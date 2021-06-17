Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать, что украинские военные самолеты не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года, заявила на слушаниях по делу MH17 прокурор Манон Риддербекс.

«Совместная следственная группа тщательно изучила данный вопрос, запросив информацию от украинских и российских властей, изучив обломки самолета и информацию из открытых источников и перехваченных телефонных разговоров, а также заслушав свидетелей», – заметила Риддербекс, передает ТАСС.

«Во-первых, первичные данные радаров не зарегистрировали ни одного военного самолета. Во-вторых, имеются показания украинских свидетелей и документы, представленные украинской стороной, которые свидетельствуют о том, что в воздухе над зоной конфликта не находилось военных самолетов в то время, когда был сбит рейс MH17. Прокуратура также представила документы, свидетельствующие, что на территории площадью 50-60 кв. км не было обнаружено никаких указаний на то, что был сбит какой-либо другой самолет, кроме Boeing», – добавила она.

Кроме того, сказала прокурор, все собранные на месте крушения обломки были исследованы, в том числе специалистами российского концерна «Алмаз-Антей», и среди них не было найдено никаких обломков, которые могли бы принадлежать другим самолетам.

В то же время Риддербекс отметила, что обвинение открыто для новой информации и данных, которые могут быть добавлены в досье и которые могут способствовать в конечном счете принятию судьями решения. «Прокуратура не имеет дополнений к информации, представленной судом на прошлой неделе по первому вопросу: был ли самолет сбит ЗРК «Бук». Однако мы имеем дополнения по второму и третьему вопросу: была ли ракета, сбившая самолет, запущена из-под Первомайского, и были ли обвиняемые причастны к крушению», – отметила она.

Касаясь места запуска ракеты, она представила карту, на которой было отмечено, как отличаются выводы представителей «Алмаз-Антея» от выводов Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия). Касаясь вопроса причастности обвиняемых, Риддербекс сказала, что прокуратура, в частности, считает необходимым заново прослушать некоторые перехваченные телефонные разговоры, которые уже были представлены на прошлой неделе, чтобы поместить их в нужный контекст.

Слушания по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года возобновились в четверг в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах. В течение предстоящих двух дней слово будет предоставлено прокуратуре, которая намерена обсудить документы и материалы в досье, на которые считает необходимым обратить внимание.

На прошлой неделе проходящий в Нидерландах суд по делу о сбитом над Донбассом Boeing, при всей своей ангажированности, начал озвучивать важные для российской позиции данные. И прежде всего выяснилось, что ключевой свидетель обвинения ничего не знает о причастности России к данной трагедии.