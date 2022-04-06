Клинцевич: На «Азовстали» могут находиться высокопоставленные военачальники НАТО

Кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находится высокопоставленные представители командования стран НАТО, рассказал газете ВЗГЛЯД глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

«Националисты – это сейчас основная контролирующая и запугивающая сила на подконтрольных Киеву территориях. К сожалению, с ней там все вынуждены считаться, – она держит в страхе в том числе командиров ВСУ. Заметная часть националистических формирований засела сегодня в подвалах на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Понятно, что падение Мариуполя в ближайшее время станет для ВСУ тяжелейшим психологическим ударом, после которого в Киеве сразу начнут иначе реагировать на мирные предложения Москвы», – полагает лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Кроме националистов внутри «Азовстали» находятся высокопоставленные представители командования стран НАТО и, по некоторым данным, ученые, связанные с американскими биолабораториями, работавшими на территории Украины, полагает собеседник. «В ближайшие сутки в ситуации вокруг «Азовстали» произойдет коренной перелом. И тогда мы получим серьезную информацию, в том числе и о том, что происходило в этих лабораториях последние восемь лет», – уверен собеседник.

Клинцевич особо подчеркнул успехи бойцов, прибывших в Мариуполь из Чечни. «Рамзану Кадырову, кроме представителей силового блока, удалось привлечь и большое количество чеченских добровольцев. Они проводят не только зачистки городских кварталов, но и оказывают жителям гуманитарную помощь, обеспечивают ее доставку», – добавил эксперт. Лидер воинов-афганцев напомнил, что Россия собрала у границ с Украиной большое количество гумпомощи, в том числе и в Ростовской области, недалеко от Мариуполя.

Директор «Национального благотворительного фонда», генерал-лейтенант Владимир Носов также считает, что внутри «Азовстали», кроме националистов, могут находиться иностранные наемники. «На заводской территории очень много подвальных помещений, там легко укрываться», – отметил собеседник. –

«Поэтому всю мощь оружия и российских войск, и народной милиции ДНР, нужно сосредоточить сегодня на уничтожении этого оплота националистических формирований».

Носов отмечает, что на протяжении всей спецоперации Россия параллельно проводит гуманитарную миссию: «Гумпомощь направляется из самых разных уголков России, я знаю, что даже с Камчатки. Поддержка идет беспрецедентная. Доставляется питание, медикаменты. В качестве добровольцев направляются специалисты-медики.

В подобных масштабах гуманитарных операций не предпринимали во время своих военных конфликтов ни американцы, ни англичане».

«В то же время беженцев с Украины принимают и в Ростовской области, и других регионах. Местные власти снабжают украинских граждан всем необходимым, начиная с размещения в достаточно комфортных условиях и заканчивая полным медицинским обеспечением», – рассказал генерал.

В среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил мэром Мариуполя Константина Иващенко, который ранее был депутатом местного горсовета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и гендиректором завода «Азовмаш».

Пушилин также поручил создать администрацию города для обеспечения в Мариуполе законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также для «функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины».

Ранее на этой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись одного из эпизодов штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, отметив, что так «выглядит боевое превосходство». О начале штурма «Азовстали» Кадыров сообщил 2 апреля. Глава Чечни также призвал поскорее создавать в освобожденных от ВСУ городах и селах органы власти, которые помогут мирным жителям в восстановлении нормальной жизни.

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