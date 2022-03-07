В Луганске загорелась нефтебаза после обстрела ВСУ

На Луганской нефтебазе произошел пожар в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник в Telegram.

«ВСУ нанесли удар по Луганской нефтебазе! Прилет из чего-то тяжелого, возможно «Точка-У», в район улицы Тельмана по нефтебазе. Пожар виден с большого расстояния. МЧС пытаются погасить пламя», – передает его заявление ТАСС.

Взрыв произошел около 6.55 по местному времени (совпадает с московским), очевидцы подтверждают, что горит нефтебаза, сообщает РИА «Новости».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин о том, что боевики привели в действие взрывное устройство в жилом доме в Мариуполе на бульваре Меотиды. По его данным, в подвале разрушенного дома могут находиться 200 человек.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона поставила охрану вокруг дома в Мариуполе, где накануне произошел взрыв, поэтому пока непонятно, что там происходит и что случилось с людьми.