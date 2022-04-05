Украинским военным выдали гранатометы NLAW без инструктажа

Украинским военным раздали гранатометы NLAW, но не показали, как ими пользоваться, заявил пленный украинский военнослужащий Александр Борщ.

«NLAW раздавали, но как им пользоваться – не показывали. Потом его назад вернули, и все», – передает РИА «Новости» слова Борща.

Он отметил, что в его роте на вооружении были автоматы и пулеметы Калашникова, ручные противотанковые гранатометы.

Он рассказал, что родился в 1999 году, проходил службу в 95-й бригаде 12-го отдельного батальона. Стоял со своей ротой под Харьковом, где попал в бой с российскими войсками. Был ранен в спину и ногу, сутки пролежал в лесополосе. Был найден на следующий день военными РФ. После оказания первой помощи и перевозки был отправлен в Россию, где его прооперировали. Говорит, что ему уже намного лучше.

Ранее Великобритания передала Киеву свыше 6 тыс. ракет и 4 тыс. ПТРК, в том числе NLAW и Javelin, а также ПЗРК Starstreak. Сдавшийся боец ВСУ рассказывал, что украинским военнослужащим приходится изучать противотанковые комплексы NLAW с помощью видео из интернета, в результате чего эти комплексы зачастую оказываются бесполезными.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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