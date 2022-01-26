Нидерланды заявили о «юрисдикции России» над пассажирами MH17 в момент гибели

Координатор оперативной группы по крушению рейса MH17 в МИД Нидерландов Лизбет ван Хейст на заседании в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) заявила, что пассажиры самолета в момент гибели якобы были под юрисдикцией России, этот аргумент ранее в суде уже отверг представитель Москвы.

ЕСПЧ в Страсбурге в среду начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, передает РИА «Новости».

Первое заседание касается вопроса приемлемости объединенных жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении малайзийского Boeing.

«Люди, находившиеся на борту MH17, на момент крушения находились под юрисдикцией России. К такому выводу мы главным образом пришли потому, что Россия осуществляла эффективный контроль над территорией ДНР, а самолет упал именно в этой зоне», – сказала ван Хейст.

Ранее прокурора Нидерландов уличили во вранье по делу о крушении МН17.

Сообщалось также, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.

Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, так как они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР.

Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.