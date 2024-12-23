Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.4 комментария
Бразильские наемники создали боевую группу на стороне Украины
Группа бразильских наемников Expeditionaries присоединилась к украинским силам
Наемники из Бразилии сформировали группу Expeditionaries для участия в боевых действиях на стороне Киева, среди них бывшие военные и полицейские. Стало известно, что они делятся подробностями своей подготовки через соцсети.
Бразильские наемники, воюющие на стороне Киева, создали боевую группу под названием Expeditionaries, сообщает РИА «Новости». Среди участников группы есть бывшие военные и полицейские. Один из них поделился в соцсетях, что раньше использовал автомат Калашникова, а теперь предпочитает пулемет FN Minimi Mk2.
Другой член группы выразил сомнения в боеготовности армии Бразилии и рассказал о своем опыте службы во французском иностранном легионе. Он также опубликовал фотографии, сделанные во время подготовки во Франции, и отметил, что именно с этим подразделением отправился на Украину.
Группа Expeditionaries сотрудничает с 2-м отрядом спецподразделения «КОРД» ГУР Украины и публикует фотографии с символикой батальона «Омега». Наемники из разных стран, включая Италию, США и Британию, создали аккаунт в соцсетях для демонстрации своих тренировок в США.
Минобороны РФ неоднократно указывало на использование иностранных наемников киевским режимом, заявляя, что российские военные будут продолжать их уничтожать. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова и министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивали роль Запада в эскалации конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, которая проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.