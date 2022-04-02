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Эксперт: Россияне отказались прогибаться под санкциями
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Антироссийские санкции привели к противоположному эффекту: россияне сплотились вокруг фигуры президента, а в мире все больше стран выступают против санкций, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Так она прокомментировала принятие Советом ООН по правам человека резолюции с призывом прекратить принятие односторонних санкций.
«Все больше стран начинают понимать, как действуют санкции против России и причины, по которым они были приняты. И большинство стран, к счастью, уже прозрели. То, что их большинство – говорит о многом», – считает исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.
Негативный эффект от санкций начали ощущать те, кто их ввел, указала эксперт. Но несостоятельность этих антироссийских мер проявилась еще в том, что санкции привели к противоположному эффекту – россияне начали сплачиваться вокруг фигуры президента страны, о чем говорят результаты социологических опросов.
«Расчет был на то, что недовольные санкциями люди выйдут на улицы, начнут протестовать, но получилось совершенно по-другому. Этот санкционный удар некоторые даже не заметили. Многие решили, что лучше восстановить справедливый, в их понимании, миропорядок, нежели прогибаться дальше под тем или иным давлением. Мы наблюдаем сплочение вокруг фигуры президента, это фиксируется различными социологическими службами, причем как в количественных опросах, так и качественных, когда опрашивают людей различной категории о том, как они переживают сегодняшние события», – отметила эксперт.
На этой неделе Совет ООН по правам человека (СПЧ) на своей 49-й сессии в Женеве призвал государства прекратить принятие односторонних санкций, осудив их использование в качестве средства политического и экономического давления. За соответствующую резолюцию, сообщает ТАСС, проголосовали 27 стран из 47, в том числе Россия, Китай и Индия, тогда как 14 государств, включая США, страны Евросоюза, Великобританию и Украину, выступили против, а шесть делегаций при голосовании воздержались.
В резолюции говорится, что СПЧ решительно осуждает продолжающееся одностороннее применение «некоторыми державами» санкций «в качестве средства давления, в том числе политического и экономического», с целью воспрепятствовать осуществлению странами «права свободно и самостоятельно принимать решения». В резолюции говорится, что действующие односторонние санкции должны быть отменены, поскольку они противоречат Уставу ООН.
СПЧ высказался за создание в ООН «беспристрастного и независимого механизма» для жертв санкций, который занимался бы вопросами правовой защиты. Он призвал все государства сотрудничать со спецдокладчиком ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на права человека. Сейчас на этом посту работает эксперт из Белоруссии Елена Довгань.
Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против РФ санкции, которые обернулись для ЕС угрозой продовольственного и топливного кризисов. Курс национальной валюты восстановился за месяц и продолжает укрепляться. Более того, страны из списка «недружественных» будут обязаны расплачиваться с Газпром в рублях за поставляемый газ, что заставит их искать пути обхода своих же санкций, принятых против России.
Как сообщил ВЦИОМ, за прошедшую неделю – с 21 по 27 марта – уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79% (на предыдущей неделе показатель равнялся 77,9%). На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю). Из другого опроса ВЦИОМ следует, что проведение спецоперации на Украине поддерживают 76% россиян.
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Украинская модель рассказала о съемке на развалинах роддома №1 в Мариуполе
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Украинская модель и блогер Марианна Подгурская, оказавшаяся участницей видеороликов на развалинах роддома №1 в Мариуполе, рассказала, что националисты отобрали у беременных еду и сделали из медицинского учреждения казарму для боевиков.
Украинская модель, которая после обстрела Мариупольского роддома была на фото в украинских и зарубежных СМИ, рассказала Челябинскому изданию chelindustry, как из роддома сделали казарму для украинских боевиков. «Военные ничем не помогали. Военные пришли однажды и спросили: «Дайте еды!», и они забрали нашу еду, а нам сказали: «Приготовите еще», – рассказала девушка, которая на момент съемки постановочных видеороликов в Мариуполе была беременна.
«Никаких выстрелов не было, мы спокойно спали ночью. 9 марта мы сидели, обсуждали... и мы услышали, как прогремел снаряд», – рассказывает девушка. При этом, по ее словам, авианалета не было, самолетов никто не слышал. Она также отметила, что операторы появились сразу, снимал в том числе человек из Associated Press, рассказала девушка.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский использовал беременную модель для фейка о бомбежке Мариуполя.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
В четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину 1 апреля откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.
Накануне Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 90-95%, последнее место, где укрываются бандиты, – это крупный металлургический комбинат «Азовсталь».
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Медведев напомнил шутку Черномырдина о вступлении Украины в ЕС
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Украина сначала хотела стать частью Евросоюза, а позднее – вступить в НАТО, однако ее саму НАТО брать не хочет, «нет пока условий для брака», саркастически прокомментировал ситуацию на Украине зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Украина хочет в ЕС. Давно и искренне. А потом раз – и перехотела. Очень захотела вступить сразу в НАТО. И тоже просила-просила, молила-молила, но потом опомнилась. Вроде поняла, что не хочет ее саму брать НАТО. Типа нет условий пока для брака, много опасений в отношении такого марьяжа», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев добавил, что российская позиция украинцам известна. «Если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО. Это взаимозависимые организации. По-европейски, политкорректно говоря, партнеры», – отметил он.
По словам Медведева, «в НАТО, как известно, командует Вашингтон, а в ЕС – «вроде Брюссель». Однако само НАТО в отношениях с ЕС «старший партнер, более зрелый, 1949 рождения», в отличие от «еще юного, 30-летнего Евросоюза».
«Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться. А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный... альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», – рассуждает зампред.
При этом Медведев допустил, что «бывает по-разному» и напомнил историческую шутку «из недавнего прошлого», слова в которой приписывают В.С. Черномырдину.
«В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: «Когда Украина вступит в ЕС?». Он очень быстро ответил: «Сразу после Турции». «А Турция когда?», – уточнили у него. «Турция? Никогда...», – заключил Медведев.
Ранее Киев в рамках своего пакета предложений на сегодняшних переговорах в Стамбуле выдвинул инициативу, что Россия не должна возражать против вступления Украины в Евросоюз.
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Украинская беженка устроила скандал в европейском отеле
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Жители европейских стран продолжают делиться в соцсетях шокирующими историями поведения беженцев из Украины.
Так, супруга работника одного трехзвездочного отеля в Европе рассказала о скандале, который устроила гражданка Украины, которой предоставили номер.
«Полиция привезла беженку из Украины. Моя реакция – женщину привезли из Украины, а значит ей нужны еда, одежда, деньги. Все что нужно – мы ей организовали. Вечером нам звонит администратор и говорит: «Женщина из Украины устроила скандал», – передает слова автора публикации Telegram-канал «360».
Оказалось, было три причины: ей не нравится жить в номере отеля на первом этаже, так как там холодно, ей не предоставили халат и не было сливок для кофе.
Ранее на жительница Закарпатья Ангелина Перегенська выразила возмущение, что беженцы из Киева жалуются на условия, «сидят в барах, цедят водяру», хамят местным жителям, не уважают венгерский, при этом уже хотят всем управлять.
О неподобающем поведении украинских беженцев ранее жаловались и жители Молдавии.
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Дано объяснение ракетному удару России по последнему действующему украинскому НПЗ
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Удар высокоточным оружием по хранилищам с бензином и дизтопливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода – это «ответка» России на атаку украинских вертолетов на нефтебазу в Белгородской области, считает политолог Марат Баширов.
«Ответка за вчерашний ракетный удар по Белгороду. Разбомбили Кременчугский НПЗ (принадлежит Игорю Коломойскому). Больше на Украине НПЗ нет», – написал в своем Telegram-канале политолог Марат Баширов.
О том, что российская армия высокоточным оружием большой дальности утром в субботу уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, откуда снабжалась украинская группировка войск в центре и на востоке Украины, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
На территории Украины расположено шесть крупных нефтеперерабатывающих заводов. Судя по информации из открытых источников, все, кроме Кременчугского НПЗ, ранее были остановлены. Последним прекратил работу в марте 2012 года Лисичанский НПЗ, который контролировала Роснефть. Кременчугский нефтеперерабатывающий завод – крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов на Украине. Таким образом, если стратегический завод прекратит работу, то донбасская группировка украинской армии останется без топлива.
Ранее в соцсетях звучали замечания, что ВС РФ наносят ракетные удары по нефтебазам по всей территории Украины, но по какой-то причине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому, продолжал работать.
В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров.
В Минобороны уточнили, что база была атакована украинскими военными вертолетами Ми-24.
Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос американских журналистов о том, приказывал ли он наносить удар по этой нефтебазе. «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», – заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
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В США назвали настоящую цель Байдена на Украине
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Истинная причина помощи Соединенных Штатов Украине кроется в желании президента США Джо Байдена «сдерживать» Россию, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.
«Поставки вооружения на Украину легли тяжелым бременем на плечи американских налогоплательщиков. В это время Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта <…> Вместо этого он по-прежнему продолжает обострять отношения с Россией», – приводит мнение конгрессвумен РИА «Новости».
Грин отметила, что США стоило бы претендовать на добычу огромных запасов украинского лития, чем Байден, по ее словам, также не занимается. Эта публикация вошла в серию постов, в которых она обвинила администрацию Белого дома в неразумной политике по отношению к полезным ископаемым. Как подчеркнула Грин, увеличение добычи американских природных богатств приведет к экологической катастрофе и истощит запасы страны.
Накануне Байден потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти. Лидер США упрекнул их за то, что более девяти тысяч лицензий на бурение, выданных компаниям, не задействованы, и пригрозил ввести штрафы за простой этих разрешений.
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Немецкие СМИ: Запад может не выдержать жестких санкций против России
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Усиление ограничительных мер против России станет «тестом на прочность» для западных стран и может нарушить единство среди них, пишет Торстен Рике для немецкой газеты Handelsblatt.
Среди последствий ужесточения санкционного давления на Москву для Запада Рике отмечает более высокие траты на энергию и продукты питания, потерю рабочих мест и прибытие миллионов беженцев. «В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас», – передает РИА «Новости» его слова.
Как заявляет автор статьи, Россия, в отличие от Ирана, Венесуэлы и КНДР, плотно встроена в мировую экономику, и связи с ней особенно важны для Европы и, в частности, Германии. «Раскол мировой экономики на враждебные блоки ударит по этим странам еще сильнее», – считает он.
При этом обозреватель добавил, что Китай может помочь России свести на нет действия Запада, чье намерение изолировать Москву также не поддержали многие страны Африки, Латинской Америки и Азии, поскольку им придется потерпеть наибольшие потери от роста цен на энергоносители и продукты питания.
Ранее китайская Global Times заявила, что военная операция России на Украине может стать катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В среду глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
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Премьер Польши заявил о не действующих санкциях против России
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Введенные против России санкции не оказывают желаемого эффекта, о чем свидетельствует укрепление рубля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют. Доказательство – курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине. Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта», – указал глава польского правительства, передает ТАСС.
Также он назвал требование России об оплате за российский газ в рублях шантажом, заявив, что Варшава ему «не поддастся».
«Одновременно я призываю канцлера Германии, канцлера Австрии и других не поддаваться этому шантажу», – добавил глава польского правительства.
По его утверждению, переводя оплату за газ в рубли, российская сторона хочет обойти европейские санкции.
«Санкции должны соблюдаться, должны быть крепкими. Система должна быть жесткой. Мы не можем довести до ее ослабления. Все это критически важно», – отметил Моравецкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Польша собирает против России крупнейшую армию. Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку.
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Уничтожены хранилища принадлежащего Коломойскому Кременчугского НПЗ
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Российская армия высокоточным оружием большой дальности уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, которые снабжали топливом украинские войска, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны», – передает слова Конашенкова РИА «Новости».
Кременчугский нефтеперерабатывающий завод – крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов на Украине, сообщает «Крым-инфо», НПЗ принадлежит предпринимателю Игорю Коломойскому.
Ранее в соцсетях звучали замечания, что ВС России наносят ракетные удары по нефтебазам по всей территории Украины, но по какой-то причине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому, продолжал работать.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Задержанные на Украине российские дальнобойщики попросили о помощи
Несколько десятков российских дальнобойщиков запросили помощи для выезда с украинской территории, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«На таможенном пункте «Ужгород-Центральный» у них забрали все документы, а машины конфисковали. Водителям негде жить, у многих не хватает денег даже на еду», – цитирует Москалькову радиостанция «Говорит Москва».
Омбудсмен добавила, что всего за помощью обратились 28 водителей грузовиков. Москалькова отметила, что приложит все усилия для возвращения граждан домой.
Ранее Москалькова сообщала, что установлено местонахождение четырех специалистов госкорпорации Росатом, делается все возможное, чтобы вернуть удерживаемых на Ровенской АЭС россиян на родину.
До этого Москва потребовала от Киева освободить четырех сотрудников дочерней компании Росатома, удерживаемых на Ровенской АЭС.
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В Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США
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Военная операция России на Украине может стать катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире, говорится в статье китайской Global Times.
Как считает автор статьи, Вашингтон планировал использовать конфликт для ослабления Москвы и получения экономической и политической выгоды, а также с целью создания преград для Европы в достижении стратегической автономии. Однако политику санкций в отношении России не поддержали многие государства-члены ООН, передает РИА «Новости».
«Нейтралитет большинства стран и регионов, несомненно, нанес удар по США и странам Запада, которые привыкли решать, какую геополитическую позицию должны занимать другие государства. <…> Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок», – говорится в публикации.
В беседе с изданием профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И заявил, что сейчас США контролируют Европу при помощи НАТО, однако альянс ждут трудности.
«Блок с «умершим мозгом» в будущем продолжит сталкиваться с глубокими структурными дефектами, то есть с НАТО, которое не может воевать. В чем тогда смысл его существования?» – задался вопросом Шэн И. Обозреватель также предположил, что в будущем придется иметь дело одновременно с Китаем и Россией.
В среду глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
В прошлый четверг зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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Российская авиация вывела из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске
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Авиация ВКС России уничтожила высокоточными ракетами украинские военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам генерала, российские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
«Сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны», – передает ТАСС слова Конашенкова.
Генерал заявил, что вооруженные силы России за сутки поразили 67 военных объектов Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 54 района сосредоточения боевой техники украинской армии.
«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 67 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ», – отметил он.
Согласно информации Минобороны, российские военные с начала проведения специальной военной операции уничтожили 381 беспилотный летательный аппарат (БЛА), 1 882 танка и 203 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинских вооруженных сил.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 764 единицы специальной военной автомобильной техники», – рассказал Конашенков.
Также генерал добавил, что средства противовоздушной обороны России уничтожили два ударных вертолета Украины под Сумами. «Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Также уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата», – резюмировал он.
Накануне стало известно, что ВКС России за день уничтожили 40 украинских военных объектов.
Ранее в Минобороны заявили, что штаб группировки украинских войск уничтожен ударами крылатых ракет «Оникс» комплекса «Бастион» в районе населенного пункта Шахтерское.
Также Конашенков сообщал, что подразделения ЛНР в ходе наступления блокировали окраины населенных пунктов Кременная и Метелкино.
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Путин поручил укрепить военный потенциал России на западных рубежах
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Президент Владимир Путин дал поручение разработать план по ответному укреплению военного потенциала России на западных рубежах, чтобы поддерживать необходимый паритет во всем и чтобы никому не приходило в голову напасть на Россию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Шойгу докладывал Путину, что у них (стран НАТО) укрепляется военный потенциал <...>. И [президент России Владимир] Путин дал поручение <...>, разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах. Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем, так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», – приводит РИА «Новости» слова Пескова, сказанные пресс-секретарем президента России в интервью телеканалу «Беларусь 1». Как подчеркнул пресс-секретарь главы государства, министерство обороны России уже выполняет указание президента.
Накануне в МИД России назвали политику НАТО «воевать до последнего украинца» предельно циничной, предупредив, что страны альянса «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Днем ранее помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что на территории Украины усилиями Североатлантического альянса годами создавался антироссийский плацдарм, требования России по безопасности игнорировались.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан. Полученный от Запада ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Госдуме назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией.
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Минобороны показало уничтожение объектов ВСУ с помощью «Ониксов»
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Министерство обороны России опубликовало видеозапись пуска высокоточной крылатой ракеты «Оникс» по объектам инфраструктуры украинских военных.
«Пуск высокоточной ракеты «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион» с побережья Черного моря по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Результат – уничтоженный командный пункт ВСУ», – подписало ведомство свою видеозапись в группе во «ВКонтакте».
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в пятницу сообщал, что ударами «Ониксов» был уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское.
Крылатая противокорабельная ракета «Оникс» – ракета среднего радиуса действия для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями при сильном огневом и радиоэлектронном противодействии. Может применяться и против наземных целей, в таком случае дальность поражения цели может быть увеличена.
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Россия заступилась за украинскую модель – участницу съемок в мариупольском роддоме
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме в Мариуполе: глава СК Александр Бастрыкин поручил признать потерпевшей по делу участницу съемок в развалинах мариупольского роддома украинскую модель Марианну Подгурскую.
По данным ведомства, в марте 2022 года неустановленные лица из числа военнослужащих ВСУ и добровольческих националистических батальонов в Мариуполе обстреливали здание роддома по улице Пашковского 36. После чего разместили технику и тяжелое вооружение, захватили и насильно удерживают внутри здания не менее 100 мирных жителей, в том числе беременных женщин и не менее 40 детей, используя их в качестве заложников и живого щита, согнав их в подвал, передает РИА «Новости».
Глава СК Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела зафиксировать показания женщины, которая пребывала в захваченном украинскими военными роддоме.
«Бастрыкин поручил следователям проработать процессуальный статус женщины в качестве потерпевшей в данном уголовном деле, а также принять исчерпывающие меры к установлению всех причастных лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности», – добавляется в сообщении.
Ранее народная милиция ДНР сообщала, что родильный дом уже несколько раз подвергался обстрелам украинских войск. В оборонном ведомстве отмечали, что «медработники вынуждены проводить роды при свечах и прятать новорожденных детей в подвалах». В мариупольском роддоме №2 находится около 100 человек, из них 37 детей, пять новорожденных.
Напомним, украинская модель и блогер Марианна Подгурская, оказавшаяся участницей видеороликов на развалинах роддома №1 в Мариуполе, рассказала, что националисты отобрали у беременных еду и сделали из медицинского учреждения казарму для боевиков.
Бойцы «Азова» обстреляли роддом на левом берегу Мариуполя.
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СК возбудил дело об убийстве националистами полицейских в Мариуполе
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать информацию, которую сообщили беженцы из Украины.
Речь идет об убийстве неонацистами полицейских в Мариуполе ради постановочных кадров, сообщается на сайте ведомства.
«Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать факт преступления, озвученный беженцем из Мариуполя... Глава ведомства поручил следователям установить все обстоятельства, озвученные мужчиной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее беженец из Мариуполя, бывший оперативный сотрудник полиции Максим Павленко рассказал, что неонацисты из полка «Азов» убивали полицейских ради фото- и видеозаписей, планируя обвинить в этом российскую армию.
Напомним, Мариуполь был в 2014 году возвращен под контроль Киева, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Город окружили 7 марта 2022 года, тогда же началась зачистка отдельных его районов.