Прокуратура Нидерландов назвала сроки завершения расследования по MH17

Прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года, заявил прокурор Манон Риддербекс.

«Расследование причастности других людей все еще идет. В частности, это расследование сосредоточено на установление личностей экипажа ЗРК «Бук» и людей по линии командования... Расследование ведется уже несколько лет, и мы не ожидаем, что оно завершится раньше конца следующего года в связи со сложностью этого расследования», – передает ее слова РИА «Новости».

Прокурор считает, что все свидетельства указывают на то, что искать членов экипажа «Бука» и его командование надо в России. По ее словам, Москва «не в полной мере сотрудничает» со следствием.

В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.

При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.