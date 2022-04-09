Депутат-хирург рассказал о поездке Донбасс и помощи местным жителям

«Очень много ранений... Коллеги сделали столько ампутаций и провели сложных хирургических операций, что превысили план на пять лет вперед. Война сейчас – негуманная», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, который является практикующим хирургом. Депутат несколько недель провел в больницах Донецка, где оперировал раненых.

«Я и мой коллега Дмитрий Анатольевич Хубезов, глава думского комитета по охране здоровья, работали в Донбассе с командой врачей: я в Донецке, Дмитрий Анатольевич – в Луганске. На протяжении трех недель каждый день участвовал в операциях», – рассказал замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Бадма Башанкаев.

«Идея такой миссии возникла в первые же дни спецоперации наших войск. Команду специалистов-хирургов, с которой мы отправились в Донбасс, собирали из тех, кого хорошо знаем, с кем дружим. Когда я звонил с предложением поехать в Донецк, то единственным вопросом было: «Когда?». То есть не было никаких размышлений, сомнений, переговоры были очень короткими, – поделился собеседник. – Для поездки мы арендовали микроавтобус. Но поскольку каждый врач ехал с подарками для своих будущих друзей в Донецке, в машину загрузили столько оборудования, что людям не хватило места. Пришлось брать второй автомобиль».

«Когда мы прибыли на место, очень хорошо встретили – и сразу расселили по четырем больницам. Я жил в больничном отделении, которое временно приспособлено под общежитие», – рассказал Башанкаев. Рядом размещали тех, кто недавно прибыл из освобожденных районов – из Волновахи, из разрушенных кварталов Мариуполя. «Очень искренние и бескорыстные люди – это сразу поразило», – отметил собеседник.

«У всех все было общее, никаких привилегий гостям из России не оказывали. Общались на равных. Пациенты, которые недавно вывезли из того же Мариуполя, делились впечатлениями. Главные переживания – страх, ужас», – рассказал Башанкаев.

При этом дончане были удивлены, что «эти ребята из России» приехали просто так, не ради денег, и потратили свои отпуска на работу в госпиталях. «За неделю мы влились в коллективы и суммарно отработали почти три недели. Провели много разных операций», – рассказал собеседник.

Башанкаев пояснил, что работал по своим основным специальностям, полученным в московской академии имени Сеченова – общая хирургия, онкология, колопроктология (заболевания толстой кишки). «Я оперировал рак и ранения прямой кишки. Коллеги-травматологи работали по взрывной линии, тяжелой военно-полевой травме. Очень много ранений... Коллеги сделали столько ампутаций и провели сложных хирургических операций, что превысили план на пять лет вперед, – рассказал собеседник. – Война сейчас – негуманная. Люди получают в основном не огнестрельные, а осколочные ранения от мин или снарядов. И война не выбирает – ранения получают дети, взрослые, военные, мирные. Травмы страшные. После ампутации человек остается живым, но становится инвалидом».

Врачи, следуя клятве Гиппократа, не делали различия между мирными жителями и солдатами. «Могли привезти старушку с перитонитом, тут же – донецкого ополченца, подорвавшегося на мине, и раненого солдата ВСУ. Всех надо было оперировать, – отметил Башанкаев. – К слову, если бы рядом с этим военнопленным не было бы вооруженной охраны, я бы его не отличил его от других пациентов. Отношение к нему медперсонала было ровно таким же, как к мирным жителям, или ополченцам, защищающим свой родной Донбасс. Я бы сказал, не просто гуманное, а сверхгуманное отношение».

Отдельно надо отметить, что врачи Донбасса нуждаются в медикаментах, средствах по уходу за больными, физрастворах и других необходимых вещах, подчеркнул собеседник. Тот гуманитарный груз, которые Башанкаев, Хубезов и их коллеги привезли в Донецк и Луганск, удалось собрать благодаря друзьям из фармацевтических фирм, в том числе зарубежных. «Привезли много марли, перевязочного материала», – рассказал депутат-врач.

«В конце следующей недели я снова поеду в Донецк, – поделился Башанкаев. – На этот раз собираю помощь более детально – уже знаем, что именно требуется, так что везем целую операционную. Это операционный стол, наркозный аппарат, стойки и так далее. Мы собрали все это благодаря нескольким хирургам и неравнодушным людям. Оборудование обошлось в 50 млн рублей. Один из наших близких друзей подарил 200 тонн растворов для переливания, в том числе глюкозы. Все это очень нужно в операционной. Хорошо, что у нас много добрых людей». Помощь идет и по линии Российского общества хирургов, добавил депутат.

Башанкаев подчеркнул, что команда врачей, с которой он ездил в Донбасс – не единственная группа медиков, вызвавшаяся помочь коллегам. «Сейчас там работают бригады из Тувы, Башкирии, Костромы, – перечислил собеседник. – К нашей группе собирается присоединиться еще десять коллег – из Москвы, Калмыкии, Петербурга. Двое специально прилетят из Абхазии. Замечу, что никто не спрашивает об оплате, и особо не заботится об условиях проживания. Спрашивают – что нужно привести, чем помочь». Поддержка медикам Донбасса потребуется и тогда, когда в республиках установится мир, добавил Башанкаев. «Например, нужно будет обновлять устаревшее оборудование», – пояснил врач.

«В общем, можно сказать, что люди, которых мы встретили в Донбассе – удивительные, они настоящие, честные и добрые. Каждый врач, с которым я работал там – настоящий патриот. Нам их патриотизму здесь, в России – только учиться», – резюмировал собеседник.

Сам Хубезов, который сейчас находится в Мариуполе, посетил в субботу интернат для пожилых инвалидов. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале. «Руководство сбежало в самом начале боевых действий, но оставшиеся врачи-герои сохранили всех пациентов, несмотря на холод, голод и постоянный обстрел», – рассказал Хубезов.

По его словам, врачи в Мариуполе нужны как воздух. «Совместно с волонтерами из «Единой России» организовали пункт медицинской помощи, где со вчерашнего дня работают медики-добровольцы. Первый из прибывших – Валерий, только вчера принял более 100 человек! Сегодня в помощь привезли опытного врача-хирурга и лекарства: антибиотики, препараты, снижающие давление, сахар и т.д.», – добавил глава комитета.

По его словам, местные жители рассказывают о зверствах боевиков подразделения «Азов». Одна женщина потеряла 27 летнего сына «из-за попадания украинского снаряда в квартиру», а один из бойцов подразделения «Азов» «перерезал горло 18 летней девушке».

«Я никогда не смогу понять людей, которые находят слова для оправдания таким действиям – это даже не нацисты, это звери. Из окон домов в городе видны свежие могилы жителей. Они вынуждены хоронить своих близких во дворе! Как можно так ненавидеть свой народ, чтобы этими зверствами прикрывать свою слабость?!» – пишет Хубезов.

Ранее в Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах Мариуполя находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. То, что Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО, говорил глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.