В Госдуме оценили вероятность ядерной войны

Вероятность начала ядерной войны – нулевая, к нулю стремится и возможность локальных событий подобного рода, считает депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.

Делягин стал гостем выпуска на YouTube-канале «Дайте сказать!». Касаясь вопроса ядерной угрозы, он выразил мнение, что вероятность обмена ударами межконтинентальными баллистическими ракетами равна нулю. Близится к нулю и «возможность разного рода локальных событий», так как это «крайне неэффективно с сугубо военной точки зрения».

При этом он отметил, что в Европе «довольно много американского тактического ядерного оружия, и (кто угодно может) долбануть этим оружием по пригороду Берлина, а потом сказать, что это (якобы приказал сделать президент России Владимир) Путин, учитывая уровень сегодняшних американских управленцев».

Реальную угрозу, по его мнению, представляет ситуация с украинскими атомными электростанциями, потому что если на одной или нескольких из них произойдет взрыв, то, «что называется, на кого бог пошлет это (радиоактивное) облако».

Кроме того, в ходе интервью был затронут вопрос импортозамещения на фоне западных санкций. Делягин выразил мнение, что в стране будет расти число производств, даже при невыгодных кредитах.

«У нас у среднего бизнеса дикое количество высококлассного оборудования, вместе с рабочими, которое загружено на 5-15%. Потому что большие корпорации предпочитали импортировать. Это производство, эти станки сейчас будут загружаться (...) Это будет реальное импортозамещение, даже без новых заводов (...) У нас много пустующих производственных площадей, не все застроены, они будут восстанавливаться быстро», – добавил он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, отвечая на вопрос, будет ли Россия применять на Украине ядерное оружие, что Москва на данной стадии спецоперации рассматривает только опцию использования обычных вооружений.

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