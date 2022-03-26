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МИД отреагировал на рост напряженности в Нагорном Карабахе
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Россия крайне озабочена ростом напряженности в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан проявлять сдержанность, заявили в российском дипведомстве.
«Выражаем крайнюю озабоченность ростом напряженности в Нагорном Карабахе. Зафиксированные в информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации от 26 марта 2022 факты вооруженного проникновения в зону ответственности российского миротворческого контингента и нарушения режима прекращения огня идут вразрез с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года», – приводит ТАСС заявление министерства.
В МИД добавили, что Россия призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана на высшем уровне.
В ведомстве уточнили, что по линии российского миротворческого контингента во взаимодействии с обеими сторонами принимаются необходимые меры для деэскалации обстановки в регионе.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС Азербайджана зашли в зону ответственности миротворческого контингента России на территории Нагорного Карабаха, нанесено четыре удара беспилотником типа «Байрактар ТБ-2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.
В четверг МИД Армении заявил о нарушении войсками Азербайджана линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
Напомним, во вторник МИД Армении заявил, что Азербайджан в условиях небывалых снегопада и холодов перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.
Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонных разговорах обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым проблематику заключения мирного договора между Ереваном и Баку.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
В Германии выступили против отказа от газовых договоров с Россией
Германия не должна в одностороннем порядке отказываться от газовых контрактов с Россией в настоящий момент, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.
«Мы должны избежать всех решений, которые ослабят нас значительно сильнее, чем его (российского президента Владимира Путина – прим. ВЗГЛЯД). Я только что сказал... что мы не должны пойти на изменение условий договоров (о поставках газа из России за рубли – прим. ВЗГЛЯД), но нечто другое было бы, если бы мы с нашей стороны отказались от договоров. Я считаю это в настоящий момент не тем средством, которое нам нужно», – сказал министр, передает РИА «Новости».
Ранее Линднер заявил, что немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Офицер ВСУ рассказал о попытках украинских военных покинуть Мариуполь
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Замначальника 503-го отдельного батальона морской пехоты украинских войск, пытавшийся покинуть Мариуполь под видом беженца, сообщил, что батальон разбился на группы и пытается выйти из окружения.
Российские военные на выезде из города задержали украинского офицера, который хотел покинуть город под видом мирного жителя, передает РИА «Новости».
«Оставшиеся мои вышли около двух суток назад, я не знаю, где они. Мы вышли малыми группами», – сказал он, добавив, что не знает, кто из военных его батальона еще остался в городе.
По его словам, последние позиции были в районе порта Мариуполя.
Между тем российские блогеры признали украинского офицера: «Этот тот же из «Барсуков», девиз которых «Где наступление – там мы!». Давеча семерых «Барсуков» уже отловили, которые пытались драпануть в направлении Бердянска», – отметил эксперт Борис Рогожкин в Telegram-канале Сolonelcassad.
«А вот и подчиненные зам начштаба 503-го батальона морской пехоты ВСУ», – заметил журналист Ростислав Журавлев в канале Нежурка. Он отметил, что «хлопцы из Мариуполя из 503-го отдельного батальона морской пехоты нарвались буквально на наших глазах на машину «Циклона» МВД ДНР почти перед поворотом дороги с Мангуша на Мариуполь.
При них нашли и сим-карты местного «Феникса».
Выбрались они по полям, то есть искали и разведовали лазейки свалить из котла. И ведь почти получилось! Почти».
В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек.
В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны России призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны России сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
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В парламенте Японии заявили о риске столкновения с Россией из-за Курил
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Если Россия и Япония не будут вести переговоры о подписании договора по Курильским островам, в конечном счете это может привести к столкновению двух стран, выразил мнение член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки изданию Shukan Gendai.
«Если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о «северных территориях», Япония может еще больше попасть под влияние Америки и в конце концов столкнуться с Россией. В интересах Японии была бы политика, позволяющая поддерживать диалог и отстаивать свою позицию как перед США, так и перед Россией», – передает Ura.ru слова Судзуки.
Напомним, 18 марта Япония ввела санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Япония также лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. В ответ Москва объявила об отказе продолжать переговоры с Токио по мирному договору в связи с откровенно недружественной позицией Японии и стремлении нанести ущерб России.
Жители Курил поддержали ответ России на санкции Японии. Премьер Японии Фумио Кисида назвал ответ России на санкции «неприемлемо жестким, абсолютно неоправданным и недопустимым». Токио направил Москве протест из-за отказа вести переговоры о мире. Японцы назвали ответ Москвы на санкции Токио «черной меткой», выразив уверенность, что власти Японии должны были проявлять аккуратность в действиях против России.
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Появилось видео из захваченного российской армией секретного бункера под Киевом
В Сети опубликовано видео из захваченного российской армией секретного бункера (ЗКП) под Киевом, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.
В Минобороны России сообщили, что в пригороде Киева, в населенном пункте Николаевка, российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в значении того, что российская армия захватила секретный бункер, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.
Российская армия получила доступ к совершенно секретным приказам и распоряжениям, касающимся управления украинскими войсками. К сведениям об их вооружении, реальном состоянии, расположении. К таблицам связи, таблицам взаимодействия. К секретным шифрам и компьютерам.
К полковникам и даже наверняка генералам вооруженных сил Украины, которые в момент захвата находились на этом КП, а теперь находятся в российском плену. Сообщается, что всего захвачен в плен 61 украинский военный, в том числе половина из них – старшие офицеры.
Таким образом, мозг одной из крупных группировок ВСУ можно считать уничтоженным. А вся его информация стала достоянием российских Вооруженных сил.
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Российские войска поразили «Калибрами» нефтебазу под Киевом
Вооруженные силы России поразили крылатыми ракетами «Калибр» под Киевом одну из крупнейших нефтебаз, снабжавших украинские войска, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны», – цитирует его РИА «Новости».
Кроме того, по словам Конашенкова, российские вертолетчики уничтожили за ночь 24 единицы украинской боевой техники, включая семь танков.
«Группой «Ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено 24 единицы боевой техники, в том числе семь танков, пять БМП и три БТР», – добавил он.
Генерал добавил, что самолеты и вертолеты России за ночь уничтожили 51 военный объект Украины.
Конашенков уточнил, что в числе уничтоженных объектов «два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса «Бук М-1» и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 26 районов сосредоточения боевой техники».
Ранее генерал заявил, что высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре «Бука-М1» южнее Киева.
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В Минфине выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях
Переход на расчеты за российский газ в рублях никак не отразится на нефтегазовых доходах, бюджет будет получать их столько же, сколько получал ранее, а западные партнеры «подстроятся» под эти изменения, заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1».
«На бюджете это никоим образом не отразится, поскольку все налоговые платежи выплачиваются в рублях. Поэтому бюджет как получал нефтегазовые доходы, столько же и будет получать», – приводит его слова ТАСС.
Силуанов добавил, что решение о переводе расчетов в рубли укрепило доверие к национальной валюте. «Это решение положительно сказалось на курсе рубля по отношению к другим валютам. Рубль укрепился, доверие к рублю укрепилось, поскольку рубль сегодня обеспечен в том числе и нашими экспортными товарами», – подчеркнул он.
«Мы считаем, что это решение абсолютно верное. Наши западные партнеры подстроятся под это решение и поймут, что рубль – это не менее надежная валюта, чем другие резервные валюты», – резюмировал глава министерства.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями.
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Минобороны показало видео уничтожения украинского ЗРК ударом «Искандера»
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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского зенитного ракетного комплекса «Бук» под Киевом ударом «Искандера» российскими ракетчиками.
«По разведанной позиции зенитно-ракетного комплекса «Бук» ВСУ был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер». Контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом. Точным попаданием в цель ЗРК ВСУ был уничтожен», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
В записи показана позиция украинского комплекса «Бук-М1» на боевом дежурстве. Позиция наблюдается с борта российского разведывательно-ударного беспилотника, барражирующего в районе цели. Затем следует большой взрыв, показывающий, что ракета «Искандера-М» уничтожила «Бук» точным попаданием.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта украинских войск ударом управляемых ракет вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России.
До этого ведомство показало уничтожение артиллерии ВСУ с помощью дронов и высокоточного оружия.
ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев
ВС Азербайджана зашли в зону ответственности миротворческого контингента России на территории Нагорного Карабаха, нанесено четыре удара беспилотником типа «Байрактар ТБ-2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух, сообщили в Минобороны России.
«С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа «Байрактар ТБ-2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
В Минобороны добавили, что в настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. «Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск», – говорится в бюллетене военного ведомства России.
В четверг МИД Армении заявил о нарушении войсками Азербайджана линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
Напомним, во вторник МИД Армении заявил, что Азербайджан в условиях небывалых снегопада и холодов перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.
Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонных разговорах обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым проблематику заключения мирного договора между Ереваном и Баку.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
ВС России уничтожили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотник
Российские военные уничтожили четыре украинских беспилотника, в том числе приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом и Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем», – сказал Конашенков, передает ТАСС.
По его словам, также российскими средствами ПВО над населенным пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24.
Очевидец, капитан I ранга запаса, служивший на Черноморском флоте, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев сообщил, что средства противовоздушной обороны задействовали в Севастополе, с большой вероятностью в небе могли сбить беспилотник.
«Сегодня в небе над Севастополем раздался хлопок. Я был этому свидетелем, да и тысячи севастопольцев это видели. Я думал, что это перешел звуковой барьер самолет, но на самом деле были применены средства ПВО. Очевидно, я так предполагаю, это две ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» поразили беспилотник», – приводит его слова РИА «Новости».
Горбачев добавил, что цель была достаточно высоко, точно сказать, где именно ее сбили, сложно.
«Это точно в севастопольской зоне. Может даже над морем, может быть, над какой-то частью окраины города. Судя по всему, сбили беспилотник, потому что обломков, вспышки, горения каких-то частей не было. Только два инверсионных следа от ракет и облако разрыва от пораженной цели», – подчеркнул очевидец.
По его мнению, вероятно, цель пыталась войти в воздушное пространство России со стороны моря.
Конашенков также отметил, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 91 военный объект Украины. «Среди них: два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники», – подчеркнул он.
Накануне в Минобороны заявили, что за месяц военных действий на территории Украины потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тыс. человек убиты. В ведомстве сообщили, что практически перестали существовать украинские военно-воздушные силы, системы ПВО, полностью перестали существовать военно-морские силы.
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Армения обвинила Азербайджан в нарушении линии соприкосновения в Карабахе
МИД Армении заявил о нарушении войсками Азербайджана линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
«Около 16.00 (15.00 мск) азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вторглись в село Парух в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика)», – приводит ТАСС выдержку из заявления Министерства иностранных дел Армении.
Армянское внешнеполитическое ведомство заявило, что действия азербайджанской стороны грубо нарушают Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, согласно которому боевые действия прекратились, стороны остановились на своих позициях и в Нагорном Карабахе вдоль линии соприкосновения были размещены миротворческие войска Российской Федерации. МИД Армении указал, что ранее Азербайджан перекрыл газопровод, снабжающий Нагорный Карабах, а также напомнил об обстрелах региона азербайджанской стороной.
«Наряду с резким обострением ситуации с безопасностью в Европе, подобные действия Баку серьезно угрожают региональной стабильности и миру», – заявил армянский МИД.
«Ожидаем, что российские миротворческие силы, в зоне ответственности которых происходит провокация, предпримут меры для обеспечения немедленного возвращения азербайджанских войск на исходные позиции, твердого соблюдения обязательств, взятых в трехстороннем заявлении от 9 ноября», – заявило Министерство иностранных дел Армении. Внешнеполитическое ведомство также призвало международное сообщество дать четкую оценку действиям Азербайджана, которые, по его оценке, направлены на срыв мирного процесса, а также поддержать усилия по установлению мира на Южном Кавказе и достижению мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
Напомним, во вторник МИД Армении заявил, что Азербайджан в условиях небывалых снегопада и холодов перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.
Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонных разговорах обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым проблематику заключения мирного договора между Ереваном и Баку.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
В Чехии заявили о подготовке ЕС нового пакета санкций против России
Страны Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились подготовить новый пакет санкций в отношении России с целью достичь скорейшего урегулирования ситуации на Украине, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, принимающий участие во встрече в Брюсселе.
«Мы договорились о том, что будет подготовлен дальнейший пакет санкций [против России], – отметил политик в Twitter, передает ТАСС.
По его словам, будут ужесточены и расширены некоторые уже действующие санкции. «Данный пакет будет нацелен на ликвидацию лазеек, [используя] которые некоторые санкции [России] обходит», – добавил Фиала.
Он уточнил, что лидеры стран ЕС выразили убеждение, что введенные антироссийские санкции эффективны, они негативно отражаются на российских элитах и экономике. «Чем дольше будут они действовать, тем будут более эффективны», – подчеркнул премьер.
Ранее сообщалось, что Белый дом подготовил новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты частные лица и различные структуры.
Напомним, что ЕС запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.
Турция подтвердила обнаружение мины в Босфорском проливе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что обнаруженным в Босфорском проливе объектом оказалась мина старого образца.
«В результате исследования было установлено, что это была мина старого образца, она была обезврежена нашей командой подводной обороны», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
«Мы поговорили по этому поводу, как с российскими, так и с украинскими властями. Наша координация продолжается», – уточнил Акар, передает РИА «Новости».
В Главном управлении береговой безопасности страны заявили, что Босфорский пролив, закрытый для судоходства после сообщения об обнаружении предмета, похожего на мину, открыт для судоходства.
Ранее Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации в проливе Босфор объекта, похожего на мину. Неизвестный объект обнаружили рыбаки в проливе Босфор. По данным местных СМИ, объект внешне напоминал мину.
Напомним, 19 марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья, так как они оторвались от тросов.
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СМИ: Свидетели подтвердили укрытие националистов в больнице в Волновахе
Свидетели и врачи разрушенной украинскими националистами больницы в освобожденной Волновахе в ДНР подтвердили, что нацбаты укрывались в лечебном учреждении, отметив, что при отступлении националисты обстреляли больницу.
«Они не объясняли, видно у них точка тут, локация просто была. Возможно, прикрывались больницей», – сказал сотрудник больницы Денис участникам пресс-тура для иностранных СМИ, передает РИА «Новости».
По его словам, при отступлении националисты разрушили больницу, расстреляв из танка.
Напомним, что украинские войска при отступлении из Волновахи заминировали корпуса больницы, после чего обстреляли медицинское учреждение с пациентами, в том числе роженицами, из танка и РСЗО «Град». При обстреле больницы в Волновахе бойцами ВСУ погибли шесть человек. СК завел дела об обстрелах ВСУ жилых районов Донбасса.
Ранее бойцы нашли в Волновахе дневник женщины, которую достали из-под завалов собственного дома.
Мединский назвал призывы Киева к Западу «геббельсовщиной»
Призывы украинских официальных лиц к Западу поставлять Киеву больше оружия, «чтобы убивать русских», и заявления, что Россия «не имеет права на существование», «попахивают геббельсовщиной», заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский.
«Я с большим сожалением вынужден комментировать высказывания и обширные многочисленные интервью членов украинской делегации, поскольку мы договорились с самого начала, что не раскрываем ход переговоров, их течение. Однако в СМИ звучит много высказываний, так или иначе связанных с переговорным процессом. Конечно, эти выступления – прямое обращение к Западу: «Дайте нам больше оружия, больше крылатых ракет, современное ПВО, оружие, чтобы убивать русских, Россия – это государство, которое не имеет права на существование в современном мире, Россия – это варварская страна». Это настолько попахивает «геббельсовщиной», что мне, честно говоря, не хотелось бы это комментировать», – приводит его слова ТАСС.
Мединский подчеркнул, что у него нет ни оправдания, ни понимания подобного рода высказываниям в адрес нашей страны и нашего народа.
Ранее Мединский заявил, что российская и украинская стороны в ходе переговоров максимально сблизили свои позиции.
Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Запада продолжат поставлять Украине оружие. Германия предоставит Киеву противотанковые ракеты и средства противовоздушной обороны.
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В Кремле разъяснили отношение к предложению «воспевать» Россию в школах
Предложение председателя Российского военно-исторического общества (РВИО), помощника президента Владимира Мединского внедрить в школах воспевание страны и государственных символов не связано с официальной позицией Москвы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков предположил, что это была «инициатива одного из руководителей нашего военно-исторического общества и она никак не связана с официальной позицией», передает ТАСС.
По его мнению, таким образом и следует относиться к предложению Мединского, который ранее заявил, что американский опыт по патриотическому воспитанию в школах США, где ежедневно все занятия начинаются с воспевания страны, ее флага и государственных символов, необходимо перенять России.
В пресс-службе министерства просвещения сообщили, что ведомство готово обсудить с экспертным сообществом это предложение председателя РВИО.
Напомним, Мединский также призвал сократить число развлекательных программ на ТВ с учетом изменившейся мировой ситуации.