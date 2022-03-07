В Гааге началось разбирательство между Россией и Украиной

Окружной суд Гааги считает уместным продолжить рассмотрение дела о крушении рейса MH17 в 2014 году, несмотря на события на Украине, нет оснований отменять процесс, заявил судья Хендрик Стинхейс.

В понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол окружной суд Гааги продолжит рассмотрение дела об авиакатастрофе рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА «Новости».

В блоке слушаний, которые начинаются 7 марта, слово будет предоставлено защите россиянина Олега Пулатова, которого защищают голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк.

«Суд выражает сочувствие населению Украины и всем, кто был затронут насилием… Суд осознает, что в этой связи может подняться вопрос об уместности продолжения судебного процесса. Однако ответ на этот вопрос – да… Нет оснований, чтобы приостанавливать процесс», – заявил судья на слушаниях.

По делу о крушении рейса MH17 проходят четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно.

Кроме того, Международный суд ООН в Гааге проведет 7-8 марта слушания по иску Украины, которая требует принять «временные меры» для прекращения российской военной операции.

7 марта свои аргументы представит украинская сторона, 8 – российская.

Суд пока не рассматривает это дело по существу, а лишь изучает необходимость принятия временных мер.

Цель временных мер обычно заключается в замораживании развития ситуации до того, как суд не вынесет окончательное решение по спору.

В январе координатор оперативной группы по крушению рейса MH17 в МИД Нидерландов Лизбет ван Хейст заявила, что пассажиры самолета в момент гибели якобы были под юрисдикцией России, этот аргумент ранее в суде уже отверг представитель Москвы.

Ранее прокурора Нидерландов уличили во вранье по делу о крушении МН17.

Сообщалось также, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.

Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, так как они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года.Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР.

Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил в Международный суд ООН в Гааге иск против России. Киев в своем заявлении обвиняет Россию «в планировании актов геноцида на Украине» и утверждает, что Россия «умышленно убивает лиц украинской национальности и наносит серьезный ущерб их физической неприкосновенности».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.