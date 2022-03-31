Пашинян заявил о попытках Азербайджана депортировать армян из Карабаха

Баку пытается решить вопрос Нагорного Карабаха, депортировав всех проживающих там армян, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Понимая, что нагорнокарабахский конфликт существует и на международной повестке, Азербайджан пытается не решить вопрос, а закрыть его. Операция, которая была начата из села Парух Аскеранского района [Нагорного Карабаха], имеет явные тенденции к продолжению. По сути Азербайджан пытается депортировать всех армян из Нагорного Карабаха, тем самым считая вопрос закрытым», – передает его слова ТАСС.

Пашинян добавил, что Азербайджан отвергает предложения Армении о зеркальном отводе вооруженных сил от границы.

«Очевидно, что созданию комиссии по демаркации и делимитации границы должны предшествовать шаги, направленные на повышение уровня стабильности и безопасности. Армения предложила зеркально отвести войска от границы советских времен, передать охрану ограниченному числу пограничников и осуществлять международный мониторинг. Баку пока не ответил на предложение, по информации, полученной от третьих стран, оно неприемлемо для Баку», – заявил он.

Напомним, Армения обвинила Азербайджан в нарушении линии соприкосновения. Там также заявили, что Азербайджан в условиях небывалых снегопада и холодов перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.

Минобороны информировало, что ВС Азербайджана вошли в зону ответственности миротворческого контингента России на территории Нагорного Карабаха.

Москва призвала стороны конфликта проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение трехсторонних договоренностей.

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.