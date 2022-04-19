Лавров ответил на вопрос о применении ядерного оружия на Украине

Россия на данной стадии спецоперации на Украине рассматривает только опцию использования обычных вооружений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью каналу India Today, отвечая на вопрос, будет ли Россия применять на Украине ядерное оружие.

«Только обычные вооружения», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве ранее не исключали сценарий, согласно которому на Украину из третьих стран могут завести ядерный материал.

Лавров подчеркнул, что российские войска при проведении спецоперации на Украине действуют только против военной инфраструктуры, а не против гражданских лиц, передает ТАСС.

Глава МИД напомнил, что цели России при проведении спецоперации были сразу же озвучены президентом России Владимиром Путиным. При этом, указал Лавров, Запад не обращает внимания на доводы Москвы, а, напротив, «фабрицирует постановки».

«Сразу после начала военной операции в ответ на просьбу Донецка и Луганска, в полном соответствии со статьей 51 устава ООН, когда это было объявлено президентом Путиным, он сказал, что единственной целью данной операции является демилитаризация и денацификация Украины, поскольку это две тесно взаимосвязанные проблемы этой страны», – отметил глава МИД.

Лавров также напомнил, что в ноябре прошлого года Владимир Путин предложил США и НАТО сесть за стол переговоров и обсудить юридические гарантии безопасности без дальнейшего расширения НАТО на восток, однако они отказались.

«В это время украинская армия значительно усилила обстрелы тех республик в нарушение всех режимов прекращения огня. У нас не было другого выбора, кроме как признать их (Донецкую и Луганскую народные республики – прим. ВЗГЛЯД), подписать договор о взаимопомощи в ответ на их просьбу и направить свои военные силы как часть военной операции для защиты их жизни», – указал Лавров.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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