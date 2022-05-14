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Кадыров рассказал об отправке на Украину более 600 добровольцев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Украину отправились группы добровольцев из 600 человек для участия в спецоперации.
«Более 600 воинов в полной экипировке и огромным желанием очистить от бандитов земли ДНР и ЛНР, а также всей Украины собрались в международном аэропорту Грозный имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Среди них не только представители силовых структур Чеченской республики и ее жители, но также и добровольцы из других регионов России», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, главная цель – покончить с бандформированиями на Украине.
«Все больше желающих внести свой вклад в общее дело защиты интересов нашего Отечества и жителей ДНР и ЛНР от преступных посягательств украинских нацистов», – написал глава Чечни.
Ранее Кадыров сообщил о полном освобождении Попасной от украинских сил.
Шольц назвал единственный вариант снятия санкций с России
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что единственной возможностью снятия санкций с России является заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом.
«В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность того, что санкции в конечном итоге будут отменены, – это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», – сказал Шольц в интервью новостному порталу t-online, передает ТАСС.
Поэтому он снова призвал Россию вывести войска с Украины. Но отметил, что в остальном действует четкий принцип: Украины должна решать вопросы по мирному урегулированию, никто не может вести переговоры от их имени.
Также канцлер добавил, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не увидел стремления Москвы менять свою позицию по Украине.
По словам канцлера, Москва «не достигла ни одной из целей, упомянутых в начале» военной спецоперации. Кроме того, он добавил, что «НАТО не ушла, а даже увеличила свои силы на восточном фланге», имея в виду делание Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.
Ранее Шольц заявил, что Берлин не примет «никакого навязанного мира» Украине со стороны России.
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Обнаружен план выхода националистов «Азова» на границу с Россией
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На одной из баз украинского националистического полка «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Мариуполе обнаружен план окружения и захвата города Новоазовск в Донецкой народной республике, сообщил источник в одной из силовых структур ЛНР.
Судя по отметкам на карте, наступление должно было начаться 8 марта, сообщил источник РИА «Новости».
План проработанный: на нем обозначены и обведены расположения сил «Азова» в Мариуполе и окрестностях. Стрелочками обозначено выдвижение подразделений к Новоазовску, каждое по своему направлению, окружение города, выход «Азова» к границе с Россией. По пути азовцы должны были быстро занять все промежуточные населенные пункты.
Ранее сообщалось, что украинские ветераны так называемой АТО еще до начала российской спецоперации на Украине планировали расправу над пророссийски настроенными жителями Мелитополя.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. Начатая 24 февраля специальная военная операция России упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Украина захотела миллионную армию
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Киев стремится к тому, чтобы численность украинских военных, задействованных в боевых действиях, достигла 1 млн человек, сообщил министр обороны Украины Олег Резников.
Резников заявил, что действия украинских властей, которые «сохранили управляемость» Украиной, и «мобилизация украинского народа» позволили «организовать оборону». Отмечается, что на первых этапах «очень помогли волонтеры». По словам министра, «развертывание государственного механизма – это много формальностей даже в условиях войны», причем «не только в воюющей Украине».
«Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом», – заявил Резников. По его словам, сложившаяся ситуация «спровоцировала взрывной рост оборонных нужд». Министр признал, что «Украина не была готова к этому полностью», передает ТАСС.
Напомним, в Минобороны России сообщили о большом количестве дезертировавших военнослужащих Украины. Источник в российских силовых структурах со ссылкой на информатора в украинской армии рассказал, что большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, узнав о планах их отправки на фронт после двухнедельных учений.
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Сын Трампа изобразил Зеленского стриптизером
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Сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший опубликовал карикатуру на действующего американского лидера Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского, высмеяв помощь, которую оказывает Вашингтон Киеву.
«40 млрд долларов! Украина под денежным дождем… В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере, семь долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное – откат <...> коррумпированным политикам», – написал Трамп-младший в Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Сын экс-президента США сопроводил публикацию фотоколлажем, на котором Зеленский изображен танцующим в женском нижнем белье вокруг шеста на столе, а Байден стоит рядом и осыпает украинского лидера долларовыми купюрами.
Напомним, в конце апреля Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие этого пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране». По его словам, «спасая» Украину, США обрекают собственную экономику.
Трамп-младший также упомянул о нехватке детского питания. Речь идет о сообщении Белого дома, признавшего дефицит молочных смесей для новорожденных в стране. Сообщалось, что недостаток смесей оценивается в 40–50%, крупные торговые сети ввели ограничения на продажу этих товаров в одни руки.
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ВС России уничтожили три командных пункта ВСУ и пять артиллерийских подразделений
ВКС России поразили три командных пункта за день, ракетные войска и артиллерия – пять артиллерийских подразделений на огневых позициях ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники», – передает слова Конашенкова ТАСС.
По его словам, ракетными войсками и артиллерией поражены 17 пунктов управления, а также 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.
Ранее появилось видео, как вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты управления и технику ВСУ.
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Опубликовано видео из бомбоубежища «Азовстали»
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Российские СМИ опубликовали редкие кадры из бомбоубежища на территории «Азовстали». Съемка проводилась на территории, которую уже не контролируют украинские военные и националисты «Азова» (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела), засевшие на комбинате.
Заброшенное бомбоубежище приписано к кузнечно-прессовому цеху металлургического комбината, об этом говорит и табличка на входе в здание. Главный вход закрыт, но боковая металлическая дверь, с множеством пробоин от осколков, открыта. На спуске по лестнице вниз висит еще одна табличка: «Убежище №18183. Кузнечно-прессовый цех. Ключи находятся у командира Звонаревой Натальи Петровны». Все надписи – на русском языке, как и далее почти по всем другим помещениям, передает РИА «Новости».
Еще одним лестничным пролетом ниже, примерно на уровне четырех-пяти метров под землей – толстые бронированные двери с вентилями для герметичного закрывания. В первой комнате, как, впрочем, и дальше по остальным помещениям, краска и штукатурка ободраны.
Далее – еще одна бронированная дверь толщиной около 5 сантиметров. За ней – коридор, который выводит к помещению «Пост №2», рядом с этой табличкой на стене висит план приточно-вытяжной вентиляции. Тут же вход в вентиляционную комнату – в ней стоят цилиндры защитного цвета примерно полутора метров в высоту, очевидно, воздушные фильтры.
Следом – переход в электрощитовую. Ящики для щитков пусты, оборудование выдрано, на стене – схема электроснабжения. Тут же – мужской и женский туалеты. Дальше – комната для хранения средств индивидуальной защиты, на описи на стене указаны также домкраты и кувалды – очевидно, на случай вызволения людей из-под завалов. Никаких средств индивидуальной защиты, а также кувалд и домкратов на самом деле нет – на полке лежит только веник.
За этим помещение идет «Пост №3», здесь расположена система водоснабжения – четыре бака для воды на 800 литров каждый, сейчас они пустые. Рядом на стене – распечатанный фабричным способом плакат с текстом закона Украины «О гражданской обороне». Тут же и инструкция на русском, она гласит: «Убежище в мирное время должно использоваться для нужд народного хозяйства. При этом должна быть полностью сохранена работоспособность всего оборудования».
После воды – продукты питания: помещения для склада продуктов, на стене указаны нормы: «Норма закладки продуктов по убежищу кузнечно-прессового цеха «Азоствали». Сухари – 270 кг, консервы – 153 кг, сахар – 45 кг. Суточная норма продуктов на человека: сухари – 960 гр, консервы – 510 гр, сахар – 150 гр». На полках – пустые старые коробки с надписями «Сухари» и «Сахар».
Следующее помещение – Медицинский пост. Здесь расклеены плакаты с инструкциями по оказанию медпомощи, остановке кровотечения. В соседней комнате – иллюстрированные плакаты по гражданской обороне: как организовывать наблюдательный пост в случае ядерного взрыва, как проводить разведку наблюдением из убежища, как готовиться к эвакуации.
«Граждане при получении распоряжения на рассредоточение (эвакуацию) обязаны: собрать и взять с собой средства индивидуальной защиты, документы (на картинке изображен паспорт СССР), личные вещи, запас продуктов питания, воды и медикаментов», – гласит инструкция.
Соседний плакат – уже политического содержания, но тоже советский – с надписью «Во имя мира» и изображением авиабомб, растворяющихся в плавильном котле, возможно, самого завода «Азовсталь».
В Кремле ранее подчеркивали, что выход украинских боевиков с территории «Азовстали» возможен, если они сложат оружие, раненым окажут помощь.
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В Пентагоне заявили о возможном прекращении поставок вооружения Украине
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Поставки вооружения Украине из США могут приостановиться, если Сенат не поддержит проект о выделении новой помощи до 19 мая, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
«Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать», – цитирует РИА «Новости» Кирби.
Ранее сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие сорокамиллиардного пакета военной помощи для Киева.
До этого Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Напомним, Конгресс США одобрил закон о ленд-лизе для Киева. Следует отметить, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий указал, что «в США появилась мода использовать исторические названия документов в новых реалиях», но «ничего общего с исходными программами эти инициативы не имеют», в них «пиара в десять раз больше, чем чего-либо другого».
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Заговорившего об Украине немецкого министра освистали в Кельне
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Вице-канцлера Германии, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека освистали и назвали «поджигателем войны» на предвыборном митинге в Кельне, сообщают информационные агентства.
Хабек заявил, что у тех, кто выступает против военной поддержки Киева, искажено представление о происходящем. По его словам, те, кто не помогает Украине, «виновны не меньше, а, может быть, и больше». Присутствующие на митинге ответили на его слова свистом и выкриками «Поджигатель войны», передает ТАСС со ссылкой на dpa.
Министр счел их поведение аморальным, но добавил, что никто не выйдет из нынешней ситуации на Украине «морально чистым». Он признался, что «не гордится» поставками оружия на Украину или попыткой отказаться от российских энергоресурсов. «Но это необходимо, если мы не хотим продолжать финансировать войну Путина», – сказал он.
15 мая состоятся выборы в ландтаг (региональный парламент) в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, которая является самой густонаселенной в Германии.
В начле апреля собравшиеся в немецком Эссене встретили слова канцлера Германии Олафа Шольца об Украине и коронавирусе свистом и криками, а в мае жители Берлина освистали посла Украины Андрея Мельника.
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Германия потребовала от России не «навязывать» Украине условия мира
Берлин не примет «никакого навязанного мира» Украине со стороны России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Как заявил Шольц, Россия не понимает, что нельзя добиться мира, если от Украины силой отторгнут территорию. По словам канцлера, лишь переговоры, «договоренность» и «согласие» могут привести Москву и Киев к миру. Он заявил, что «мирное соглашение» не должно быть «принудительным миром». Кроме того, Шольц обещал продолжить поставки вооружений на Украину.
Шольц выступил на предвыборном митинге Социал-демократической партии Германии в Северном Рейне – Вестфалии, где в воскресенье пройдут региональные выборы, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре подробно изложил канцлеру Германии логику и основные задачи российской спецоперации на Украине, а также рассказал о мерах по обеспечению безопасности мирных жителей.
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В Крыму ответили поговоркой на отказ Зеленского признать полуостров
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крыму нужно признание его российского статуса со стороны Украины как зайцу стоп-сигнал.
«Нам признание Крыма Украиной – как зайцу стоп-сигнал. Пусть Зеленского больше заботит судьба Украины, которую он довел до ручки... А мы сами разберемся в своих делах», – передает РИА «Новости» слова Фикса.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не признает автономию ДНР и ЛНР.
Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
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ЛНР заявила о решении Киева «живым товаром» ответить на финансовую помощь США
США планируют выделить Украине 40 млрд долларов, страны G7 – 30 млрд евро, Киев в ответ также собирается крупно вложиться в «сделку» – мобилизовать 1 млн солдат, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник сказал, что США и их союзники «подняли ставки в сделке, Киеву нужно поднимать свою часть – 1 млн солдат». В эту «сделку» участники «вкладывались с нескольких сторон: США&UK и Ко дают вооружение, боекомплект и денег на выживание, а Украина вкладывается «живым товаром» – поставит пушечное мясо», передает РИА «Новости».
«Байден намерен дать 40 млрд долларов, страны G7 заявили о 30 млрд евро, вот и Украина выставляет один миллион человеческих жизней», – заявил Мирошник, добавив, что «убитая и разрушенная страна не в счет, никто из них там жить все равно не собирается».
Напомним, министр обороны Украины Олег Резников заявил, что Киев стремится к тому, чтобы численность украинских военных, задействованных в боевых действиях, достигла 1 млн человек. Источники сообщают, что страны «Большой семерки» собираются выделить Украине финансовую поддержку в размере около 30 млрд евро. США планируют выделить Украине 40 млрд долларов.
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У британцев из-за санкций против России возникли проблемы с любимой едой
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В Великобритании вынуждены начать сокращать порции рыбы и чипсов из-за роста цен и сокращения запасов продуктов, пишет британская газета Financial Times.
«Британские магазины рыбы и чипсов расширяются, предлагая менее известные виды, такие как хек или морская форель, и предлагают меньшие порции, поскольку рост цен на рыбу, часто выловленную в России, подталкивает производителей классической британской еды к закрытию. Ситуация на Украине привела к сокращению запасов жизненно важных ингредиентов, включая белую рыбу и растительное масло», – передает Ura.ru текст статьи FT.
Издание отмечает, что предприниматели повышают стоимость порций. Магазины рыбы и чипсов «процветали» в Британии во время пандемии коронавируса, потому что люди предпочитали еду на вынос. Но с апреля производители этих продуктов снова начали облагаться полным НДС, также они столкнулись с конкуренцией из-за расширения сетей быстрого питания, таких как McDonald’s и Wendy’s.
Большая часть трески и пикши вылавливается российскими судами, стоимость этой рыбы уже возросла из-за плохого улова и пошлин США на продукцию из России, отмечает издание. Сообщается, что от 35 до 45% белой рыбы, потребляемой в Великобритании, вылавливается русскими. Уловы начали снижаться в конце прошлого года, отчасти из-за сокращения квот на вылов рыбы властями России и Норвегии. Также увеличилась стоимость растительного масла, цена выросла более чем на 150% с начала 2020 года. Это ударило по производителям чипсов, также из-за этого начался рост цен на другие жиры.
В апреле сообщалось, что из-за ситуации на Украине супермаркеты по всей Великобритании ограничили продажу растительного масла.
Отметим, в Европе рост потребительских цен власти объясняют военной операцией России на Украине, хотя сами же европейские страны допустили ряд просчетов. В частности, они проигнорировали вероятные последствия проводимой в последние годы политики глобального сокращения посевных площадей ради следования «зеленому» курсу.
В США предрекли закат «американской империи» из-за Украины
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Ситуация вокруг Украины займет важное место в истории о закате «американской империи», считает обозреватель The American Conservative Род Дреер. По его словам, вмешательство США в украинский кризис приведет к упадку всех, кроме американского военно-промышленного комплекса.
Автор материала остро отреагировал на слова лидера большинства палаты представителей Стени Хойера, 82-летнего демократа из Мэриленда, который заявил, что Вашингтон находится «в состоянии войны» с Москвой.
«Это уже бесит. «Мы находимся в состоянии войны с Россией», да ладно! Вы хотите воевать с Россией, у которой есть ядерное оружие? Хотите вы рисковать ядерным уничтожением из-за Украины? Большинство демократов и республиканцев на Капитолийском холме, видимо, хотят. Да что с нами не так?! 40 млрд долларов наши избранные представители решили украинцам на этой неделе. Сорок. Миллиардов. Долларов. Это поддержали не только демократы, но и республиканцы. А люди испытывают трудности с покупкой продуктов у нас дома, спасибо инфляции», – передает РИА «Новости» текст публикации Дреера.
Обозреватель поддержал позицию сенатора Рэнда Пола, заблокировавшего перевод 40 млрд Киеву и призвавшего американских политиков обратить внимание на внутренние проблемы собственной страны. По мнению Дреера, поддержка киевского режима дорого обойдется США.
«Вот увидите: через десятилетия, когда историки будут писать о закате и падении американской империи, эта история будет занимать важное место», – резюмировал он.
Напомним, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране». По его словам, «спасая» Украину, США обрекают собственную экономику.
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В Китае сочли неуместным членство США в Совбезе ООН
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Сообщения о том, что Вашингтон передал разведданные Киеву, ставит вопрос о нахождении США в Совете безопасности ООН в статусе постоянного члена, пишет китайская газета «Жэньминь жибао».
По мнению автора статьи, американская разведка «подливает масло в огонь», что провоцирует ухудшение ситуации на Украине.
«Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Обозреватель «Жэньминь жибао» считает, что Соединенные Штаты отвечают за «создание хаоса» и стремятся к затягиванию спецоперации России.
«На самом деле это очень опасная мера, которая может привести к более жестоким маневрам с обеих сторон», – пришла к выводу китайская газета.
Напомним, в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели крейсера. Однако бывший командующий ЧФ ВМФ России адмирал Владимир Комоедов заявил, что Пентагон врет, ведь Украина технически не способна брать на прицел российские корабли.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы.
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G7 дала обещание о поставках оружия Украине
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Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7 – Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) приняли совместное заявление, в котором пообещали поставлять оружие Украине в случае необходимости на протяжении долгого времени.
«Мы будем продолжать оказывать нашу военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо», – передает ТАСС текст документа.
Трехдневная встреча глав МИДов G7 прошла в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ.
Главы МИД стран G7 заявили, что ситуация на Украине «ухудшила перспективы развития глобальной экономики, приведя к сильному росту цен на продовольствие, горючее и энергоносители». Министры призвали Россию прекратить «блокаду экспорта зерна» с Украины. «Это может быть только первым шагом», – говорится в заявлении. В документе отмечается, что около 43 млн человек находятся в шаге от голода.
Отметим, что, по словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. При этом все призывы российской стороны согласовать гуманитарные коридоры для этих поставок остаются без внимания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила по итогам саммита, что страны G7 не признают изменения границ на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как и в каких объемах западная летальная помощь попадает на черный рынок.
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