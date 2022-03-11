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Боец ВСУ рассказал, как учился пользоваться комплексами NLAW по видео из Сети
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Военнослужащим ВСУ приходится изучать противотанковые комплексы NLAW с помощью видео из интернета, в результате чего эти комплексы зачастую оказываются бесполезными, заявил помощник гранатометчика 92-й бригады украинских войск Дмитрий Общинников.
Общинников родился в 1999 году в Чите, в детстве семья перевезла его на Украину, он заявил, что сам не хотел идти служить, но ему пригрозили серьезным штрафом, и он отправился на службу, передает РИА «Новости».
По его словам, многие сослуживцы увлекались наркотиками – «солями», и идеями национализма. В его отделении было порядка 10-20 националистов.
«Были видны люди, которые употребляют наркотические вещества, они называют это «соль»... Были националисты, фанатики. В моей роте их было от 10 до 20 человек. Были те, кто как я, – побаивались. Были те, кто просто деньги хотел заработать на службе. И вообще не рассчитывали, что будет война», – сказал Общинников.
Он получил приказ по службе отправиться под Харьков, встречать российские колонны. «Дали команду каждый день менять позиции и по возможности устранять вражескую технику», – сказал боец ВСУ.
Они пользовались старыми советскими РПГ, но потом в отделение поступили два новых британских противотанковых комплекса NLAW, которыми никто не умел пользоваться. Обучение пришлось проходить с помощью видеороликов в Сети.
У комплекса Общинникова сел аккумулятор, и оружие оказалось бесполезным.
«Я им так и не выстрелил. У меня аккумулятор отошел, и я его выкинул в снег», – пояснил боец.
После этого в бою Общинников получил ранение и попал в плен, где ему оказали медицинскую помощь. «Нас пугали, что русские войска – это чуть ли не мясники. Я убедился, что нас обманывали... Нас использовали как пушечное мясо. Они (командиры) знали, чем это все закончится», – рассказал он.
Ранее украинский военнослужащий 81-й аэромобильной бригады Иван Чеховский рассказывал, как попал в плен к российским военным после того, как свои бросили его в ходе выполнения задачи в деревне в Харьковской области.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска ДНР освободили Волноваху.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Китай обозначил позицию по украинскому вопросу
Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не нанося ущерба какой-либо третьей стороне, заявил премьер госсовета КНР Ли Кэцян, комментируя позицию Пекина по украинскому кризису.
«Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не направленные против какой-либо третьей стороны», – передает РИА «Новости» ответ Ли Кэцяна на вопрос о позиции Китая в отношении действий России на Украине.
Он подчеркнул, что Китай будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов.
Ранее Китай раскритиковал санкции в отношении экспорта российских энергоресурсов. При этом в КНР отказались поставлять запчасти российским авиакомпаниям.
Украинская полиция застрелила экс-замначальника главка СБУ по Киеву
Бывший заместитель начальника главного управления СБУ по Киеву и Киевской области Дмитрий Демьяненко убит украинской полицией, сообщают в соцсетях.
Его машина была расстреляна сотрудниками полка полиции особого назначения «Миротворец» во время попытки задержания. В украинских Telegram-каналах сообщается, что автомобиль Toyota не остановился на блокпосту в Киеве.
Напомним, сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.
Россия решила остановить экспорт древесного сырья в ЕС
Вслед за запретом на экспорт березовой фанеры Россия остановила поставки в Европу востребованного лесопромышленного сырья. Особенно сильно новые меры почувствует на себе Финляндия, на рынке которой российские поставщики занимают до 15%. Крупные игроки рынка России почти не пострадают, так как основной удар придется на небольших экспортеров, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», правительство до конца года ограничило экспорт из России «в государства, совершившие недружественные действия», востребованного в Европе лесопромышленного сырья – березовой древесины, фанерного кряжа и топливной щепы. Как отметили в Минпромторге, березовые балансы как основное сырье для производства бумаги и топливная щепа критически важны для Евросоюза, в частности для Финляндии, 10–15% потребления которой обеспечивается российскими производителями. В министерстве уверены, что заместить такой объем единовременно будет невозможно. «В свою очередь, запрет экспорта фанерного кряжа (сырье для производства фанеры) на фоне антидемпинговых пошлин Евросоюза на готовую фанеру из России не позволит европейским производителям наращивать мощности собственных предприятий за счет российского сырья», – пояснили в Минпромторге. Там отмечают, что ограничение поставок за рубеж позволит обеспечить потребности внутреннего рынка в доступном сырье, а также стимулировать дальнейшее увеличение глубины переработки древесины.
По данным WhatWood, наиболее сильно Европа зависит от поставок российской березовой фанеры, которая занимает около половины рынка (в 2021 году поставки составили 1,4 млн кубометров на сумму 0,9 млрд долларов). И больше всего введенные правительством меры могут сказаться на сырьевой безопасности Финляндии. Доля остальных российских лесных продуктов не так существенна на европейском рынке – доля потребления российских пиломатериалов в Европе менее 7% (5,4 млн кубометров в год), отмечают в агентстве. Еще 8% европейского рынка занимают древесные пеллеты из России (2,2 млн тонн в 2021 году). В то же время в секторе лиственничных пиломатериалов Россия покрывает почти 100% потребностей европейских потребителей (400–500 тыс. кубометров в год).
В крупнейших российских лесопромышленных компаниях спокойно восприняли новость о введении запрета, отметив, что экспортируют в основном готовую продукцию, а попавшие под запрет потоки сырья смогут перенаправить на собственные нужды. В то же время там признают, что ограничение экспорта может создать определенные сложности в отрасли.
Отметим, что накануне был одобрен запрет на вывоз зерна из России в страны ЕАЭС.
Эксперт объяснил стратегическое значение освобождения Волновахи
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«Волноваха – один из важнейших городов ДНР, и нахождение там украинских силовиков значительно сковывало действия войск ДНР на южном направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска ДНР освободили город Волноваху.
«Теперь – после занятия Волновахи войсками Донецкой народной республики – мариупольской группировке ВСУ не приходится рассчитывать на какую-то помощь извне», – подчеркнул директор Центра евразийских исследований, донецкий политолог Владимир Корнилов.
Кроме того, высвобождение сил на этом направлении дает возможность военным ДНР повернуть на север. Теперь силы республики могут приступить к блокировке той группы украинских силовиков, которая до сих пор обстреливает Донецк и Горловку, отметил эксперт.
«Освобождение Волновахи – это своеобразный «экватор» для войск ДНР, дающий возможность развивать наступление на южном и северном направлениях», – резюмировал собеседник.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска ДНР освободили Волноваху.
Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой народной республики освободила город Волноваху, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров», передает ТАСС.
Также утром 11 марта «высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», в результате чего «выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Путин одобрил привлечение добровольцев с Ближнего Востока к спецоперации на Украине
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
Путин в начале совещания сказал, что хотел бы начать «с вопроса коллегам, собравшимся сегодня на совещание, есть ли необходимость обменяться какой-то информацией по текущим событиям». Он предоставил слово главе Минобороны России Сергею Шойгу, передает РИА «Новости».
Шойгу заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Путин согласился с идеей привлечения добровольцев к спецоперации на Украине и добавил, что им нужно помочь добраться в зону боевых действий.
Президент указал также, что сбор со всего мира наемников на Украину западные спонсоры не скрывают, пренебрегая нормами международного права.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Одобрен запрет на вывоз зерна из России в страны ЕАЭС
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Таможенная подкомиссия одобрила решение о введении временного запрета на вывоз зерновых культур из России в страны ЕАЭС, мера будет действовать до 31 августа 2022 года в отношении пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
«В четверг, 10 марта, Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о введении временного запрета на вывоз зерновых культур из Российской Федерации в страны ЕАЭС», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В пресс-службе ведомства уточнили, что соответствующее предложение поступило от Минсельхоза России, а решение согласовано первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
Мера временная, продлится она до 31 августа 2022 года в отношении ряда товаров. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом России.
Вывоз зерна за пределы ЕАЭС уже был ограничен тарифными квотами и экспортными пошлинами.
Сейчас обеспеченность зерном в России превышает 150%, добавили в ведомстве.
На Невзорова предложили завести уголовное дело за пост о канадском снайпере
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«На Невзорова нужно заводить уголовное дело об экстремизме за то, что он рекламирует убийцу», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Так парламентарий прокомментировал запись журналиста Александра Невзорова в соцсетях, где он в восторженных тонах рассказал о прибытии на Украину канадского снайпера «Вали», считающегося одним из лучших в мире.
Еще до «Вали» многие иностранные наемники, прошедшие многие горячие точки, бежали с Украины до начала российской спецоперации, говорит политолог, замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Нужно понимать, что любой наемник едет не умирать, а убивать. Он привык работать в комфортных условиях. В особенности это касается снайперов – сидеть, прятаться, стрелять», – пояснил собеседник.
«Думаю, в текущей ситуации снайперское искусство «Вали» не пригодится. Может, он где-то успеет разок выстрелить, но, скорее всего, когда будет настоящий бой и настоящее огневое подавление, от него останутся одни ошметки, – полагает парламентарий. – Поэтому пускай приезжает – мы его с удовольствием упакуем».
Ранее журналист Александр Невзоров выложил в Instagram пост, в котором прокомментировал прибытие на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом «Вали». Его считают одним из лучших в мире в своем деле: он способен поражать цель на расстоянии 3,5 километров. Является ветераном войн в Афганистане и Ираке. «Вали» уже вступил в Интернациональный легион Украины, сообщает канадская телекомпания CBC.
«На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира», – написал в своем блоге журналист. – «Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82 может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».
«Никогда не питал иллюзий по поводу человеческих качеств Александра Невзорова», – написал на своей странице в Instagram заслуженный артист России Вячеслав Манучаров. – «Но его последние экзерсисы по поводу операции наших вооруженных сил в Украине, на мой взгляд, переходят всякие границы и тянут, как минимум, на административку».
«Господин Невзоров неистово радуется новости о том, что на Украину едет биться с нашими солдатами один из лучших снайперов мира. И Невзоров уже упивается размышлениями о том, сколько «смертей в сутки» наемник сможет обеспечить. Вот и получается, что статью «враг народа» упразднили, а враги остались», – считает Манучаров.
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Глава разведки США раскрыла назначение биолабораторий на Украине
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что на Украине 12 биолабораторий, которые обеспечивают «биологическую безопасность».
«В рамках биологической безопасности вы думаете о таких вопросах, как средства профилактики здравоохранения, которые помогут вам справиться с пандемией, вспышкой [заболевания] в вашей стране и тому подобное, <...> что предотвращает распространение пандемий и других связанных со здравоохранением проблем, <...>», – заявила Хейнс в четверг на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, отвечая на вопрос о том, имеются ли на Украине какие-либо исследовательские центры, занимающиеся созданием биологического оружия, передает ТАСС.
По е словам, Украина не стремится к разработке ни биологического оружия, ни ядерного оружия.
Ранее Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что ВС России в ходе спецоперации на Украине обнаружили биолабораторию. Стало известно, что там реализуется военно-биологическая программа, которая финансируется США.
Также Минобороны распространило документ о том, что США на территории Украины изучали возможности переноса опасных инфекций мигрирующими птицами.
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
Путин рассказал о решении возникших из-за санкций Запада трудностей
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Россия решит все возникшие из-за введенных Западом санкций проблемы, заявил на совещании с членами правительства Владимир Путин. По его словам, экономика России адаптируется к новой ситуации, а это приведет к повышению независимости и суверенитета страны. На совещании обсуждалось, как не допустить повышения цен на продукты, закрытия производств и какие меры необходимы для поддержки российского бизнеса.
В начале совещания глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что Кабинет министров по поручению главы государства ведет работу по повышению устойчивости экономики в условиях беспрецедентного усиления внешнего давления. Для этого сформирован специальный штаб, который координирует деятельность всех ведомств, в том числе на региональном уровне.
В качестве главных задач: защита внутреннего рынка, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий через ликвидацию нарушений логистических и производственных цепочек и сохранение занятости. Мишустин отметил, что оперативно подготовлено уже два законодательных проекта с первоочередными антисанкционными мерами. В них вошли конкретные предложения по стабилизации финансовых рынков, поддержке ряда отраслей, повышения устойчивости отечественного бизнеса и по возвращению капиталов в российскую юрисдикцию.
Уже подготовлен законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств: если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях предлагается вводить внешнюю администрацию. Разработан и комплекс мер для помощи IT-индустрии. В него, в частности, входит освобождение всех профильных компаний от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Для поддержки строительной сферы упрощается разработка градостроительной документации, регистрация прав на построенные объекты, будет ускорено предоставление земельных участков.
Авиаперевозчикам правительство поможет сохранить парк иностранных самолетов. Для стран, которые запрещают нашим морским судам входить в их порты, будут введены аналогичные запреты в российских портах. Преференции получит и туристическая индустрия.
Отдельное внимание Мишустин уделил обеспечению продовольственной безопасности страны. По его мнению, сейчас крайне важно не допустить срыва посевной, которая уже идет в некоторых регионах. Поэтому сельхозпроизводители смогут на полгода перенести свои платежи по инвестиционным кредитам.
Цены на продукты
Владимир Путин в свою очередь заявил, что санкции в отношении России были бы введены Западом в любом случае: «Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вводились так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет». Он отметил, что после развала Советского Союза многие ограничения и так называемые кокомовские списки (КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие соцстраны) не прекратили свое действие и были «унаследованы» Россией.
«Только с удовольствием все брали деньги в оплату прежних кредитов, которые брали все республики Советского Союза в советский период», –заметил президент.
Он считает, что сейчас санкционное давление носит комплексный характер и создает для России определенные проблемы и трудности. Президент отметил, что в такие моменты всегда повышается спрос у людей на отдельные группы товаров. «Но у нас нет сомнений, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы.
Постепенно и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы решить, их просто нет»,
– подчеркнул президент.
Выступивший на совещании глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заверил, что власти РФ введут госрегулирование цен социально значимых товаров только в самом крайнем случае – при необоснованном росте цен. По словам министра, Минпромторг рассчитывает, что торгсети будут сдерживать цены на товары массового спроса.
«Что касается цен. Безответственная позиция наших бывших партнеров из-за рубежа привела к существенному подорожанию импортных продуктов. Правительство приняло решение поддержать и аграриев, и торговлю. В ответ мы рассчитываем, что все участники рынка будут сдерживать цены на продукты массового спроса», – сказал Мантуров. Он отметил, что зачастую крупные сети добровольно минимизируют товарную наценку, а издержки перекладывают на товары средней и премиальной категории.
«По социально значимым товарам низкого ценового сегмента у правительства есть механизм государственного регулирования, к которому мы пока ни разу не прибегали. В текущих условиях эта мера будет задействована в самом крайнем случае, при необоснованном росте цен», – подчеркнул Мантуров.
Последствия санкций для Запада
При этом антироссийские и антибелорусские санкции могут привести к подорожанию продовольствия в мире, считает глава государства. И пострадают от этого именно те страны, которые откажутся от закупки удобрений у Москвы и Минска. Президент пояснил, что Россия и Белоруссия являются одними из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки. «Если нам и дальше будут создавать какие-то проблемы в финансировании этой работы, в страховании, в логистике, в доставке наших грузов, то цены, и так запредельные уже, они еще больше вырастут», – прогнозирует Путин.
По его словам, такое развитие событий «в свою очередь будет влиять на конечные продукты – на продукты питания». «Если будут создавать какие-то проблемы в этом смысле для нас, то негативные последствия для этого сектора мировой экономики неизбежны. Они просто неизбежны. Цены еще больше подрастут, и это скажется на решении ряда гуманитарных проблем, в том числе в отношении тех стран, у которых и так есть проблемы, и без того есть, о чем думать с точки зрения снабжения своих граждан продуктами питания», – указал российский лидер.
При этом президент отметил, что Россия ни в коем случае не должна допустить ничего подобного на отечественном продовольственном рынке: «Нам прежде всего нужно обеспечить необходимый объем удобрений на нашем рынке, нашим сельхозпроизводителям, но у нас есть ресурсы, мы можем, готовы поставлять нашим иностранным партнерам». «С теми странами, которые ведут себя дружественно по отношению к нашей стране, к России, у нас есть определенные договоренности о безусловном обеспечении их потребности в минеральных удобрениях, в этом заинтересованы и наши поставщики, и эти страны», – отметил Путин.
Президент рассказал и о последствиях запрета на поставки российской нефти. По его словам, США сейчас стараются предотвратить грядущий дефицит нефти, что уже привело к резкому росту цен на топливо в Америке: «Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили нелегитимные ограничения.
И с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы. И в Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. Но не надо было вводить против них эти нелегитимные санкции».
По словам Путина, «то же самое будет и в отношениях с нашей страной, в этом я нисколько не сомневаюсь. Мы вместе с нашими партнерами, которые не признают эти действия, безусловно, найдем решения по всем проблемам, которые пытаются нам создать».
Не допустить закрытие производств
При этом президент отметил, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира. «Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны и экономики, то мы с вами хорошо знаем, что они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и, в общем, указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них», – сказал Путин.
«Это все очень странно выглядит, тем более что мы-то все свои обязательства выполняем в области поставки энергоресурсов», – подчеркнул президент.
При этом он отметил, что Россия не собирается ни от кого закрываться и готова работать со всеми партнерами, которые этого хотят. «Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, инопартнерами, которые сами этого хотят. В этой связи права тех наших иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. Я прошу правительство не упускать это из виду», – сказал он.
Однако он потребовал решительно действовать в ответ на закрытие предприятий в России иностранными собственниками и вводить на таких предприятиях внешнее управление: «Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов, достаточно».
Выплата внешних долгов в рублях
Выступивший на совещании министр финансов Антон Силуанов заявил, что несмотря на финансовые санкции, ситуация в бюджетной сфере РФ находится под контролем. «Ожидается снижение ненефтегазовых доходов. Но это компенсируется ростом нефтегазовых доходов», – сказал министр. Он также подчеркнул необходимость «не допустить разгонки инфляции». По словам Силуанова, главным приоритетом в настоящее время является исполнение всех социальных обязательств государства.
Глава министерства добавил, что нефтегазовые доходы будут направлены на сокращение заимствований и «на финансирование приоритетных расходов».
При этом он рассказал, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту Запад сможет при разморозке золотовалютных резервов России (ЗВР). «Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги, мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счет разморозки золотовалютных резервов», – сказал Силуанов на совещании президента России с членами правительства.
«Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил наши золотовалютные резервы, всеми способами пытается остановить внешнюю торговлю, экспорт товаров, нанося тем самым ущерб мировой торговле», – объяснил решение Силуанов.
В конце совещания Владимир Путин выразил уверенность, что экономика страны адаптируется к новой ситуации, что приведет в итоге к повышению независимости и суверенитета России.
«Мы с вами хорошо знаем, что многие страны уже адаптировались к тому, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена. Россия в таком жалком и униженном состоянии существовать не может. Рано или поздно все это должно было произойти. Произошло сейчас, и я уверен, что мы эти все трудности преодолеем», – сказал президент.
Словения захотела потратить замороженные в ЕС средства России на Украину
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Средства российских предпринимателей и российских госорганизаций, замороженные в ЕС, можно направить на поддержку Украины, заявил глава правительства Словении Янез Янша.
Янша заявил в Версале, где проходит неформальный саммит ЕС, что «есть идея создать фонд на европейском уровне, в который бы были направлены деньги, замороженные сейчас на счетах российских олигархов или российских госорганизаций, для возмещения ущерба».
Кроме того, он заявил, что Украина «должна получить гарантированное членство в ЕС» и призвал к скорейшему отключению ЕС от российских источников энергии. Янша полагает, что отключение должно произойти как можно скорее, «так как говорить о том, что это произойдет через десять лет, оскорбительно для тех, кто погибает на войне», передает РИА «Новости» со ссылкой на STA.
Напомним, Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине с целью ее денацификации и демилитаризации. В планы Москвы не входит оккупация Украины. При этом киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
СМИ: Бывший канцлер ФРГ Шредер приехал в Москву для встречи с Путиным
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве, где намерен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию ситуации на Украине, сообщила европейская газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
По сообщению издания, «Шредер находится в Москве с целью встретиться с президентом России Владимиром Путиным» в рамках «посреднических усилий», направленных на прекращение боевых действий на Украине, сообщает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Американский экономист заявил о невозможности поставить Россию на колени санкциями
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Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что антироссийские санкции не добьются своих целей и ударят исключительно по Западу.
Сакс заявил в беседе с журналом Spiegel, что не верит в эффективность введенных ограничительных мер против Москвы, передает РИА «Новости».
Кроме того, он прогнозирует иное развитие событий, а именно «значительные негативные последствия для экономики всего остального мира, кроме России».
Он назвал санкции типичным инструментом американской внешней политики. При этом, несмотря на то, что их часто используют, ограничительные меры редко срабатывают. В качестве примера он привел санкции против Ирана, КНДР и Венесуэлы, ограничительные меры против которых, по мнению эксперта, «с треском провалились».
«Мы не сменили там режимы, а теперь хотим поставить на колени куда большую по размерам страну. Россия – огромное государство, у которого в распоряжении к тому же 1,6 тыс. ядерных боеголовок. Поставить ее на колени – это просто нереальная, невыполнимая идея. Я не знаю, что в голове у тех людей, которые ее придумали», – заявил эксперт.
Он также выразил мнение, что Россия «легко переживет» последствия введенных ограничений.
Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
Также глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
Тем не менее в пятницу стало известно, что Байден захотел отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией.
Силуанов: Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией
Западные страны развернули против России финансовую и экономическую войну, заявил глава Минфина России Антон Силуанов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином.
«Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил наши золотовалютные резервы, всеми способами пытается остановить внешнюю торговлю, экспорт товаров, нанося тем самым ущерб мировой торговле», – передает слова главы ведомства ТАСС.
Также глава Минфина подчеркнул, что западные страны пытаются создать в России дефицит повседневных импортных товаров, а также принуждают закрываться компании, которые успешно работают в России.
По мнению Силуанова, сейчас необходимо стабилизировать финансовую систему страны и обеспечить ее бесперебойную работу.
Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию против россиян
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Из внутренних документов корпорации следует, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, сообщают информационные агентства.
Reuters сообщает, что речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях. Meta разрешит призывы к насилию против россиян, российских военных, президентов России и Белоруссии. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам, передает РИА «Новости».
Reuters уточнило, что призывать к смерти лидеров России и Белоруссии разрешат пользователям из таких стран, как Россия, Украина и Польша, если в заявлениях не будут указаны «место или метод» насильственных действий.
Призывы к насилию в отношении россиян будут допустимы в сообщениях о военной спецоперации России на Украине в отношении российских солдат (но не военнопленных) для пользователей из Армении, Азербайджана, стран Прибалтики, Грузии, Венгрии, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.
Позднее пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию». В качестве примера не дозволенного ранее, но разрешенного теперь компания привела лозунг «Смерть российским захватчикам». При этом Meta «не будет дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц».
Напомним, Роскомнадзор заблокировал Facebook (принадлежит компании Meta) на территории России в ответ на ограничения работы российских СМИ этой компанией. До этого Роскомнадзор частично ограничил доступ к соцсети Facebook в России, признанной Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан.
Силуанов: Россия будет погашать внешние долги в рублях, конвертирует при разморозке ЗВР
Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России (ЗВР), заявил глава Минфина Антон Силуанов.
«Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги, мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счет разморозки золотовалютных резервов», – сказал Силуанов на совещании президента России с членами правительства, передает РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.