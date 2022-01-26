Прокурора Нидерландов уличили во вранье по делу о крушении МН17

Прокурор Нидерландов врал российским компетентным органам о наличии ордера на арест свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха, заявил уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Виноградов.

«Наиболее поразительным в этой части жалобы является указание властями Нидерландов на неисполнение запроса о выдаче Россией гражданина Украины Владимира Цемаха. Как мы знаем из открытых источников, в августе 2019 года власти государства-заявителя обращались в компетентные органы не передавать Цемаха в Россию в рамках обмена, все-таки состоявшегося 7 сентября 2019 года, называя его «ценным свидетелем», – цитирует РИА «Новости» Виноградова.

По его словам, удивительно было получить запрос Нидерландов об аресте и выдаче Владимира Цемаха на основании Европейской Конвенции о выдаче.

«У любого специалиста возникает простой вопрос: как можно требовать выдачи лица, статус которого в рамках уголовного дела – свидетель? Но и это еще не все. Поскольку ситуация с запросом не была ясна, то были направлены, как выразились власти Нидерландов в пункте 229 своей жалобы, «два ненужных запроса Российской Федерации о разъяснениях». И при получении разъяснений выяснилось, что прокурор врал компетентным органам Российской Федерации о наличии ордера на арест Цемаха, поскольку такового не существовало», – заявил он.

Он добавил, что впоследствии сторона обвинения прямо признала в Окружном суде Гааги, что в отношении Цемаха доказательств для предъявления обвинения недостаточно.

«В связи с изложенным прошу Большую Палату отклонить данную часть жалобы властей Нидерландов как явно необоснованную и, альтернативно, в связи с злоупотреблением права на обращение с жалобой в Европейский Суд», – заявил уполномоченный России.

Также Виноградов отметил, что Нидерланды не использовали материалы России по делу о крушении MH17, так как это могло не выписываться в версию вины Москвы.

По его словам, нет убедительных доказательств поставок оружия из России в Донбасс, это слухи и фейки. Он добавил, что, «как следует из материалов данного дела, согласно заявлению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Виктора Муженко, на территории Донецкой и Луганской областей не было и нет регулярных воинских частей Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.

При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.

Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Прокуратура Нидерландов отказалась включать в досье по делу о крушении самолета рейса MH17 на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, который заявил, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».