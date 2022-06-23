Чехия не исключила прекращения поставок газа из России «в ближайшие недели»

Россия «в ближайшие недели или месяцы» может прекратить поставки газа и нефти в Чехию, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он считает, что государство должно получить контроль над ключевыми электростанциями в стране.

Фиала заявил, что власти Чехии с 24 февраля работают над возможностями отказаться от российских энергоносителей. Он похвастался тем, что в июне ПХГ заполнены уже на две трети – такого в истории страны никогда не было. Фиала заверил, что жителей Чехии смогут обеспечить газом в быту в течение длительного времени, даже если поставки прекратятся немедленно, передает ТАСС.

Премьер подчеркнул, что государство стремится к приемлемым ценам на энергию, а частников интересует прибыль, сейчас «эти два подхода входят в противоречие», поэтому власти стремятся к «получению государством контроля в ближайшем будущем над всей сетью ключевых чешских электростанций». Однако Фиала признал, что «это не удастся сделать предстоящей зимой». Кабмин хочет добиться «энергетически суверенной Чехии», ее основой станут АЭС.

При этом Фиала возложил ответственность за рост цен на энергию в республике на действия России и безответственность предыдущего чешского правительства во главе с премьером Андреем Бабишем, которое сосредоточилось на покупке для страны исключительно российского энергосырья.

По словам премьера, стабильности на чешском рынке энергии удастся добиться не ранее чем через «два года – пять лет». До этого власти страны намерены «противостоять высоким ценам», которые якобы стали «результатом высокой зависимости от России».

Правительство Чехии приняло решение понизить тарифы для бытовых потребителей и фирм. «Рост цен на энергию, который нас ожидает в ближайшие месяцы, будет для многих из вас шоком. У государства нет средств, чтобы полностью компенсировать этот рост. Это и не делает ни одно европейского государство», – признал Фиала.

Напомним, власти Чехии заявили о готовности буквально «сжечь все», лишь бы обеспечить жителей страны теплом, если поставки газа в страну прекратятся. Следует отметить, что Европа всю прошлую осень обвиняла Газпром, который якобы стал причиной роста стоимости кубометров газа. По версии Европы, Россия стала меньше поставлять газа европейцам. Однако статистика поставок это опровергала.

В действительности же ЕС начал в 2021 году расплачиваться за те правила игры, которые сама Еврокомиссия установила на газовом рынке. Раньше европейский рынок газа был чисто европейским, и ситуация на других рынках на него никак не влияла. Но благодаря ЕК рынок изменился так, что теперь идет жесткая ценовая конкуренция с премиальным азиатским рынком, и дальше она будет только усиливаться. А отказ ряда европейских стран от покупки российского газа по новой схеме за рубли (а это вынужденная мера из-за финансовых санкций Запада) лишь усугубляет борьбу Европы и Азии за сжиженный природный газ.