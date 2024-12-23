Группа бразильских наемников Expeditionaries присоединилась к украинским силам

Tекст: Денис Тельманов

Бразильские наемники, воюющие на стороне Киева, создали боевую группу под названием Expeditionaries, сообщает РИА «Новости». Среди участников группы есть бывшие военные и полицейские. Один из них поделился в соцсетях, что раньше использовал автомат Калашникова, а теперь предпочитает пулемет FN Minimi Mk2.



Другой член группы выразил сомнения в боеготовности армии Бразилии и рассказал о своем опыте службы во французском иностранном легионе. Он также опубликовал фотографии, сделанные во время подготовки во Франции, и отметил, что именно с этим подразделением отправился на Украину.

Группа Expeditionaries сотрудничает с 2-м отрядом спецподразделения «КОРД» ГУР Украины и публикует фотографии с символикой батальона «Омега». Наемники из разных стран, включая Италию, США и Британию, создали аккаунт в соцсетях для демонстрации своих тренировок в США.

Минобороны РФ неоднократно указывало на использование иностранных наемников киевским режимом, заявляя, что российские военные будут продолжать их уничтожать. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова и министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивали роль Запада в эскалации конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, которая проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.