Минобороны показало работу российских военных медиков в Донбассе

Минобороны России опубликовало видео оказания квалифицированной медпомощи медиками ВС России мирному населению ЛНР.

«Так как мы военные врачи, разумеется, это в первую очередь военнослужащие, но так же мы оказываем помощь жителям Луганской, Донецкой народных республик. Возрастные категории – это от пожилых и соответственно дети, мы стараемся помочь, как дополнительные медицинские силы здесь всем, кто нуждается, не отказываем», – рассказал врач-стоматолог Виктор Таушан, передает РИА «Новости».

На кадрах – эвакуация раненых на вертолете в госпиталь, подготовка военврачей к работе с пациентами, оказание различной медицинской помощи, как военнослужащим, так и мирным жителям.

Российские военные медики оснащены всем необходимым оборудованием. Для эвакуации в профильные медицинские учреждения применяются бронеавтомобили «Линза» и вертолеты Ми-8. В штате – хирурги, травматологи, нейрохирурги, офтальмологи имеющие в наличии все оборудование для оказания специализированной и хирургической квалифицированной помощи есть в наличии.

По словам начальника отделения аэромобильного медицинского отряда ВДВ Юрия Бровко, в основе аэромобильного госпиталя – пневмокаркасный комплект усиленный кевларовой нитью.

«То есть это своего образа надувной бронежилет для врачей и пациентов которые проходят лечение на базе нашего учреждения. Данный комплект разворачивается и приступает к своей работе за 12 часов, также в связи с особенностями этот комплект вместе с личным составом десантируется в любую точку Земли», – уточнил Бровко.

Ранее замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев газете ВЗГЛЯД рассказал о поездке Донбасс и помощи местным жителям. «Очень много ранений... Коллеги сделали столько ампутаций и провели сложных хирургических операций, что превысили план на пять лет вперед», – сказал он.