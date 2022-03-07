Минобороны рассказало о подвигах российских военных на Украине

Министерство обороны России сообщило о новых подвигах российских военнослужащих, которые те совершили в ходе специальной операции на Украине.

Так, 27 февраля уроженец Воронежской области, заместитель командира мотострелкового батальона майор Иван Величко во время выполнения задачи в районе Сумы попал в засаду украинских националистов. Его расчет смог уничтожить две бронемашины противника и около двадцати националистов, передает РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны.

При этом бронетранспортер Величко был подбит и выведен из строя выстрелом из гранатомета. Майор, получивший ранение и контузию, эвакуировал экипаж из горящей техники и смог вывести всю группу российских военных из окружения и из-под удара украинских националистов.

Уроженец Курской области заместитель командира мотострелкового взвода гвардии сержант Андрей Шатохин 25 февраля совершал марш на тягаче в районе Харькова, когда у населенного пункта Черкасские Тишки из проезжавшего мимо автомобиля выскочил боец националистического батальона и выстрелил из ручного гранатомета в корму боевой машины.

«Гвардии сержант, находящийся рядом с командиром мотострелковой роты гвардии старшим лейтенантом Дмитрием Борисовым, заметив прицеливание националиста из гранатомета и видя угрозу жизни командира, не задумываясь о собственной жизни, закрыл его своим телом, в результате чего получил тяжелое ранение», – сообщили в ведомстве.

Командир гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Шишов Денис 25 февраля совершил марш-бросок и занял мост через реку Днепр в районе Каховки. Рубеж стал плацдармом для дальнейшего развертывания основных сил.

«Военнослужащие соединения вели бои с многократно превосходящими силами противника. 26 февраля, умело управляя огнем, Денис Шишов обеспечил отражение семи атак. При этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники неонацистов и более 60 неонацистов», – отметили в Минобороны.

Хотя Шишов и был ранен в голову, он продолжил командование подразделениями бригады. Переправу удалось удержать до подхода основных сил.