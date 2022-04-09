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Депутат-хирург рассказал о поездке Донбасс и помощи местным жителям
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«Очень много ранений... Коллеги сделали столько ампутаций и провели сложных хирургических операций, что превысили план на пять лет вперед. Война сейчас – негуманная», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, который является практикующим хирургом. Депутат несколько недель провел в больницах Донецка, где оперировал раненых.
«Я и мой коллега Дмитрий Анатольевич Хубезов, глава думского комитета по охране здоровья, работали в Донбассе с командой врачей: я в Донецке, Дмитрий Анатольевич – в Луганске. На протяжении трех недель каждый день участвовал в операциях», – рассказал замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Бадма Башанкаев.
«Идея такой миссии возникла в первые же дни спецоперации наших войск. Команду специалистов-хирургов, с которой мы отправились в Донбасс, собирали из тех, кого хорошо знаем, с кем дружим. Когда я звонил с предложением поехать в Донецк, то единственным вопросом было: «Когда?». То есть не было никаких размышлений, сомнений, переговоры были очень короткими, – поделился собеседник. – Для поездки мы арендовали микроавтобус. Но поскольку каждый врач ехал с подарками для своих будущих друзей в Донецке, в машину загрузили столько оборудования, что людям не хватило места. Пришлось брать второй автомобиль».
«Когда мы прибыли на место, очень хорошо встретили – и сразу расселили по четырем больницам. Я жил в больничном отделении, которое временно приспособлено под общежитие», – рассказал Башанкаев. Рядом размещали тех, кто недавно прибыл из освобожденных районов – из Волновахи, из разрушенных кварталов Мариуполя. «Очень искренние и бескорыстные люди – это сразу поразило», – отметил собеседник.
«У всех все было общее, никаких привилегий гостям из России не оказывали. Общались на равных. Пациенты, которые недавно вывезли из того же Мариуполя, делились впечатлениями. Главные переживания – страх, ужас», – рассказал Башанкаев.
При этом дончане были удивлены, что «эти ребята из России» приехали просто так, не ради денег, и потратили свои отпуска на работу в госпиталях. «За неделю мы влились в коллективы и суммарно отработали почти три недели. Провели много разных операций», – рассказал собеседник.
Башанкаев пояснил, что работал по своим основным специальностям, полученным в московской академии имени Сеченова – общая хирургия, онкология, колопроктология (заболевания толстой кишки). «Я оперировал рак и ранения прямой кишки. Коллеги-травматологи работали по взрывной линии, тяжелой военно-полевой травме. Очень много ранений... Коллеги сделали столько ампутаций и провели сложных хирургических операций, что превысили план на пять лет вперед, – рассказал собеседник. – Война сейчас – негуманная. Люди получают в основном не огнестрельные, а осколочные ранения от мин или снарядов. И война не выбирает – ранения получают дети, взрослые, военные, мирные. Травмы страшные. После ампутации человек остается живым, но становится инвалидом».
Врачи, следуя клятве Гиппократа, не делали различия между мирными жителями и солдатами. «Могли привезти старушку с перитонитом, тут же – донецкого ополченца, подорвавшегося на мине, и раненого солдата ВСУ. Всех надо было оперировать, – отметил Башанкаев. – К слову, если бы рядом с этим военнопленным не было бы вооруженной охраны, я бы его не отличил его от других пациентов. Отношение к нему медперсонала было ровно таким же, как к мирным жителям, или ополченцам, защищающим свой родной Донбасс. Я бы сказал, не просто гуманное, а сверхгуманное отношение».
Отдельно надо отметить, что врачи Донбасса нуждаются в медикаментах, средствах по уходу за больными, физрастворах и других необходимых вещах, подчеркнул собеседник. Тот гуманитарный груз, которые Башанкаев, Хубезов и их коллеги привезли в Донецк и Луганск, удалось собрать благодаря друзьям из фармацевтических фирм, в том числе зарубежных. «Привезли много марли, перевязочного материала», – рассказал депутат-врач.
«В конце следующей недели я снова поеду в Донецк, – поделился Башанкаев. – На этот раз собираю помощь более детально – уже знаем, что именно требуется, так что везем целую операционную. Это операционный стол, наркозный аппарат, стойки и так далее. Мы собрали все это благодаря нескольким хирургам и неравнодушным людям. Оборудование обошлось в 50 млн рублей. Один из наших близких друзей подарил 200 тонн растворов для переливания, в том числе глюкозы. Все это очень нужно в операционной. Хорошо, что у нас много добрых людей». Помощь идет и по линии Российского общества хирургов, добавил депутат.
Башанкаев подчеркнул, что команда врачей, с которой он ездил в Донбасс – не единственная группа медиков, вызвавшаяся помочь коллегам. «Сейчас там работают бригады из Тувы, Башкирии, Костромы, – перечислил собеседник. – К нашей группе собирается присоединиться еще десять коллег – из Москвы, Калмыкии, Петербурга. Двое специально прилетят из Абхазии. Замечу, что никто не спрашивает об оплате, и особо не заботится об условиях проживания. Спрашивают – что нужно привести, чем помочь». Поддержка медикам Донбасса потребуется и тогда, когда в республиках установится мир, добавил Башанкаев. «Например, нужно будет обновлять устаревшее оборудование», – пояснил врач.
«В общем, можно сказать, что люди, которых мы встретили в Донбассе – удивительные, они настоящие, честные и добрые. Каждый врач, с которым я работал там – настоящий патриот. Нам их патриотизму здесь, в России – только учиться», – резюмировал собеседник.
Сам Хубезов, который сейчас находится в Мариуполе, посетил в субботу интернат для пожилых инвалидов. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале. «Руководство сбежало в самом начале боевых действий, но оставшиеся врачи-герои сохранили всех пациентов, несмотря на холод, голод и постоянный обстрел», – рассказал Хубезов.
По его словам, врачи в Мариуполе нужны как воздух. «Совместно с волонтерами из «Единой России» организовали пункт медицинской помощи, где со вчерашнего дня работают медики-добровольцы. Первый из прибывших – Валерий, только вчера принял более 100 человек! Сегодня в помощь привезли опытного врача-хирурга и лекарства: антибиотики, препараты, снижающие давление, сахар и т.д.», – добавил глава комитета.
По его словам, местные жители рассказывают о зверствах боевиков подразделения «Азов». Одна женщина потеряла 27 летнего сына «из-за попадания украинского снаряда в квартиру», а один из бойцов подразделения «Азов» «перерезал горло 18 летней девушке».
«Я никогда не смогу понять людей, которые находят слова для оправдания таким действиям – это даже не нацисты, это звери. Из окон домов в городе видны свежие могилы жителей. Они вынуждены хоронить своих близких во дворе! Как можно так ненавидеть свой народ, чтобы этими зверствами прикрывать свою слабость?!» – пишет Хубезов.
Ранее в Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах Мариуполя находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. То, что Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО, говорил глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Басурин заявил о почти полном освобождении Мариуполя
Освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, есть проблемы с зачисткой промзоны, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Басурин заявил в эфире Первого канала, что «подходит к завершению спецоперация по зачистке данного города (Мариуполя), есть проблемы, это связано с промзоной, но она будет в любом случае решена», передает ТАСС.
«Дальше идет продвижение на север (...), наши военнослужащие зачищают на данный момент Марьинку и продвигаются между Авдеевкой и Горловкой. Вот из-за этого, наверное, у нас Ясиноватая уже несколько дней подряд очень серьезно обстреливается, у нас там уже более 400 домов получили повреждения или полностью уничтожены. Стреляют «Градами», артиллерией», – добавил он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%».
Войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя
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Военные Донецкой народной республики взяли под контроль порт Мариуполя. Как сообщил офицер пятой бригады Народной милиции ДНР с позывным Борода, освобождено большое количество пленных и заложников.
«Боевики «Азова» держали в заложниках более 100 моряков в порту, среди которых был один украинский экипаж», – сообщил офицер, который сам участвовал в штурме.
Видео опубликовал проект WarGonzo в своем в Telegram-канале.
Видно, что в результате боевых действий серьезно пострадали портовые конструкции и административные здания.
На момент начала боевых действий в порту находились как минимум семь экипажей сухогрузов. Фактически неонацисты взяли их в заложники, и моряки просидели в плену больше месяца. Это граждане России и других стран.
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, однако есть проблемы с зачисткой промзоны.
Накануне сообщалось, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе по-прежнему находятся не менее 3 тыс. боевиков. Бои в центральной части города завершены. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
В Минобороны заявили о большом числе иностранных наемников в Мариуполе
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В результате радиоперехвата из Мариуполя удалось установить, что в оккупированных районах города находится много иностранных наемников.
«Результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках», – передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Он подчеркнул, что в городе сейчас «не защитники так называемых европейских ценностей, а иностранные наемники, прибывшие убивать славян за американские доллары».
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, есть проблемы с зачисткой промзоны.
Накануне автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов заявил, что высшие офицеры Североатлантического альянса запросили у российской стороны эвакуацию с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Всего на заводе присутствует несколько десятков западных кадровых военных. Они пытались покинуть территорию предприятия на украинских вертолетах, но вертолеты регулярно сбивались.
Словакия передала Украине ракетно-зенитный комплекс С-300
Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300, сообщили СМИ.
Как пишет издание TV Noviny.sk, комплекс ПВО уже находится на Украине. В течение двух дней, согласно информации издания, он был передислоцирован туда в строжайшей секретности, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что ведутся постоянные обсуждения не только с Германией и Словакией, но и со многими другими о том, как предоставить Украине оборонительные возможности, включая ЗРК дальнего действия, которыми им (украинским военным) будет удобно пользоваться.
Напомним, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Эксперты: Россия перешла в контратаку в информационной войне с Западом
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Против России ведется масштабная информационная война, уверено большинство россиян. При этом Москва практически лишена возможности донести свою позицию до европейской и американской аудитории – на крупнейших цифровых площадках, таких как YouTube, фактически введена цензура для российских СМИ. Однако даже в этих условиях России удается успешно противостоять западной пропаганде, считают эксперты.
«К вопросу об информационных войнах. У нас техническая накладка. Она связана с тем, что на сайт агентства «РИА Новости», где должна была идти наша трансляция, была проведена атака». С такого сообщения модератор круглого стола «Информационная война против России: технологии, реакция, результат» политолог Павел Данилин начал экспертную встречу, организованную Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Технические проблемы, вызванные нападением хакеров, удалось довольно быстро решить. Но, как отметили участники обсуждения, небольшой инцидент стал ярким примером атак, которые сейчас идут против России, в том числе и через Сеть.
Замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев напомнил о том, как международные цифровые площадки, в том числе видеохостинг YouTube, цензурируют аккаунты крупнейших российских СМИ и телеканалов. «Сейчас YouTube полностью демаскировался и разослал инструкцию о том, что любая поддержка российской спецоперации – это для них предмет для блокировки. Они банят за букву Z – символ спецоперации, за публикацию фактов о биолабораториях, действовавших на Украине, и так далее», – отметил российский парламентарий.
«Мы держим руку на пульсе, фиксируем все факты информационной войны», – сказал депутат Госдумы. Но, по его словам, недостаточно лишь реагировать на внешние медийные угрозы. «Надо действовать проактивно», – заметил Матвейчев и пояснил: речь идет об усилиях по формированию и продвижению собственной информационной повестки.
«У нашей армии должны быть информационные войска. За каждым отрядом у нас должны идти сотни фотографов, журналистов, телеоператоров, кинодокументалистов, СММ-щиков (специалистов по продвижению в соцсетях – прим. ВЗГЛЯД)», – считает Матвейчев.
«На информационной войне недостаточно только обороняться. Как только ты начинаешь обороняться – ты проигрываешь. Главная задача информационной войны – навязывать свои темы», – согласился Данилин. Он отметил, что
Россия уже перешла в контратаку. Опубликованы факты зверств неонацистов из полка «Азов», озвучена информация о работе биолабораторий на территории Украины, где «проводились опыты с коронавирусом летучих мышей, а также исследования переноса животными африканской чумы и сибирской язвы».
Причем сам факт существования центров биоразработок признали и в Вашингтоне, указал политолог. Кроме того, напомнил Данилин, Минобороны России располагает перепиской Хантера Байдена – сына нынешнего президента Джо Байдена – с сотрудниками Пентагона. Это также может стать одним из козырей Москвы в информационной игре против Запада, полагает эксперт.
«Надо также понимать, что нам предстоит длительная борьба. Эта война – надолго, это вопрос не года-двух и даже не пяти лет, – заметил журнаист Петр Акопов, говоря о развернутой информационной кампании против России. – Наше противодействие западным информационным атакам – это только часть этой войны. Нам нужно выстраивать стратегию наступления не просто по тематике, связанной со спецоперацией, конфликтом, с фейками. Нам нужно выстраивать стратегию наступления по переделу мирового порядка». Москва, по мнению журналиста, должна сконцентрировать свои информационные усилия на работе с государства Персидского залива, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. «Нам нужно говорить с основными центрами мировой силы на их языке, что должно стать одной из задач в информационной стратегии России», – подчеркнул Акопов.
Для информационных контратак во внешнем мире необходимо, чтобы у нас были крепкие «тылы» – сплоченное общество, которое сложно расколоть какими-либо медийными «вбросами», отметили участники круглого стола. Последние данные соцопросов показывают, что сегодня дело обстоит именно так, отметил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он представил данные исследования, которое было проведено 5 апреля. Подавляющее большинство – 90% россиян уверено: против нашей страны ведется информационная война Запада, которая стала ответом на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Замер общественного мнения показал – более 50% россиян видели материалы, демонстрирующие действия России на Украине в негативном ключе, при этом 41% опрошенных считают эти сообщения ложью. Лишь около 10% опрошенных склонны доверять подобной информации и считают ее правдивой, указал Мамонов. Развернутая Западом информационная кампания привела отнюдь не к тем последствиям, на которые рассчитывали ее организаторы. «На фоне информационной войны усиливается негативное отношение россиян к НАТО: 62% опрошенных согласились с тем, что альянс – военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников, – привел Мамонов данные исследования ВЦИОМ. – Усиливается и негативное отношение к США. Оно достигло пикового значения – 71%».
Одновременно исследователи зафиксировали очень высокий уровень одобрения работы Владимира Путина. «78% опрошенных одобряют деятельность главы государства и 74% опрошенных поддерживают решение провести специальную военную операцию на территории Украины», – констатировал Мамонов.
«Соцопросы подтверждают наши выводы, – резюмировал модератор круглого стола, политолог Данилин. – Украинская пропаганда в последнее время слишком навязчива, и у россиян выработался иммунитет к ее действиям. У большинства россиян украинская пропаганда автоматически маркируется как фейк. Антироссийские санкции тоже имеют обратный эффект. Они показывают, что информационная война направлена против всего российского народа, а не против представителей политической элиты».
Минобороны: Российские ПВО сбили украинский истребитель Су-27
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Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский самолет Су-27, также российскими Вооруженными силами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения возле поселка Немировское в Одесской области, сообщил официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новомихайловка сбит в воздухе украинский самолет Су-27», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области.
Конашенков добавил, что также уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области. Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины.
Ранее Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты «Оникс» расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» в ходе специальной военной операции.
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Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя
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Попытка эвакуации руководства украинского неонацистского полка «Азов» из Мариуполя провалилась из-за плохой организации, заявил бортовой техник сбитого вертолета Ми-8 украинской армии, который участвовал в тех событиях, капитан Дмитрий Бурлаков.
Бурлаков был офицером 16-й отдельной бригады армейской авиации 8-го армейского корпуса украинских сухопутных войск (войсковая часть А-2595), базирующейся в городе Броды Львовской области. Бурлаков входил в состав экипажа вертолета, который летел на помощь «азовцам», чей Ми-8 уже оказался сбит к тому моменту, передает РИА «Новости».
«Пятого числа, апреля, в четыре с чем-то, в начале пятого утра, нам поступила команда вылететь из города Днепропетровск в зону ожидания. Это между Днепропетровском и Мариуполем, в 20 минутах лета от линии разграничения», – сказал Бурлаков. По словам борттехника, от экипажа вертолета требовалось «перелететь в эту точку, и там сидеть и ждать дальнейшей команды». «Мы – ПСС, поисково-спасательной службой должны были быть, дежурили. Потому что перед нами два вертолета Ми-8 улетели на задачу в Мариуполь. И мы под них должны были дежурить ПСС», – пояснил Бурлаков. «Командир экипажа – подполковник Вороной Вячеслав Алексеевич, штурман – лейтенант, фамилию не знаю, он только осенью пришел в часть, Богдан зовут», – добавил борттехник.
«Мы полетели на точку ожидания, там выключились и ждали дальнейшей команды. Около 5 утра командиру экипажа на телефон пришла команда: «Запускайтесь», – вспоминает борттехник. По его словам, уже в полете экипажу пришло сообщение, что сбит вертолет Ми-8, и что надо лететь на место падения с конкретными координатами. Место падения аппарата, к которому они летели на помощь, находилось в четырех километрах глубже за линию разграничения, добавил Бурлаков. «Мы туда подлетели, увидели горящий дым издалека. Подлетели ближе, и в нас попала ракета. Я очнулся на земле», – вспоминает борттехник, который находится в российском военном госпитале в Мелитополе.
По словам Бурлакова, их вертолет был еще советского производства, 1989 года выпуска. Из оборудования у экипажа были приборы GPS и очки ночного видения, добавил он.
«Организация задачи была выполнена не наилучшим образом», – признал Бурлаков.
По его словам, никаких дополнительных денег ему за участие в этой акции никто не обещал.
Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты, причем один вертолет народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
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Стали известны имена проваливших эвакуацию главарей «Азова» украинских силовиков
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Стрелок ВСУ Иван Гавриленко, входивший в число украинских силовиков, которым поручили вертолетом Ми-8 эвакуировать из Мариуполя главарей украинского неонацистского полка «Азов», назвал имена других участников группы.
Гавриленко входил в состав группы, вылетевшей 5 апреля из Днепропетровска в направлении Мариуполя для эвакуации главарей украинского неонацистского полка «Азов». Вертолет Ми-8, в котором находилась группа, был сбит. Гавриленко выжил и был доставлен в российский военный госпиталь в Мелитополе, передает РИА «Новости».
«Нас было четверо», – рассказал Гавриленко, уточнив, что командиром группы был офицер Назар Боровицкий. По словам Гавриленко, в состав группы также входили Александр Клепиков и Григорий Добровольский. «Ну, и плюс экипаж летчиков», – сказал он.
В составе экипажа были его командир подполковник Вячеслав Вороной, борттехник капитан Дмитрий Бурлаков и штурман по имени Богдан – об этом рассказал Бурлаков, тоже выживший в сбитом Ми-8 и лежащий в российском военном госпитале в Мелитополе.
Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку Киева эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя. Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей «Азова» плохой организацией.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты, причем один вертолет народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
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Песков объяснил слова о «значительных» потерях России на Украине
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что, говоря о потерях среди российских военных в ходе спецоперации на Украине в эфире канала Sky News, он опирался на данные Министерства обороны России.
«Конечно, на эту цифру и опирался. Мы с вами располагаем теми цифрами, которые публикует Министерство обороны. Это же значительная цифра», – приводит его слова ТАСС.
Накануне в эфире Sky News представитель Кремля отметил, что Россия понесла «значительные потери» в ходе спецоперации и назвал это огромной трагедией.
25 марта Минобороны России сообщало, что за месяц спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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На Западе попросили Зеленского доказать непричастность Киева к событиям в Буче
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из ведущих европейских политиков попросил его предоставить доказательства того, что события в Буче не были инсценировкой со стороны Киева.
«Покажите нам доказательства того, что это не постановка», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью газете Bild.
На уточняющий вопрос, не был ли собеседником глава правительства одной из европейских стран, Зеленский сказал, что конкретных имен он не назвал.
Накануне в Буче побывали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта.
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Американцы закрыли российским журналистам доступ к спутниковым снимкам Бучи
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Американская компания ESRI CIS, производящая геоинформационные системы, закрыла доступ для российских и белорусских СМИ к своим спутниковым снимкам. Западные СМИ указывали снимки в качестве доказательств причастности российских военных к смерти мирных жителей Бучи.
«Мы заблокировали возможность приобретать продукты и услуги пользователям из России и Белоруссии», – говорится в уведомлении на сайте компании.
«ООО «Эсри СНГ» продолжит поддерживать наших существующих клиентов. Вы можете связаться с нами по обычным каналам связи», – сообщается на русскоязычной версии сайта.
Напомним, New York Times ссылалась на снимки этой компании в качестве доказательства якобы причастности российских военных к смерти мирных жителей в украинском городе Буче.
Напомним, после появления сообщений украинской стороны об обнаружении тел убитых мирных жителей в Буче через несколько дней после отвода российских войск газета The New York Times заявила, что не менее 12 мертвых тел якобы лежали на улицах Бучи с 11 марта. Тем самым западные журналисты пытались возложить ответственность на российскую сторону.
В Минобороны России распространяемые украинскими властями кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ» и указали на нестыковки в украинской версии произошедшего.
Директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России Игорь Макаров указывал, что тела убитых в Буче мирных жителей не могли лежать на улице с 11 марта, на это указывает ряд признаков.
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В Раде призвали «уничтожать» российских солдат после завершения спецоперации
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Депутат Рады Валентин Наливайченко сообщил, что Киев планирует физически уничтожать участников российской спецоперации на Украине после завершения боевых действий.
По словам парламентария, Киев уже сейчас наладил работу со спецслужбами США и Великобритании, которые помогают Украине установить личности участвующих в спецоперации российских бойцов. При этом политик обвинил российских военных в якобы «совершении преступлений» на территории Украины, передает РИА «Новости».
«Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жестко карали. Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания – хорошо, если нет – то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились», – заявил Наливайченко в эфире телеканала «Апостроф».
Накануне в Минобороны РФ обвинили страны так называемого «цивилизованного запада», ООН, ОБСЕ, МККК в игнорировании пыток и расправ ВСУ над военнопленными россиянами.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Антонов заявил об угрозе прямого военного противостояния с США
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Действия западных стран во время спецоперации России на Украине являются опасными и провокационными, такие шаги могут привести к прямому военному противостоянию России и США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому изданию Newsweek.
«Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам российского посла, такие действия опасны и провокационны, «поскольку они направлены против нашего государства». «Они могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации. Любые поставки оружия и военной техники с Запада, осуществляемые транспортными конвоями через территорию Украины, являются законной военной целью для наших вооруженных сил», – заключил Антонов.
Ранее Антонов выразил мнение, что к специальной военной операции России на Украине привело нежелание киевского режима выполнить свои обязательства по международным договоренностям, прекратив геноцид русских.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Минобороны привело доказательства запуска «Точки-У» с территории ВСУ
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Запуск ракеты «Точка-У», ударившей по украинскому Краматорску, производился с подконтрольной ВСУ территории, на это указывает анализ радиуса поражения боевой части снаряда, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У» однозначно подтверждают, что ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска. По имеющимся данным разведки, один из дивизионов 19-й ракетной бригады, вооруженный ракетными комплексами «Точка-У», в момент удара по Краматорску находился в районе населенного пункта Доброполье Донецкой области, в 45 км юго-западнее Краматорска. Данный район пока находится под полным контролем украинской группировки войск в Донбассе», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Он добавил, что тактические ракеты «Точка-У» применяются только ВСУ. Максимальная дальность полета такой ракеты – 120 километров, масса боевой части – 482 кг, в ней содержится 20 осколочных боевых элементов, каждый по 7,5 кг. Они образуют порядка 16 тыс. осколков.
Конашенков отметил, что в ходе специальной военной операции уничтожено восемь украинских пусковых установок «Точки-У».
При этом в Минобороны полагают, что ВСУ все еще обладают значительным арсеналом таких снарядов.
Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что «Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация, аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.
Между тем на Украине заявили, что число жертв удара превысило 50 человек.
Напомним, глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по фейкам, в которых утверждается, что удар якобы нанесли ВС России. Также расследование ведется и по факту самого удара.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто стоит за убийством людей в Краматорске.
Захарова: НАТО фактически давно воюет против России украинскими руками
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НАТО, отрицая свое открытое вступление в конфликт на Украине, фактически давно воюет ее руками против России, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой по итогам заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел.
«Все очевиднее становится, что, отрицая свое открытое вступление в конфликт, североатлантический блок фактически давно воюет на стороне и руками Украины против России. Ради сдерживания России наращивает свои силы на восточном фланге, продолжает втягивать в свою сферу влияния Грузию, Финляндию и Швецию, страны Азиатско-Тихоокеанского региона», – приводит ее слова ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия Североатлантического альянса носят агрессивный, а не оборонительный характер.
Накануне в китайских СМИ писали о том, что после заявлений генсека НАТО о новой стратегической концепции, учитывающей кризис на Украине и влияние Китая, становится очевидным желание США использовать альянс в собственных целях. Утверждается, что Вашингтон пытается сделать любого своего соперника общим противником всего блока.
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