на Украине не находится в компетенции конференции и присоединяется к мнению Аргентины и Бразилии в отношении роли ООН.
Напомним, замглавы МИД Парагвая Рауль Кано сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в выступлении на саммите Торговой организации Южной Америки МЕРКОСУР. Как отмечали СМИ, США вместе с союзниками пытаются создать иллюзию, что весь мир объединился вокруг Запада из-за кризиса на Украине, но большинство стран отказываются помогать Киеву. Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам присоединиться к антироссийским санкциям.
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ВС России нанесли ответный удар по обстрелявшим Брянскую область украинским военным
Российские военные нанесли ответный удар по украинским войскам, обстрелявшим Климовский район Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«После сегодняшнего обстрела Климовского района военные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие», – написал он в Telegram-канале.
Утром в пятницу Богомаз сообщил, что украинские войска обстреляли населенный пункт Сачковичи, повреждена линия электропередачи.
Украина регулярно наносит удары по сопредельным российским регионам. Так, 20 июля ВСУ обстреляли КПП Крупец на территории Курской области. 16 июля под минометным обстрелом оказался поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. 5 июля более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию того же Глушковского района, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.
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Обломки HIMARS найдены на месте удара в СИЗО в Еленовке
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На месте удара по колонии с украинскими пленными в Еленовке найдены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS.
Обломки ракет были найдены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, на некоторых из них сохранились части номеров. Здание СИЗО практически уничтожено.
Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53, передает РИА «Новости».
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов – до 80 километров. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил России.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
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В ДНР назвали возможную причину удара по СИЗО в Еленовке
Украинская сторона хорошо знала место содержания пленных в СИЗО в Еленовке, удар был нанесен после того, как азовцы* (возбуждено уголовное дело в России) начали рассказывать о военных преступлениях Киева, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Они знали точно, где они (военнопленные – прим. ВЗГЛЯД) содержатся и в каком месте. После того как украинские военнопленные начали рассказывать о тех преступлениях, которые они совершали, а эти приказы получали из Киева, было принято решение политическим руководством Украины <…> нанести сюда удар», – цитирует ТАСС Басурина.
Ранее сообщалось, что число жертв удара ВСУ по колонии в Еленовке выросло до 53 человек. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что пострадавших среди сотрудников следственного изолятора в районе Еленовки, по которому вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу нанесли удар, нет.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
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Курировавший подрывников экс-полковник СБУ сдался российским силовикам
Бывший полковник СБУ Владимир Дмитриев, который курировал подрывную деятельность украинских спецслужб в Донбассе и вербовку, сдался российским силовикам, сообщил представитель российских силовых структур.
«Основными задачами группы было проведение активных контрразведывательных мероприятий на территории республик Донбасса, а также разведывательно-подрывная деятельность в отношении гражданских и военных объектов», – сказал источник РИА «Новости».
Задержанный рассказал, что являлся кадровым сотрудником СБУ, службу начинал в УСБУ по Херсонской области, на пике карьеры работал в УСБУ по Киеву, увольнялся с должности заместителя начальника управления СБУ по Полтавской области, трижды выезжал в Донбасс, в том числе с 2015 по 2019 год был руководителем оперативной группы из примерно 35 человек в городе Красноармейске, работал под позывным «Стич».
В задачи группы входили, по его словам, фильтрация и вербовка граждан, имеющих возможность часто пересекать линию фронта и имеющих родственников на украинской стороне, также группа занималась снабжением диверсионных групп, действовавших в Донбассе, и вывозом отработавших задание агентов.
«По линии контрразведки уделялось внимание созданию оперативных позиций среди лиц, которые имеют возможность на выезд на неподконтрольную [Киеву] территорию и пребыванию там», – сказал он, утвердительно ответив на вопрос о том, шла ли речь о вербовке.
Вся деятельность группы осуществлялась под прикрытием программы «Тебя ждут дома», которая якобы содействовала возвращению «домой» военнослужащих ДНР и сотрудников правоохранительных органов на территории Донбасса и имеющих родственников на Украине.
Эта программа использовалась по ряду направлений для ее реализации, основное – это личные беседы вышеуказанных структур с родственниками лиц, кто проходил службу на территории ДНР, беседы с родственниками, объяснение им сути программы, нюансов. Обзванивали родственников, приезжали к ним на встречи домой и там уже беседовали. При этом успехи группы по официальной части программы невелики, как рассказал экс-полковник СБУ, за все время деятельности группы удалось вывезти из Донбасса всего трех человек – двух военнослужащих 1-го армейского корпуса ДНР и одну представительницу Донецкой народной милиции.
По его словам, деятельность группы курировало 5-е управление департамента контрразведки (ДКР) СБ Украины. Он также рассказал, что для организации взаимодействия и рабочих совещаний в Донбасс неоднократно приезжало руководство ДКР, в частности, он назвал фамилии руководителей – Червинский, Петров, Конашевский и Заяц.
При ударе ВСУ по колонии под Донецком погибли 40 пленных украинских военных
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Порядка 40 пленных украинских военнослужащих убиты, около 130 ранены в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Еленовской колонии под Донецком, сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Ночью укры ударили, предположительно, «Хаймарсом» (американской РСЗО HIMARS – прим. ВЗГЛЯД) по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», – написал Безсонов в своем Telegram-канале.
«Ситуация с целенаправленным обстрелом и уничтожением своих же, которые попали в плен, говорит о многом. С одной стороны, цирковое украинское руководство мстит своим воякам за сдачу в плен и откровенные рассказы на камеру, что расстраивает и портит репутацию Вовочки (президента Украины Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД), а с другой стороны – Зеленский и его боевые шестерки в генеральских погонах продемонстрировали свое реальное отношение к своим же солдатам и офицерам – они просто тупое мясо. Теперь у украинских вояк есть два варианта: согласиться с тем, что они тупое стадо, а Зеленский – их пастух и мясник, или сменить направление и пойти в Киев с этими неудобными вопросами. Но для этого им нужно знать правду. А кто же им ее расскажет, Арестович что ли?» – добавил Безсонов.
Ранее Безсонов сообщал, что в составе вооруженных сил Украины осталось примерно 10% кадровых военных после начала спецоперации, остальные ранены, убиты или в плену.
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ФСБ предотвратила теракт «Правого сектора» в Липецкой области
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ФСБ предотвратила теракт в Липецкой области, который готовили трое участников диверсионно-разведывательной группы, созданной запрещенным в России «Правым сектором*» под патронажем СБУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности на территории Липецкой области предотвращен террористический акт в местах массового пребывания людей. В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины: мужчина 1988 г. р. (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 г. р. и 1978 г. р.», – передает ТАСС сообщение ФСБ.
По информации спецслужбы, «они входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией «Правый сектор*» под патронажем Службы безопасности Украины».
В ФСБ сообщили, что участники группы проникли на территорию России с целью совершения теракта. Они должны были совершить подрыв самодельного взрывного устройства большой мощности в местах скопления людей на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка.
ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
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В ДНР рассказали о боях у Авдеевки
Союзные силы России и республик Донбасса продвинулись севернее Авдеевки на 1,5 км, сообщил первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов сообщил, что «отличились бойцы девятого полка армии ДНР, которые продвинулись на 1,5 км севернее Авдеевки», также «отметились пятая бригада и 11-й полк». По его словам, штурму подверглись украинские позиции в Марьинке, в результате «украинские вояки сбежали со своих позиций в районе вентиляционного ствола шахты» на северных окраинах населенного пункта, передает ТАСС.
Как указывал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, Авдеевка – серьезный укрепленный район, который создавался украинской армией с 2014 года. По его словам, любое продвижение в этом направлении является большим успехом.
Напомним, город, оккупированный украинскими войсками, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки украинские силовики ведут огонь по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и окрестностям, включая ключевые транспортные артерии. Как сообщал Басурин, закрепившаяся в Авдеевке группировка ВСУ взята в полукольцо («авдеевский галстук»).
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Число жертв удара ВСУ по колонии в Еленовке выросло до 53 человек
Число погибших в результате удара украинских военных по исправительной колонии в Еленовке, где содержались военнопленные, возросло до 53 человек, еще 75 получили ранения, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате ночного обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) по территории Волновахской исправительной колонии № 120 ГСИН МЮ ДНР в населенном пункте Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека и еще 75 получили ранения», – говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее сообщалось о 40 погибших. По данным властей ДНР, всего в колонии находились 193 человека.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что пострадавших среди сотрудников следственного изолятора в районе Еленовки, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу нанесли удар, нет.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию № 120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией в целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
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