МИД отреагировал на рост напряженности в Нагорном Карабахе

Россия крайне озабочена ростом напряженности в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан проявлять сдержанность, заявили в российском дипведомстве.

«Выражаем крайнюю озабоченность ростом напряженности в Нагорном Карабахе. Зафиксированные в информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации от 26 марта 2022 факты вооруженного проникновения в зону ответственности российского миротворческого контингента и нарушения режима прекращения огня идут вразрез с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года», – приводит ТАСС заявление министерства.

В МИД добавили, что Россия призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана на высшем уровне.

В ведомстве уточнили, что по линии российского миротворческого контингента во взаимодействии с обеими сторонами принимаются необходимые меры для деэскалации обстановки в регионе.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС Азербайджана зашли в зону ответственности миротворческого контингента России на территории Нагорного Карабаха, нанесено четыре удара беспилотником типа «Байрактар ТБ-2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

В четверг МИД Армении заявил о нарушении войсками Азербайджана линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Напомним, во вторник МИД Армении заявил, что Азербайджан в условиях небывалых снегопада и холодов перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.

Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонных разговорах обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым проблематику заключения мирного договора между Ереваном и Баку.

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.