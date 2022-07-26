|
|
В ДНР назвали сроки освобождения территории республики
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Первый замглавы мининформации ДНР Даниил Безсонов полагает, что территория республики будет освобождена от ВС Украины до конца августа.
«Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью», – передает ТАСС слова Безносова в эфире канала «Соловьев Live».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Зеленский снял с должности командующего силами спецопераций
|
|
Украинский президент Владимир Зеленский своим указом отправил в отставку командующего силами специальных операций ВС страны Григория Галагана.
«Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», – цитирует указ Зеленского ТАСС.
Другим указом Зеленский назначил на эту должность – Виктора Хоренко.
Галан был назначен командующим сил спецопераций ВСУ 25 августа 2020 года. До этого он был первым заместителем начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ.
Участвовал в силовой операции в Донбассе, создавал и руководил Центром специальных операций СБУ «А».
Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что могло стать причиной отстранения чиновников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный летчик высмеял попытку Украины угнать самолеты ВКС России
|
|
«Украинская разведка не учла обстановку в рядах российской армии, когда пыталась перекупить летчиков. Наши ребята не стали бы предавать страну. И эта операция – большой успех и ФСБ, и нашей военной контрразведки», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Ранее стало известно о срыве операции ГУР МО Украины по угону самолетов ВКС России.
«Похоже, в Минобороны Украины не знают об обстановке в нашей стране. На сегодняшний день уровень патриотизма среди граждан возрос во много раз по сравнению с девяностыми годами. Люди понимают, зачем и почему мы проводим спецоперацию. Да и в армии обстановка изменилась в лучшую сторону. Так что «с наскока» провести такую операцию – глупая затея», – сказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
Эксперт высмеял те условия, которые предлагали украинские спецслужбы российским летчикам. «Летчики, к которым пришли с такими каверзными вопросами, наверняка сразу доложили все своему руководству. Ведь что такое сегодня два миллиона долларов?» – сыронизировал Попов.
«Не стали бы наши летчики предавать страну. Им же потом еще каким-то образом надо поддерживать отношения со своими родными. А понимания они бы не встретили. Здравый смысл сработал тут быстрее, чем какие-то меркантильные намерения», – уверен эксперт.
При этом собеседник не исключил, что после того, как поступило предложение от ГУР Минобороны Украины, российские контрразведчики и военные вели двойную игру. «Наша контрразведка могла спланировать все так, чтобы при условном перегоне самолета знать расположение ПВО противника. В итоге нам удалось получить и подтвердить эту важную и очень ценную информацию. Так что украинские разведчики больше раскрыли себя, нежели получили какой-то результат. Это большой успех и ФСБ и военной контрразведки», – заключил Попов.
В понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что спецслужба сорвала операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России, которую курировали спецслужбы НАТО. Планировалось угнать Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.
Сообщается, что «сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков, склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы».
Из видеоматериалов, обнародованных ФСБ, также следует, что украинская разведка сама раскрыла перед Россией расположение средств ПВО и аэродромов Украины. В их числе – зоны действия ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов Озерное (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область), карта высот окрестностей Житомира, передает РИА «Новости».
Кроме того, украинские военные, готовясь принять российский боевой самолет, сами раскрыли, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).
Помимо этого, выяснилось, что главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать самолеты ВКС России России.
В сюжете «России 24», посвященном срыву операции ГУР МО Украины, показан фрагмент переписки Грозева с одним из участников операции. Через своего координатора Грозев нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тыс. долларов для якобы согласившегося на угон российского летчика.
«О причастности Грозева к (британской внешней разведке) MI6 нам известно не только из его заявлений», – сказал в эфире телеканала оперативный сотрудник ФСБ. «Вообще в последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО, стремится занять место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона», – добавил он.
В сюжете показаны кадры оперативной видеосъемки с рассказом координатора курьеров по имени Динар, которого оперативники ФСБ задержали в его квартире в Казани. «На самом деле у меня большая злость к Христо Грозеву. Могу пояснить, почему. Я ему все-таки доверял как человеку, что он никогда не подставит меня... Именно поэтому я с легкостью согласился на все это, потому что был полностью уверен в том, что никому ничего не угрожает. Я не думал, что там настолько черное дело», – сказал молодой человек.
Информацию об участии Грозева в операции украинской разведки прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев. «Участие в попытке угона российских боевых самолетов Христо Грозева вполне может указывать на то, что через него стали задействовать сетку навальнистов в качестве курьеров СБУ и западных спецслужб (передать денежный аванс, доставить клофелин и т. д.)», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Соловьева, эту же сетку могут использовать для поиска потенциальных целей вербовки. «Кто пошел служить, кто вышел замуж за военного, у кого члены семьи – военнослужащие. Давние закладки западных спецслужб начинают работать. Не зря ведь столько лет Запад спонсировал структуры Навального и вкачивал деньги в него лично. При этом вербовать могут как и идейных навальнистов, так и шантажировать тех наивных простаков, кто перечислял деньги и сливал информацию структурам гульфик-фюрера. А это уже не «критика власти», а измена Родине», – добавил телеведущий.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В офисе Зеленского заявили о прибытии на Украину польских танков
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что польские танки уже прибыли на Украину.
«PT-91 Twardy (польский боевой танк) от Польши уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», – передает РИА «Новости» сообщение Ермака.
Ранее польский генерал-лейтенант Богуслав Самол заявил, что устаревшие танки Т-72 и PT-91 Twardy, которые есть у Польши, значительно уступают современным российским танкам. Он отметил, что сейчас в польской армии значительное количество Т-72 и PT-91 Twardy, модернизированные российские танки превосходят их «в тактико-техническом плане».
ВС России и ЛНР отразили попытку прорыва нацбатальона «Кракен» под Харьковом
|
|
Российские военные и народная милиция ЛНР пресекли попытку прорыва обороны украинским нацбатальоном «Кракен» на Харьковском направлении, сообщил командир 206-го стрелкового полка народной милиции ЛНР с позывным «Апостол».
«Подразделение, всем нам известное, «Кракен» имело коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова, но был вскрыт его замысел. Соответственно, противник был остановлен на ближайших подступах к нашим опорным пунктам, к нашему рубежу обороны», – сказал собеседник РИА «Новости».
Союзная артиллерия нанесла прорывавшимся «максимальное огневое поражение», после чего «Кракен» вынужден был отступить и отказаться от планов по прорыву к российской границе.
Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров: В одесскому порту высокоточным оружием уничтожен склад с ракетами «Гарпун»
|
|
Зерновой терминал Одессы находится на значительном расстоянии от военных объектов, никаких препятствий для вывоза зерна не существует и Россия их не создавала, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части одесского порта, в так называемой военной части военного порта. Целями этими являлся боевой катер военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты «Гарпун» для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота, теперь эти «Гарпуны» нам угроз не представляют», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По словам министра, эксперты подтвердили, что зерновой терминал одесского порта находится на значительном удалении от военной части.
«Никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует, и мы их не создавали», – подчеркнул глава российского МИД.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в «продуктовой сделке» нет ничего, что запрещало бы продолжать спецоперацию.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила, что ракеты «Калибр» высокоточным ударом уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта. Американские СМИ отметили, что Россия своим ударом не нарушила договоренностей по экспорту украинского зерна.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
Стало известно о возвращении украинцев на освобожденные территории
|
|
Тысячи украинцев возвращаются в свои дома на территориях, освобожденных российскими войсками от украинских националистов. Через единственный пропускной пункт в Запорожье проходят 150-200 автомобилей в день, сообщают западные СМИ.
Украинская сторона не пропускает оружие и горючее. На пропускном пункте многим приходиться ждать разрешения по десять дней, сообщает Euronews (доступ к сайту заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры из-за фейков о специальной военной операции на Украине; на частотах Euronews начал вещание круглосуточный телеканал «Соловьев.Live»).
«Украинцы говорят, что возвращаются не только для того, чтобы воссоединиться с семьями, но и в поисках работы, которую не смогли найти на украинской территории», – пишет Euronews.
Газета ВЗГЛЯД писала, что на освобожденных территориях появляются преимущества для жизни по сравнению с пока еще украинскими регионами, ведь экономическая ситуация на Украине все более осложняется: девальвирована гривна, растут цены, уменьшаются зарплаты.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Днепровском лимане уничтожены два десантных катера ВМС Украины с диверсантами
|
|
В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наемников», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: шесть командно-наблюдательных пунктов, в том числе подразделений 60-й пехотной бригады в районе Орехова Запорожской области, 113-й бригады территориальной обороны в районах Клугино-Башкировки и Чугуева Харьковской области. Уничтожены: четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Любимовки Днепропетровской области, Степного Запорожской области и Артемовска ДНР, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Некременное ДНР.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Успеновка, Марково, Миньковка и Семеновка, два артиллерийских взвода гаубиц Д-20, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также восемь украинских взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Дзержинск, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Курахово, Камышевка ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка, Бражковка, Малая Камышеваха Харьковской области и Харцызск ДНР.
Кроме того, в районе Стаханова Луганской народной республики, а также Попасной ДНР перехвачено шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1611 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4161 танк и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3198 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4459 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
На прошлой неделе Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских установок РСЗО «Хаймарс» (HIMARS).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков: Зеленский убирает с ключевых должностей любую потенциальную оппозицию
|
|
Российский сенатор Алексей Пушков усомнился, что перестановки в украинском руководстве, которые предпринял президент страны Владимир Зеленский, помогут действовать Украине эффективней.
«В команде Зеленского – вереница отставок. Вряд ли вновь назначенные будут успешнее воевать или действовать сильно эффективнее предыдущих», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он предположил, что Зеленский снимает с должностей тех, кто может представлять «любую потенциальную оппозицию», которая может появиться в силовых структурах.
В понедельник украинский президент своим указом отправил в отставку командующего силами специальных операций ВС страны Григория Галагана.
Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что могло стать причиной отстранения чиновников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине решили сажать на 15 лет за получение паспорта России
Украинцы, получившие российское гражданство, могут получить наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы, сообщил замминистра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах.
«Если рассматривать законопроект, который у нас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания... от штрафа до 15 лет лишения свободы», – передает РИА «Новости» слова Стельмаха в эфире всеукраинского телемарафона.
Ранее первые десять жителей Новой Каховки Херсонской области стали гражданами Российской Федерации.
Напомним, 11 июля был опубликован указ, согласно которому президент России распространил упрощенное получение российского гражданства на всех жителей Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сотрудника Bellingcat уличили в участии в операции украинской разведки по угону самолетов ВКС России
|
|
Главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать самолеты ВКС РФ, следует из материалов ФСБ.
В сюжете канала «Россия 24», посвященном срыву операции ГУР МО Украины, показан фрагмент переписки Грозева с одним из участников операции. Через своего координатора Грозев нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тыс. долларов для якобы согласившегося на угон российского летчика.
«О причастности Грозева к (британской внешней разведке) MI6 нам известно не только из его заявлений», – сказал в эфире телеканала оперативный сотрудник ФСБ. Его слова передает РИА «Новости» .
«Вообще в последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО, стремится занять место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона», – добавил он.
В сюжете показаны кадры оперативной видеосъемки с рассказом координатора курьеров по имени Динар, которого оперативники ФСБ задержали в его квартире в Казани.
«На самом деле у меня большая злость к Христо Грозеву. Могу пояснить, почему. Я ему все-таки доверял как человеку, что он никогда не подставит меня… Именно поэтому я с легкостью согласился на все это, потому что был полностью уверен в том, что никому ничего не угрожает. Я не думал, что там настолько черное дело», – сказал молодой человек.
Информацию об участии Грозева в операции украинской разведки прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев. «Участие в попытке угона российских боевых самолетов Христо Грозева вполне может указывать на то, что через него стали задействовать сетку навальнистов в качестве курьеров СБУ и западных спецслужб (передать денежный аванс, доставить клофелин и т. д.)», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Соловьева, эту же сетку могут использовать для поиска потенциальных целей вербовки. «Кто пошел служить, кто вышел замуж за военного, у кого члены семьи – военнослужащие. Давние закладки западных спецслужб начинают работать. Не зря ведь столько лет Запад спонсировал структуры Навального и вкачивал деньги в него лично. При этом вербовать могут как и идейных навальнистов, так и шантажировать тех наивных простаков, кто перечислял деньги и сливал информацию структурам гульфик-фюрера. А это уже не «критика власти», а измена Родине», – добавил телеведущий.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.
Напомним, ФСБ сообщила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы России уничтожили ряд украинских военных объектов.
Было опубликовано видео с попытками украинской разведки завербовать российских летчиков. Их уговаривали перейти на сторону ВСУ, а за самолет предлагали до 2 млн долларов. По данным ФСБ, украинская разведка рассматривала возможность угона российского Су-24, Су-34 или Ту-22М3. Планировалось, что они будут угнаны во время его боевого вылета.
Примечательно, что готовя угон российских военных самолетов, украинская военная разведка сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины.
Китай отреагировал на попытку США внести Россию в список спонсоров терроризма
Американские власти должны содействовать продвижению российско-украинского мирного диалога вместо того, чтобы пытаться внести Россию в список стран – спонсоров терроризма, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
«США должны создать благоприятные условия для продвижения российско-украинских мирных переговоров. Вашингтону следует предпринимать усилия, которые пойдут на пользу политическому урегулированию кризисной ситуации на Украине», – передает ТАСС ответ дипломата на вопрос о том, как китайские власти расценивают намерения американского правительства причислить Россию к пособникам терроризма.
Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.
Власти ДНР: Контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску
|
|
«Со стороны ВСУ было немало тех, кто предпочел сдаться в плен. Некоторые еще прячутся, ряд убиты, а некоторым удалось бежать на подконтрольные ВСУ территории», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель НМ ДНР Эдуард Басурин. Ранее силы республик Донбасса при поддержке ВС России начали зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций.
«Союзные войска уже контролируют Углегорскую ТЭС. Сейчас мы зашли на ее территорию, начался процесс зачистки. Боевики ВСУ, которые там находились, частично смогли уйти, некоторые пока еще прячутся на территории объекта, ряд убиты», – рассказал официальный представитель народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.
Собеседник также отметил, что говорить о численности потерь с украинской стороны пока рано. «Немало было и тех, кто предпочел сдаться в плен союзным войскам. Но дело в том, что противник не был взят в окружение. Соответственно некоторым удалось бежать на подконтрольные ВСУ территории», – отметил он.
«Наш ближайший план – Артемовск. Необходимо дойти до этого города и взять его в окружение, а затем и под контроль, поскольку там находится крупная группировка ВСУ», – рассказал полковник.
«При этом сложно говорить о значимости конкретного населенного пункта, поскольку именно на востоке Украины наблюдается самая высокая концентрация сил противника. Это большие территории, начиная от Запорожья и заканчивая Славянском. Так что нам еще придется серьезно побороться», – заключил Басурин.
Ранее стало известно, что силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Сообщается также, что Вооруженные силы Украины обстреляли 14 населенных пунктов на территории ДНР. При обстрелах применялись РСЗО «Град», артиллерийские орудия калибром 122, 152, 155 и 203 миллиметра, а также 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты.
Ранее в понедельник стало известно, что Углегорская ТЭС находится под контролем союзных сил России и республик Донбасса. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что станция «блокирована», но «не зачищена».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев потребовал от ЕС выдавать визы только не поддерживающим спецоперацию россиянам
Власти Украины считают, что Евросоюз не должен впускать на свою территорию россиян, поддерживающих проведение специальной военной операции. Необходимо включить соответствующий вопрос в анкету, заполняемую при оформлении визы, заявил постпред Украины при ЕС Алексей Макеев.
«Мы настаиваем, чтобы те россияне, которые поддерживают эту направленную на геноцид войну – и различные опросы свидетельствуют, что 80% россиян поддерживают войну, – они не должны иметь доступа к свободному миру», – отметил Макеев в опубликованном интервью европейскому изданию газеты Politico, передает ТАСС.
Как сообщило издание, эта инициатива предполагает обязательный опросник для российских граждан, подающих заявление на визу. Анкета, как считают в Киеве, должна включать вопросы об отношении соискателя визы к спецоперации и о том, есть ли у него «родственники, совершившие военные преступления».
Таким образом, полагает Макеев, удастся «заставить российское население критически относиться» к спецоперации и «оказывать давление на российское правительство».
Во вторник глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.
Напомним, 5 мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России. Кроме того, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», который, в частности, приостанавливает норму о безвизовом въезде на территорию России дипломатов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский переложил ответственность за безопасность поставок зерна на Турцию и ООН
ООН и Турция ответственны за безопасность поставок зерна по подписанному в Стамбуле соглашению, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«С нашей стороны действует коридор, в наших водах он контролируется Украиной, и проверки [судов] в них будут производиться только украинцами. Мы обязательно начнем экспорт», – сказал Зеленский, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Он добавил, что обеспечение безопасности украинского экспортного зерна лежит на Турции и ООН.
«Мы доверяем Турции и ООН, с которыми подписали соответствующие документы об экспорте зерна, а они должны заботиться о безопасности кораблей других государств, согласившихся перевозить зерно, кукурузу, ячмень в другие страны», – заключил политик.
Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
МИД предостерег Украину от продолжения провокаций в отношении Запорожской АЭС
|
|
Россия предостерегает режим президента Украины Владимира Зеленского от продолжения провокаций в отношении Запорожской АЭС, чреватых аварией, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Предостерегаем режим Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины. Призываем международное сообщество к бдительности в данном вопросе и осуждению действий киевских властей», – приводятся ее слова на сайте МИД.
Напомним, что в Энергодаре сообщали, что украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию.
Власти Запорожской области уточнили, что атака была произведена тремя дронами-камикадзе, мощность боезарядов, по предварительной информации, достигала нескольких килограммов тротила.
Позже в Минобороны заявили, что атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе, один из них был сбит на подлете к станции.
В четверг глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская сторона, по предварительным данным, планировала нанести удар беспилотниками по системе охлаждения реакторов на Запорожской АЭС в Энергодаре.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД